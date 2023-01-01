Samsung Galaxy A34 5G против Apple iPhone 14 Pro
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 14 марта 2023 года Samsung Galaxy A34 5G с экраном 6.6" и чипом MediaTek Dimensity 1080, против 6.1-дюймового Apple iPhone 14 Pro, который имеет процессор Apple A16 Bionic и вышел на 6 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy A34 5G
- Комплектуется на 1800 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 3200 мАч
- На 11% лучшая автономность (40:04 vs 36:11 часов)
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1024 ГБ
- На 0.5" большая диагональ экрана
- Присутствует сканер отпечатков пальцев
- Запись замедленной съемки в 480 FPS
- Наличие 2-х слотов для SIM-карт
- Смартфон на 6 месяцев новее
- Процессор имеет на 2 ядра больше
Причины выбрать Apple iPhone 14 Pro
- Камера имеет оптический зум 3x
- Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOMark)
- Показывает в 2 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- На 78% выше максимальная яркость экрана (1780 против 1001 нит)
- Поддержка стандарта Wi-Fi 6
- Поддержка беспроводной зарядки на 7.5 Вт
- Защита корпуса от воды по стандарту IP68
- Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Samsung
- Использует более быструю память LPDDR5
- На 18% выше плотность пикселей (460 vs 390 PPI)
- Поддержка функции eSIM
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
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Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|OLED
|Размер
|6.6 дюймов
|6.1 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2340 пикселей
|1179 x 2556 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|390 точек на дюйм
|460 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|120 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Нет
|Да
|Макс. заявленная яркость
|1000 нит
|1000 нит
|Макс. заявленная яркость в HDR
|-
|1600 нит
|Поддержка HDR
|Нет
|Да, Dolby Vision
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Ceramic Shield
|Соотношение экрана к корпусу
|84.9%
|87%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
| - DCI-P3
- Always-On Display
|Цветовой охват sRGB
|100%
|99.8%
|ШИМ (PWM)
|253 Гц
|240 Гц
|Время отклика
|1 мс
|1 мс
|Контрастность
|∞ Бесконечная
|∞ Бесконечная
Дизайн и корпус
|Высота
|161.3 мм
|147.5 мм
|Ширина
|78.1 мм
|71.5 мм
|Толщина
|8.2 мм
|7.85 мм
|Вес
|199 граммов
|206 граммов
|Водонепроницаемость
|IP67
|IP68
|Материал задней панели
|Пластик
|Стекло
|Материал рамки
|Пластик
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Серебристый, Зеленый, Фиолетовый
|Черный, Серебристый, Золотистый, Фиолетовый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Нет
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Dimensity 1080
|Apple A16 Bionic
|Макс. частота
|2600 МГц
|3460 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|6 (2 + 4)
|Архитектура
|- 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A78
|- 4 ядра по 2.02 ГГц: Sawtooth
- 2 ядра по 3.46 ГГц: Everest
|Размер транзистора
|6 нанометров
|4 нанометра
|Графика
|Mali-G68 MC4
|Apple A16 GPU
|Частота GPU
|800 МГц
|-
|FLOPS
|~686 Гфлопс
|-
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
774
iPhone 14 Pro +139%
1850
Geekbench 5 (многоядерный)
2311
iPhone 14 Pro +130%
5315
|CPU
|129705
|248495
|GPU
|137609
|393310
|Memory
|83375
|162433
|UX
|125604
|143811
|Total score
|475035
|942321
|Пиковая температура корпуса
|37.5 °C
|41.2 °C
|Stability
|99%
|79%
|Graphics test
|13 FPS
|59 FPS
|Graphics score
|2303
|9874
|Web score
|9532
|-
|Video editing
|7448
|-
|Photo editing
|18557
|-
|Data manipulation
|11030
|-
|Writing score
|14777
|-
Память
|Объем ОЗУ
|6, 8 ГБ
|6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR5
|Частота памяти
|2133 МГц
|-
|Количество каналов
|2
|4
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|128, 256, 512, 1024 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.2
|NVMe
|Карта памяти
|MicroSD
|Нет
|Макс. объем карты памяти
|До 1024 ГБ
|-
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 13
|iOS 16 (С обновлением до iOS 16.4)
|Оболочка UI
|One UI 5.1
|-
|Размер системы из коробки
|38 ГБ
|-
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|3200 мАч
|Макс. мощность зарядки
|25 Вт
|23 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Да (7.5 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (49% за 30 минут)
|Да (60% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|1:55 ч.
|1:41 ч.
|Веб-серфинг
|13:44 ч.
|12:35 ч.
|Просмотр видео
|17:53 ч.
|15:45 ч.
|Игры
|06:28 ч.
|06:03 ч.
|Режим ожидания
|133 ч.
|120 ч.
Рейтинг автономности (#29 и #95)
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|8000 x 6000
|Зум
|Цифровой
|Оптический, 3x
|Вспышка
|LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|480 кадров/c (720p)
|240 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|123°
|120°
|Количество объективов
|3 (48 МП + 8 МП + 5 МП)
|4 (48 МП + 12 МП + 12 МП)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Sony IMX582 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/1.28", Sony IMX803 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|-
|- 12 МП
- Апертура: f/2.8
- Фокусное расстояние: 77 мм
- Сенсор: 1/3.5" (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0", Samsung S5K4HAYX (ISOCELL CMOS)
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55" (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
|Макро объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.4
|-
|Времяпролетный объектив
|-
|Да
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Примеры
|Примеры фото Samsung Galaxy A34 5G от DxOMark
|Примеры фото Apple iPhone 14 Pro от DxOMark
|Количество мегапикселей
|13 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|4160 x 3120
|4032 x 3024
|Апертура
|f/2.2
|f/1.9
|Фокусное расстояние
|26 мм
|23 мм
|Размер пикселя
|1.12 микрон
|-
|Тип сенсора
|Exmor-RS CMOS
|Exmor-RS CMOS
|Размер сенсора
|1/3.1"
|1/3.6"
|Разрешение видео
|2160p (4K) при 30 FPS
|2160p (4K) при 60 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
iPhone 14 Pro +44%
143
Качество видео
iPhone 14 Pro +91%
149
Итоговая оценка камеры
iPhone 14 Pro +59%
146
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.3
|5.3
|Функции Bluetooth
|LE
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|-
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|1
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|-
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Да
|Гибридный слот
|Да
|Нет
|LTE Cat*
|-
|20
|Поддержка 5G
|Да
|Да
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Дата выхода
|Март 2023 года
|Сентябрь 2022 года
|Дата начала продаж
|Март 2023 года
|Сентябрь 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.55 Вт/кг
|-
|Уровень излучения SAR для тела
|1.49 Вт/кг
|-
|Сенсоры и датчики
| - Датчик Холла
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
|Зарядное устройство из коробки
|Нет
|Нет
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Apple iPhone 14 Pro более удачной покупкой.
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