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Samsung Galaxy A34 5G против Apple iPhone X

68 из 100
Samsung Galaxy A34 5G
VS
54 из 100
Apple iPhone X
Samsung Galaxy A34 5G
Apple iPhone X

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 14 марта 2023 года Samsung Galaxy A34 5G с экраном 6.6" и чипом MediaTek Dimensity 1080, против 5.8-дюймового Apple iPhone X, который имеет процессор Apple A11 Bionic и вышел на 67 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A34 5G
  • Комплектуется на 2284 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 2716 мАч
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • На 78% лучшая автономность (40:04 vs 22:33 часов)
  • На 0.8" большая диагональ экрана
  • На 66% выше максимальная яркость экрана (1000 против 603 нит)
  • Современный порт USB Type-C
  • Более современная версия Bluetooth (v5.3)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1024 ГБ
  • Смартфон на 5 лет и 7 месяцев новее
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Показывает на 31% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Использует более быструю память LPDDR4X 2133 МГц
Причины выбрать Apple iPhone X
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • Поддержка беспроводной зарядки Qi на 7.5 Вт
  • Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Samsung
  • На 17% выше плотность пикселей (458 vs 390 PPI)
  • Лучше лежит в руке - корпус на 7.2 мм уже
  • На 19% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 928 и 780 баллов
  • Весит на 25 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Вы можете выбрать важность каждого параметра, чтобы более точного определить какой смартфон лучше подойдет конкретно под ваши потребности.
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Экран:
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Автономность:
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Цена/Качество

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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy A34 5G
vs
iPhone X

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED OLED
Размер 6.6 дюймов 5.8 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1125 x 2436 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19.5:9
Плотность пикселей 390 точек на дюйм 458 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Нет
Макс. заявленная яркость 1000 нит 625 нит
Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.9% 82.9%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 100% 99.3%
ШИМ (PWM) 253 Гц 240 Гц
Время отклика 1 мс 2.2 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Galaxy A34 5G +66%
1000 нит
iPhone X
603 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 161.3 мм 143.6 мм
Ширина 78.1 мм 70.9 мм
Толщина 8.2 мм 7.7 мм
Вес 199 граммов 174 грамма
Водонепроницаемость IP67 IP67
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Черный, Серебристый, Зеленый, Фиолетовый Серебристый, Серый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Нет
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A34 5G +2%
84.9%
iPhone X
82.9%

Производительность

Тестируем Samsung Galaxy A34 5G и Apple iPhone X в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 1080 Apple A11 Bionic
Макс. частота 2600 МГц 2390 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 6 (2 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A78		 - 4 ядра по 1.42 ГГц: Mistral
- 2 ядра по 2.39 ГГц: Monsoon
Размер транзистора 6 нанометров 10 нанометров
Графика Mali-G68 MC4 Apple GPU
Частота GPU 800 МГц -
FLOPS ~686 Гфлопс ~325 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy A34 5G
780
iPhone X +19%
928
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy A34 5G
2314
iPhone X +8%
2499
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy A34 5G +31%
475218
iPhone X
361657
CPU 128789 122434
GPU 137780 100806
Memory 84020 57691
UX 126359 83809
Total score 475218 361657
3DMark Wild Life Performance
Galaxy A34 5G
2302
iPhone X +53%
3526
Пиковая температура корпуса 37.5 °C 45.7 °C
Stability 99% 63%
Graphics test 13 FPS 21 FPS
Graphics score 2302 3526
PCMark 3.0
Galaxy A34 5G
11614
iPhone X
н/д
Web score 9558 -
Video editing 7448 -
Photo editing 18674 -
Data manipulation 11062 -
Writing score 14823 -
Источники: 3DMark [3], [4]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 3 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 2133 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 64, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 NVMe
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ -

Программное обеспечение

Операционная система Android 13 iOS 11.1 (С обновлением до iOS 16.5)
Оболочка UI One UI 5.1 -
Размер системы из коробки 38 ГБ 5.3 ГБ

Батарея

Объем 5000 мАч 2716 мАч
Макс. мощность зарядки 25 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да, Qi (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (49% за 30 минут) Да (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:55 ч. 2:00 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 13:44 ч. 07:08 ч.
Просмотр видео 17:53 ч. 09:17 ч.
Игры 06:28 ч. 04:04 ч.
Режим ожидания 133 ч. 84 ч.
Общая автономность
Galaxy A34 5G +78%
40:04 ч.
iPhone X
22:33 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A34 5G vs Apple iPhone X
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 4032 x 3024
Зум Цифровой Оптический, 2x
Вспышка LED Quad LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 240 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 123° -
Количество объективов 3 (48 МП + 8 МП + 5 МП) 2 (12 МП + 12 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Sony IMX582 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/3", Apple iSight Duo Camera (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0", Samsung S5K4HAYX (ISOCELL CMOS)
-
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Samsung Galaxy A34 5G от DxOMark Примеры фото Apple iPhone X от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 13 мегапикселей 7 мегапикселей
Разрешение фото 4160 x 3120 3472 x 2063
Апертура f/2.2 f/2.2
Фокусное расстояние 26 мм 32 мм
Размер пикселя 1.12 микрон -
Тип сенсора Exmor-RS CMOS BSI CMOS
Размер сенсора 1/3.1" -
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Galaxy A34 5G
99
iPhone X +2%
101
Качество видео
Galaxy A34 5G
78
iPhone X +14%
89
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5.3 5
Функции Bluetooth LE LE, A2DP
Тип USB USB Type-C No
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный -
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* - 16
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy A34 5G +6%
90.4 дБ
iPhone X
85.3 дБ

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Март 2023 года Сентябрь 2017 года
Дата начала продаж Март 2023 года Ноябрь 2017 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.55 Вт/кг 0.87 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.49 Вт/кг 0.97 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Зарядное устройство из коробки Нет -
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy A34 5G более удачной покупкой.

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