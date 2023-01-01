Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 апреля 2023 года Samsung Galaxy A34 5G с экраном 6.6" и чипом Mediatek Dimensity 1080, против 6.67-дюймового Huawei Honor 70, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 778G Plus и вышел на 11 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.