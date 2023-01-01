Samsung Galaxy A34 5G против Motorola Moto G53
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 14 марта 2023 года Samsung Galaxy A34 5G с экраном 6.6" и чипом MediaTek Dimensity 1080, против 6.5-дюймового Motorola Moto G53, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 480 Plus и вышел на 3 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy A34 5G
- Защита корпуса от воды по стандарту IP67
- Показывает на 50% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- На 45% выше плотность пикселей (390 vs 269 PPI)
- Более современная версия Bluetooth (v5.3)
- Стабилизация изображения
- Возможность записи 4K-видео
- Cверхширокоугольный объектив камеры
- Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
- Фронтальная камера записывает видео в 4K
Причины выбрать Motorola Moto G53
- Функция реверсивной зарядки
- Весит на 16 граммов меньше
- Есть 3.5 мм разъем для наушников
- Поддержка функции eSIM
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
69
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
34
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
79
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
55
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
77
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
61
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|IPS LCD
|Размер
|6.6 дюймов
|6.5 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2340 пикселей
|720 x 1600 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|20:9
|Плотность пикселей
|390 точек на дюйм
|269 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|120 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Нет
|Нет
|Макс. заявленная яркость
|1000 нит
|500 нит
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|84.9%
|83.9%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
|-
|Цветовой охват sRGB
|-
|90.1%
|ШИМ (PWM)
|-
|Не обнаружено
|Время отклика
|-
|41 мс
|Контрастность
|-
|1468:1
Источники: NotebookCheck [3]
Дизайн и корпус
|Высота
|161.3 мм
|162.7 мм
|Ширина
|78.1 мм
|74.66 мм
|Толщина
|8.2 мм
|8.19 мм
|Вес
|199 граммов
|183 грамма
|Водонепроницаемость
|IP67
|Да
|Материал задней панели
|Пластик
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Серебристый, Фиолетовый, Зеленый
|Синий, Серебристый, Розовый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Dimensity 1080
|Qualcomm Snapdragon 480 Plus
|Макс. частота
|2600 МГц
|2200 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A78
|- 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 460 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 460 Gold (Cortex-A76)
|Размер транзистора
|6 нанометров
|8 нанометров
|Графика
|Mali-G68 MC4
|Adreno 619
|Частота GPU
|800 МГц
|825 МГц
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy A34 5G +38%
766
555
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy A34 5G +44%
2287
1589
|CPU
|129705
|109866
|GPU
|137609
|65748
|Memory
|83375
|66109
|UX
|125604
|75050
|Total score
|471816
|314633
|Пиковая температура корпуса
|-
|42.6 °C
|Stability
|-
|99%
|Graphics test
|-
|5 FPS
|Graphics score
|-
|982
|Web score
|-
|9068
|Video editing
|-
|4594
|Photo editing
|-
|21352
|Data manipulation
|-
|7730
|Writing score
|-
|12778
Источники: 3DMark [3]
Память
|Объем ОЗУ
|6, 8 ГБ
|4, 6, 8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|-
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|64, 128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.2
|UFS 2.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 1024 ГБ
|До 1024 ГБ
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 13
|Android 13
|Оболочка UI
|One UI 5.1
|My UX
|Размер системы из коробки
|38 ГБ
|16 ГБ
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|25 Вт
|10 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Да
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 30 минут)
|Да (22% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|1:15 ч.
|2:35 ч.
|Веб-серфинг
|-
|13:23 ч.
|Просмотр видео
|-
|14:34 ч.
|Игры
|-
|05:32 ч.
|Режим ожидания
|-
|130 ч.
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|50 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|8160 x 6144
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|480 кадров/c (720p)
|-
|Угол широкоугольного объектива
|123°
|-
|Количество объективов
|3 (48 МП + 8 МП + 5 МП)
|2 (50 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0"
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0"
|-
|Макро объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.4
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Примеры
|Примеры фото Samsung Galaxy A34 5G от DxOMark
|-
|Количество мегапикселей
|13 мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|4160 x 3120
|3264 x 2448
|Апертура
|f/2.2
|f/2.2
|Размер пикселя
|1.12 микрон
|1 микрон
|Тип сенсора
|-
|CMOS
|Размер сенсора
|1/3.1"
|-
|Разрешение видео
|2160p (4K) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.3
|5.1
|Функции Bluetooth
|LE
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Да
|Гибридный слот
|Да
|Да
|LTE Cat*
|-
|18
|Поддержка 5G
|Да
|Да
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Да
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Март 2023 года
|Декабрь 2022 года
|Дата начала продаж
|Март 2023 года
|Декабрь 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.55 Вт/кг
|-
|Уровень излучения SAR для тела
|1.49 Вт/кг
|-
|Сенсоры и датчики
| - Датчик Холла
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Прозрачный чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy A34 5G более удачной покупкой.
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