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Samsung Galaxy A34 5G против OnePlus 11

69 из 100
Samsung Galaxy A34 5G
VS
85 из 100
OnePlus 11
Samsung Galaxy A34 5G
OnePlus 11

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 14 марта 2023 года Samsung Galaxy A34 5G с экраном 6.6" и чипом MediaTek Dimensity 1080, против 6.7-дюймового OnePlus 11, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 и вышел на 2 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A34 5G
  • На 22% лучшая автономность (40:04 vs 32:53 часов)
  • На 31% выше максимальная яркость экрана (1001 против 762 нит)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1024 ГБ
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP67
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
Причины выбрать OnePlus 11
  • Показывает в 2.7 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 7
  • На 35% выше плотность пикселей (525 vs 390 PPI)
  • Поддерживает более мощную зарядку (100W vs 25W)
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 4.0 против UFS 2.2
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 8 Gen 2
  • На 89% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1461 и 774 баллов
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
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Экран:
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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy A34 5G
vs
OnePlus 11

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED AMOLED
Размер 6.6 дюймов 6.7 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1440 x 3216 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 20.1:9
Плотность пикселей 390 точек на дюйм 525 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Да
Макс. заявленная яркость 1000 нит 500 нит
Макс. заявленная яркость в HDR - 1300 нит
Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Gorilla Glass Victus
Соотношение экрана к корпусу 84.9% 89.7%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 100% 96.9%
ШИМ (PWM) 253 Гц 361 Гц
Время отклика 1 мс 6 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Galaxy A34 5G +31%
1001 нит
OnePlus 11
762 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 161.3 мм 163.1 мм
Ширина 78.1 мм 74.1 мм
Толщина 8.2 мм 8.53 мм
Вес 199 граммов 205 граммов
Водонепроницаемость IP67 IP54
Система охлаждения - Испарительная камера
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Черный, Серебристый, Зеленый, Фиолетовый Черный, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A34 5G
84.9%
OnePlus 11 +6%
89.7%

Производительность

Тестируем Samsung Galaxy A34 5G и OnePlus 11 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 1080 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
Макс. частота 2600 МГц 3200 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (1 + 2 + 2 + 3)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A78		 - 3 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A710
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A715
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X3
Кэш L3 - 8 МБ
Размер транзистора 6 нанометров 4 нанометра
Графика Mali-G68 MC4 Adreno 740
Частота GPU 800 МГц 680 МГц
FLOPS ~686 Гфлопс ~3481 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy A34 5G
774
OnePlus 11 +89%
1461
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy A34 5G
2311
OnePlus 11 +109%
4824
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy A34 5G
475035
OnePlus 11 +172%
1292319
CPU 129705 268819
GPU 137609 581162
Memory 83375 249222
UX 125604 198185
Total score 475035 1292319
3DMark Wild Life Performance
Galaxy A34 5G
2303
OnePlus 11 +450%
12675
Пиковая температура корпуса 37.5 °C 48.1 °C
Stability 99% 58%
Graphics test 13 FPS 75 FPS
Graphics score 2303 12675
PCMark 3.0
Web score 9532 -
Video editing 7448 -
Photo editing 18557 -
Data manipulation 11030 -
Writing score 14777 -
Источники: 3DMark [3], [4]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 8, 12, 16 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR5X
Частота памяти 2133 МГц -
Количество каналов 2 4
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 UFS 4.0
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ -

Программное обеспечение

Операционная система Android 13 Android 13
Оболочка UI One UI 5.1 OxygenOS 13
Размер системы из коробки 38 ГБ 37 ГБ

Батарея

Объем 5000 мАч 5000 мАч
Макс. мощность зарядки 25 Вт 100 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (49% за 30 минут) Да (50% за 8 минут)
Время полной зарядки 1:55 ч. 0:22 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 13:44 ч. 11:04 ч.
Просмотр видео 17:53 ч. 16:41 ч.
Игры 06:28 ч. 06:02 ч.
Режим ожидания 133 ч. 97 ч.
Общая автономность
Galaxy A34 5G +22%
40:04 ч.
OnePlus 11
32:53 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A34 5G vs OnePlus 11
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 8192 x 6144
Зум Цифровой Оптический, 2x
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет До 24 кадров/c
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p) 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 123° 115°
Количество объективов 3 (48 МП + 8 МП + 5 МП) 3 (50 МП + 32 МП + 48 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Sony IMX582 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX890 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 32 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 48 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.74", Sony IMX709 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0", Samsung S5K4HAYX (ISOCELL CMOS)
- 48 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX581 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Samsung Galaxy A34 5G от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 13 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4160 x 3120 4608 x 3456
Апертура f/2.2 f/2.4
Фокусное расстояние 26 мм 25 мм
Размер пикселя 1.12 микрон 1 микрон
Тип сенсора Exmor-RS CMOS ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/3.1" 1/3.1"
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3 5.3
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* - 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy A34 5G +5%
90.4 дБ
OnePlus 11
85.7 дБ

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Март 2023 года Январь 2023 года
Дата начала продаж Март 2023 года Январь 2023 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.55 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.49 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Нет Да, 100 Вт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем OnePlus 11 более удачной покупкой.

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