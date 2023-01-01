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Samsung Galaxy A34 5G против Oppo A98

68 из 100
Samsung Galaxy A34 5G
VS
65 из 100
Oppo A98
Samsung Galaxy A34 5G
Oppo A98

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 14 марта 2023 года Samsung Galaxy A34 5G с экраном 6.6" и чипом MediaTek Dimensity 1080, против 6.72-дюймового Oppo A98, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 695 и вышел на 1 месяц позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A34 5G
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP67
  • Более современная версия Bluetooth (v5.3)
  • Стабилизация изображения
  • Запись замедленной съемки в 480 FPS
  • Возможность записи 4K-видео
  • Показывает на 19% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Super AMOLED экран (против LTPS LCD у конкурента)
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
Причины выбрать Oppo A98
  • Поддерживает более мощную зарядку (67W vs 25W)
  • На 14% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 886 и 778 баллов
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
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Итоговая оценка
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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy A34 5G
vs
Oppo A98

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED LTPS LCD
Размер 6.6 дюймов 6.72 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 20:9
Плотность пикселей 390 точек на дюйм 392 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Нет
Макс. заявленная яркость 1000 нит 680 нит
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.9% 86.5%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 100% -
ШИМ (PWM) 253 Гц -
Время отклика 1 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Реальная пиковая яркость (авто)
Galaxy A34 5G
1000 нит
Oppo A98
н/д
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 161.3 мм 165.6 мм
Ширина 78.1 мм 76.1 мм
Толщина 8.2 мм 8.2 мм
Вес 199 граммов 192 грамма
Водонепроницаемость IP67 Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Серебристый, Зеленый, Фиолетовый Черный, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A34 5G
84.9%
Oppo A98 +2%
86.5%

Производительность

Тестируем Samsung Galaxy A34 5G и Oppo A98 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 1080 Qualcomm Snapdragon 695
Макс. частота 2600 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A78		 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 660 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 660 Gold (Cortex-A78)
Размер транзистора 6 нанометров 6 нанометров
Графика Mali-G68 MC4 Adreno 619
Частота GPU 800 МГц 840 МГц
FLOPS ~686 Гфлопс ~486 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy A34 5G
778
Oppo A98 +14%
886
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy A34 5G +14%
2294
Oppo A98
2020
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy A34 5G +19%
475614
Oppo A98
398995
CPU 129705 120237
GPU 137609 98127
Memory 83375 73621
UX 125604 108428
Total score 475614 398995
3DMark Wild Life Performance
Galaxy A34 5G +89%
2302
Oppo A98
1215
Пиковая температура корпуса 37.5 °C -
Stability 99% -
Graphics test 13 FPS 7 FPS
Graphics score 2302 1215
Web score 9529 6498
Video editing 7450 3805
Photo editing 18621 15976
Data manipulation 11053 6883
Writing score 14829 12046
Источники: 3DMark [3], [4]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 UFS 2.2
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ До 1024 ГБ

Программное обеспечение

Операционная система Android 13 Android 13
Оболочка UI One UI 5.1 ColorOS 13.1
Размер системы из коробки 38 ГБ -

Батарея

Объем 5000 мАч 5000 мАч
Макс. мощность зарядки 25 Вт 67 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (49% за 30 минут) Да (50% за 18 минут)
Время полной зарядки 1:55 ч. 0:44 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 13:44 ч. -
Просмотр видео 17:53 ч. -
Игры 06:28 ч. -
Режим ожидания 133 ч. -
Общая автономность
Galaxy A34 5G
40:04 ч.
Oppo A98
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A34 5G vs Oppo A98
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 64 мегапикселя
Разрешение фото 8000 x 6000 -
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p) 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 123° -
Количество объективов 3 (48 МП + 8 МП + 5 МП) 3 (64 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Sony IMX582 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 64 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0", Samsung S5K4HAYX (ISOCELL CMOS)
-
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/3.3
- Фокусное расстояние: 34 мм
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Samsung Galaxy A34 5G от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 13 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 4160 x 3120 -
Апертура f/2.2 f/2.4
Фокусное расстояние 26 мм 22 мм
Размер пикселя 1.12 микрон -
Тип сенсора Exmor-RS CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.1" -
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3 5.1
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* - 18
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy A34 5G
90.4 дБ
Oppo A98
н/д

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Март 2023 года Май 2023 года
Дата начала продаж Март 2023 года Май 2023 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.55 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.49 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Нет Да, 67 Вт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее камера, игры, программное обеспечение, корпус и звук - выбирайте Samsung Galaxy A34 5G, а если автономность – то Oppo A98.

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