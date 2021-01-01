Главная > Сравнение смартфонов > Galaxy A40 vs P Smart 2021 – что лучше выбрать?

Samsung Galaxy A40 против Huawei P Smart 2021

Самсунг Галакси А40
VS
Хуавей П Смарт 2021
Samsung Galaxy A40
Huawei P Smart 2021

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 10 апреля 2019 года Samsung Galaxy A40 с экраном 5.9" и чипом Exynos 7 Octa 7904, против 6.67-дюймового Huawei P Smart 2021, который имеет процессор HiSilicon Kirin 710A и вышел на 17 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A40
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • На 25% выше максимальная яркость экрана (547 против 439 нит)
  • Super AMOLED экран (против TFT LCD у конкурента)
  • На 11% выше плотность пикселей (437 vs 395 PPI)
  • Лучше лежит в руке - корпус на 7.7 мм уже
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • Весит на 66 граммов меньше
Причины выбрать Huawei P Smart 2021
  • Комплектуется на 1900 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 3100 мАч
  • На 63% лучшая автономность (119 vs 73 часов)
  • На 0.77" большая диагональ экрана
  • Показывает на 43% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Смартфон на 1 год и 5 месяцев новее
  • На 12% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 297 и 265 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy A40
vs
P Smart 2021

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED TFT LCD
Размер 5.9 дюймов 6.67 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 20:9
Плотность пикселей 437 точек на дюйм 395 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 85.5% 84.3%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 142.6% 99.4%
ШИМ (PWM) 245 Гц -
Время отклика 9 мс 30.8 мс
Контрастность ∞ Бесконечная 1034:1
Максимальная яркость
Galaxy A40 +25%
547 нит
P Smart 2021
439 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 144.4 мм 165.7 мм
Ширина 69.2 мм 76.9 мм
Толщина 7.9 мм 9.3 мм
Вес 140 граммов 206 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Белый Ярко-зеленый, Полночный черный
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A40 +1%
85.5%
P Smart 2021
84.3%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси А40 и Хуавей П Смарт 2021 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 7 Octa 7904 HiSilicon Kirin 710A
Макс. частота 1770 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (4 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 1.6 ГГц: Cortex-A53
- 2 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A73		 - 4 ядра по 1.7 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A73
Размер транзистора 14 нанометров 14 нанометров
Графика Mali-G71 MP2 Mali-G51
Частота GPU 770 МГц 1000 МГц
FLOPS ~65 Гфлопс ~83.2 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy A40
265
P Smart 2021 +12%
297
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy A40
947
P Smart 2021 +39%
1316
AnTuTu Benchmark 7
Galaxy A40
108461
P Smart 2021 +23%
133225
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy A40
116494
P Smart 2021 +43%
167029
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 10
Оболочка UI One UI 2.0 EMUI 10.1
Размер системы из коробки 14.6 ГБ 19 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3100 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 22.5 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Samsung Adaptive Fast Charge (50% за 40 минут) Да (42% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:45 ч. 1:42 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy A40
10:05 ч.
P Smart 2021 +50%
15:12 ч.
Время просмотра видео
Galaxy A40
10:58 ч.
P Smart 2021 +44%
15:19 ч.
Время разговора (3G)
Galaxy A40
20:38 ч.
P Smart 2021 +102%
41:13 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A40 vs Huawei P Smart 2021
Основная камера
Матрица 16 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 4616 x 3464 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) -
Угол широкоугольного объектива 123° 120°
Количество объективов 2 (16 МП + 5 МП) 4 (48 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 16 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
Макро объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 25 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 5984 x 4140 3264 x 2448
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние 25 мм -
Размер пикселя 0.9 микрон -
Тип сенсора CMOS BSI CMOS
Размер сенсора 1/2.8" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.1
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 12 12
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy A40
82.6 дБ
P Smart 2021 +10%
91 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Апрель 2019 года Сентябрь 2020 года
Дата начала продаж Апрель 2019 года Ноябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.49 Вт/кг 0.85 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.34 Вт/кг 1.15 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Адаптер питания
- Наушники 3.5 мм
- Краткое руководство
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Пленка на экран
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei P Smart 2021 более удачной покупкой.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
1 (50%)
1 (50%)
Всего проголосовало: 2

Сравнения с конкурентами

1. Galaxy A50 против Galaxy A40
2. Mi A3 против Galaxy A40
3. Galaxy A51 против Galaxy A40
4. Galaxy A30s против Galaxy A40
5. P40 Lite против Galaxy A40
6. Galaxy A51 против P Smart 2021
7. Galaxy A31 против P Smart 2021
8. Redmi Note 9 против P Smart 2021
9. Oppo A53 против P Smart 2021
10. Honor 10 против P Smart 2021

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры