Samsung Galaxy A40 против Huawei P20 Lite
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 10 апреля 2019 года Samsung Galaxy A40 с экраном 5.9" и чипом Exynos 7 Octa 7904, против 5.84-дюймового Huawei P20 Lite, который имеет процессор HiSilicon Kirin 659 и вышел на 13 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy A40
- Более современная версия Bluetooth (v5)
- Использует более быструю память LPDDR4X 2133 МГц
- На 15% выше максимальная яркость экрана (555 против 482 нит)
- Cверхширокоугольный объектив камеры
- Более новая ОС: Android 10 против 9
- Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
- Смартфон на 1 год и 1 месяц новее
- Поддержка технологии Dolby Atmos
- Более энергоэффективный CPU
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
69
60
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
38
28
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
59
59
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
57
52
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
77
68
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
61
53
ХарактеристикиСравнительная таблица технических характеристик Samsung Galaxy A40 и Huawei P20 Lite
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|IPS LCD
|Размер
|5.9 дюймов
|5.84 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2340 пикселей
|1080 x 2280 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|18.9:9
|Плотность пикселей
|437 точек на дюйм
|432 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 3
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|85.5%
|80.72%
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|144.4 мм
|148.6 мм
|Ширина
|69.2 мм
|71.2 мм
|Толщина
|7.9 мм
|7.4 мм
|Вес
|140 граммов
|145 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Стекло
|Материал рамки
|Пластик
|Металл
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Белый
|Синий, Черный, Розовый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
|Да, сзади
Метрики
Производительность
|Чипсет
|Samsung Exynos 7 Octa 7904
|HiSilicon Kirin 659
|Архитектура
|2 ядра по 1.77 ГГц (Cortex-A73), 6 ядра по 1.6 ГГц (Cortex-A53)
|4 ядра по 2.36 ГГц (Cortex-A53), 4 ядра по 1.7 ГГц (Cortex-A53)
|CPU ядер
|8
|8
|Частота
|1770 МГц
|2360 МГц
|Размер транзистора
|14 нанометров
|16 нанометров
|Графика
|Mali-G71
|Mali-T830 MP2
|GPU-ядер
|2
|2
|Частота GPU
|770 МГц
|-
|Объем ОЗУ
|4 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR3
|Частота памяти
|2133 МГц
|933 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|64 ГБ
|64 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
|До 256 ГБ
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
265
Geekbench 5 (многоядерный)
976
AnTuTu Benchmark 8
125102
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
|Android 8.0 (С обновлением до Android 9.0)
|Оболочка UI
|One UI 2.0
|EMUI 9.0
|Размер системы из коробки
|14.6 ГБ
|13 ГБ
Батарея
|Объем
|3100 мАч
|3000 мАч
|Мощность зарядки
|15 Вт
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Время полной зарядки
|1:45 ч.
|1:40 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, Samsung Adaptive Fast Charge (50% за 40 минут)
|Да (40% за 30 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
10:05 ч.
P20 Lite +10%
11:09 ч.
Время просмотра видео
Galaxy A40 +12%
10:58 ч.
9:44 ч.
Время разговора (3G)
Galaxy A40 +23%
20:38 ч.
16:55 ч.
Камеры
|Матрица
|16 мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4616 x 3464
|4616 x 3464
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|120 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|123°
|-
|Количество объективов
|2 (16 МП + 5 MP)
|2 (16 МП + 2 MP)
|Основной объектив
|- 16 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Фазовый автофокус
|- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/2.9" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
|-
|Времяпролетный объектив
|-
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|- Эффект "боке"
|Количество мегапикселей
|25 мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|5984 x 4140
|4608 x 3456
|Апертура
|f/2.0
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|25 мм
|28 мм
|Размер пикселя
|0.9 микрон
|1.12 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|1/2.8"
|-
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|4.2
|Функции Bluetooth
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Да
|LTE Cat
|12
|6
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Да
|Dolby Atmos
|Да
|Нет
Тесты динамиков
Голос
Galaxy A40 +1%
66.8 дБ
66 дБ
Музыка
68.5 дБ
P20 Lite +4%
71 дБ
Звонок
74.2 дБ
P20 Lite +13%
84 дБ
Другое
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Апрель 2019 года
|Март 2018 года
|Дата начала продаж
|Апрель 2019 года
|Март 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.49 Вт/кг
|0.75 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.34 Вт/кг
|1.21 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Адаптер питания
- Наушники 3.5 мм
- Краткое руководство
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
Цены
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy A40 более удачной покупкой.
Опрос
7 (77.8%)
2 (22.2%)
Всего проголосовало: 9
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