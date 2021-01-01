Samsung Galaxy A40 против Huawei P40
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 10 апреля 2019 года Samsung Galaxy A40 с экраном 5.9" и чипом Exynos 7 Octa 7904, против 6.1-дюймового Huawei P40, который имеет процессор HiSilicon Kirin 990 5G и вышел на 12 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy A40
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
- Весит на 35 граммов меньше
- Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Huawei P40
- Защита корпуса от воды по стандарту IP53
- Показывает в 4.1 раз лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Камера имеет оптический зум 3x
- Имеет в 2 раза больше оперативной памяти: 8 ГБ против 4 ГБ
- Комплектуется на 700 мАч более емким аккумулятором – 3800 против 3100 мАч
- На 22% лучшая автономность (89 vs 73 часов)
- Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
- Более современная версия Bluetooth (v5.1)
- Стабилизация изображения
- Запись замедленной съемки в 960 FPS
- Возможность записи 4K-видео
- Более энергоэффективный CPU – Kirin 990 5G
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
70
75
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
32
84
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
57
72
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
52
80
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
75
95
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
56
79
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|OLED
|Размер
|5.9 дюймов
|6.1 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2340 пикселей
|1080 x 2340 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|437 точек на дюйм
|422 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Да, HDR10
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 3
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|85.5%
|86.3%
|Особенности
|-
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
|Цветовой охват sRGB
|142.6%
|129.7%
|ШИМ (PWM)
|245 Гц
|245 Гц
|Время отклика
|9 мс
|7 мс
|Контрастность
|∞ Бесконечная
|∞ Бесконечная
Дизайн и корпус
|Высота
|144.4 мм
|148.9 мм
|Ширина
|69.2 мм
|71.1 мм
|Толщина
|7.9 мм
|8.5 мм
|Вес
|140 граммов
|175 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|IP53
|Материал задней панели
|Пластик
|Стекло
|Материал рамки
|Пластик
|Металл
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Белый
|Черный, Мерцающий серебристый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|Samsung Exynos 7 Octa 7904
|HiSilicon Kirin 990 5G
|Макс. частота
|1770 МГц
|2860 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|8 (2 + 2 + 4)
|Архитектура
|- 6 ядер по 1.6 ГГц: Cortex-A53
- 2 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A73
|- 4 ядра по 1.95 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.36 ГГц: Cortex-A76
- 2 ядра по 2.86 ГГц: Cortex-A76
|Размер транзистора
|14 нанометров
|7 нанометров
|Графика
|Mali-G71 MP2
|Mali G76 MP16
|Частота GPU
|770 МГц
|600 МГц
|FLOPS
|~65 Гфлопс
|~896 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|4 ГБ
|8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|64 ГБ
|128 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|UFS 3.0
|Карта памяти
|MicroSD
|Nano Memory
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
|До 256 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
261
Huawei P40 +195%
771
Geekbench 5 (многоядерный)
947
Huawei P40 +232%
3147
AnTuTu Benchmark 7
106833
н/д
AnTuTu Benchmark 8
116745
Huawei P40 +312%
481391
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
|Android 10.0
|Оболочка UI
|One UI 2.0
|EMUI 11
|Размер системы из коробки
|14.6 ГБ
|13 ГБ
Батарея
|Объем
|3100 мАч
|3800 мАч
|Мощность зарядки
|15 Вт
|22.5 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да, Samsung Adaptive Fast Charge (50% за 40 минут)
|Да (50% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|1:45 ч.
|1:30 ч.
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
10:05 ч.
Huawei P40 +32%
13:28 ч.
Время просмотра видео
10:58 ч.
Huawei P40 +74%
18:37 ч.
Время разговора (3G)
20:38 ч.
Huawei P40 +9%
22:26 ч.
Камеры
|Матрица
|16 мегапикселей
|50 мегапикселей
|Разрешение фото
|4616 x 3464
|8200 x 6100
|Зум
|Цифровой
|Оптический, 3x
|Вспышка
|LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|960 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|123°
|120°
|Количество объективов
|2 (16 МП + 5 МП)
|3 (50 МП + 8 МП + 16 МП)
|Основной объектив
|- 16 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Фазовый автофокус
|- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Сенсор: 1/1.28", Sony IMX700 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|-
|- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 80 мм
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
|- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 17 мм
- Фазовый автофокус
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Количество мегапикселей
|25 мегапикселей
|32 мегапикселя
|Разрешение фото
|5984 x 4140
|6464 x 4864
|Апертура
|f/2.0
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|25 мм
|-
|Размер пикселя
|0.9 микрон
|0.8 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|1/2.8"
|1/2.8"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|2160p (4K) при 60 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|5.1
|Функции Bluetooth
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|3.1
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Да
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Да
|Гибридный слот
|Нет
|Да
|LTE Cat*
|12
|21
|Поддержка 5G
|Нет
|Да
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Нет
|FM-Радио
|Да
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Дата выхода
|Апрель 2019 года
|Март 2020 года
|Дата начала продаж
|Апрель 2019 года
|Март 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.49 Вт/кг
|-
|Уровень излучения SAR для тела
|1.34 Вт/кг
|-
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Адаптер питания
- Наушники 3.5 мм
- Краткое руководство
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Пленка на экран
- Наушники
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei P40 более удачной покупкой.
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