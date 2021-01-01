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Samsung Galaxy A40 против Huawei P40

Самсунг Галакси А40
VS
Хуавей П40
Samsung Galaxy A40
Huawei P40

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 10 апреля 2019 года Samsung Galaxy A40 с экраном 5.9" и чипом Exynos 7 Octa 7904, против 6.1-дюймового Huawei P40, который имеет процессор HiSilicon Kirin 990 5G и вышел на 12 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A40
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
  • Весит на 35 граммов меньше
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Huawei P40
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP53
  • Показывает в 4.1 раз лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Камера имеет оптический зум 3x
  • Имеет в 2 раза больше оперативной памяти: 8 ГБ против 4 ГБ
  • Комплектуется на 700 мАч более емким аккумулятором – 3800 против 3100 мАч
  • На 22% лучшая автономность (89 vs 73 часов)
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Стабилизация изображения
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Возможность записи 4K-видео
  • Более энергоэффективный CPU – Kirin 990 5G

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy A40
vs
Huawei P40

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED OLED
Размер 5.9 дюймов 6.1 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19.5:9
Плотность пикселей 437 точек на дюйм 422 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 85.5% 86.3%
Особенности - - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 142.6% 129.7%
ШИМ (PWM) 245 Гц 245 Гц
Время отклика 9 мс 7 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Galaxy A40
546 нит
Huawei P40 +8%
587 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 144.4 мм 148.9 мм
Ширина 69.2 мм 71.1 мм
Толщина 7.9 мм 8.5 мм
Вес 140 граммов 175 граммов
Водонепроницаемость Нет IP53
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Белый Черный, Мерцающий серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A40
85.5%
Huawei P40 +1%
86.3%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси А40 и Хуавей П40 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 7 Octa 7904 HiSilicon Kirin 990 5G
Макс. частота 1770 МГц 2860 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 2 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 1.6 ГГц: Cortex-A53
- 2 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A73		 - 4 ядра по 1.95 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.36 ГГц: Cortex-A76
- 2 ядра по 2.86 ГГц: Cortex-A76
Размер транзистора 14 нанометров 7 нанометров
Графика Mali-G71 MP2 Mali G76 MP16
Частота GPU 770 МГц 600 МГц
FLOPS ~65 Гфлопс ~896 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 3.0
Карта памяти MicroSD Nano Memory
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy A40
261
Huawei P40 +195%
771
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy A40
947
Huawei P40 +232%
3147
AnTuTu Benchmark 7
Galaxy A40
106833
Huawei P40
н/д
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy A40
116745
Huawei P40 +312%
481391
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Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 10.0
Оболочка UI One UI 2.0 EMUI 11
Размер системы из коробки 14.6 ГБ 13 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3100 мАч 3800 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 22.5 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Samsung Adaptive Fast Charge (50% за 40 минут) Да (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:45 ч. 1:30 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy A40
10:05 ч.
Huawei P40 +32%
13:28 ч.
Время просмотра видео
Galaxy A40
10:58 ч.
Huawei P40 +74%
18:37 ч.
Время разговора (3G)
Galaxy A40
20:38 ч.
Huawei P40 +9%
22:26 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A40 vs Huawei P40
Основная камера
Матрица 16 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 4616 x 3464 8200 x 6100
Зум Цифровой Оптический, 3x
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 123° 120°
Количество объективов 2 (16 МП + 5 МП) 3 (50 МП + 8 МП + 16 МП)
Основной объектив - 16 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Фазовый автофокус
- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Сенсор: 1/1.28", Sony IMX700 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 80 мм
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 17 мм
- Фазовый автофокус
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 25 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 5984 x 4140 6464 x 4864
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние 25 мм -
Размер пикселя 0.9 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.8" 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.1
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 12 21
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy A40 +4%
82.6 дБ
Huawei P40
79.6 дБ

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Апрель 2019 года Март 2020 года
Дата начала продаж Апрель 2019 года Март 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.49 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.34 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Адаптер питания
- Наушники 3.5 мм
- Краткое руководство
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Пленка на экран
- Наушники
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei P40 более удачной покупкой.

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