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Samsung Galaxy A40 против Infinix Note 10 Pro

Самсунг Галакси А40
VS
Инфиникс Ноут 10 Про
Samsung Galaxy A40
Infinix Note 10 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 10 апреля 2019 года Samsung Galaxy A40 с экраном 5.9" и чипом Exynos 7 Octa 7904, против 6.95-дюймового Infinix Note 10 Pro, который имеет процессор MediaTek Helio G95 и вышел на 26 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A40
  • На 31% выше максимальная яркость экрана (543 против 416 нит)
  • Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • На 13% выше плотность пикселей (437 vs 387 PPI)
  • Лучше лежит в руке - корпус на 9.1 мм уже
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • Весит на 65 граммов меньше
Причины выбрать Infinix Note 10 Pro
  • Комплектуется на 1900 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 3100 мАч
  • На 1.05" большая диагональ экрана
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Смартфон на 2 года и 2 месяца новее
  • Возможность записи 4K-видео
  • Стерео динамики
  • Более новая ОС: Android 11 против 10
  • Запись замедленной съемки в 240 FPS

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy A40
vs
Note 10 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED IPS LCD
Размер 5.9 дюймов 6.95 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 2460 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 20.5:9
Плотность пикселей 437 точек на дюйм 387 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 90 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 85.5% 84.8%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 142.6% -
ШИМ (PWM) 245 Гц -
Время отклика 9 мс 20.6 мс
Контрастность ∞ Бесконечная 2155:1
Максимальная яркость
Galaxy A40 +31%
543 нит
Note 10 Pro
416 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 144.4 мм 172.8 мм
Ширина 69.2 мм 78.3 мм
Толщина 7.9 мм 7.8 мм
Вес 140 граммов 205 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Белый Черный, Фиолетовый, Голубой
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A40 +1%
85.5%
Note 10 Pro
84.8%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси А40 и Инфиникс Ноут 10 Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 7 Octa 7904 MediaTek Helio G95
Макс. частота 1770 МГц 2050 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.6 ГГц: Cortex-A53
- 2 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A73		 - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.05 ГГц: Cortex-A76
Размер транзистора 14 нанометров 12 нанометров
Графика Mali-G71 MP2 Mali-G76 3EEMC4
Частота GPU 770 МГц 900 МГц
FLOPS ~65 Гфлопс ~195.8 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64 ГБ 64, 128, 256 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 2.2
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 2048 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy A40
265
Note 10 Pro +64%
435
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy A40
953
Note 10 Pro +18%
1129
AnTuTu Benchmark 7
Galaxy A40
107859
Note 10 Pro
н/д
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy A40
118092
Note 10 Pro
н/д
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 11
Оболочка UI One UI 2.0 XOS 7.6
Размер системы из коробки 14.6 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 3100 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 33 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Samsung Adaptive Fast Charge (50% за 40 минут) Да (81% за 60 минут)
Время полной зарядки 1:45 ч. 1:20 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy A40
10:05 ч.
Note 10 Pro
н/д
Время просмотра видео
Galaxy A40
10:58 ч.
Note 10 Pro
н/д
Время разговора (3G)
Galaxy A40
20:38 ч.
Note 10 Pro
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A40 vs Infinix Note 10 Pro
Основная камера
Матрица 16 мегапикселей 64 мегапикселя
Разрешение фото 4616 x 3464 6912 x 9216
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Quad LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 240 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 123° 120°
Количество объективов 2 (16 МП + 5 МП) 4 (64 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 16 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Фазовый автофокус
- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
Монохромный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 25 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 5984 x 4140 3456 x 4608
Апертура f/2.0 -
Фокусное расстояние 25 мм -
Размер пикселя 0.9 микрон -
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.8" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 12 12
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy A40
82.6 дБ
Note 10 Pro +3%
85.1 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Апрель 2019 года Май 2021 года
Дата начала продаж Апрель 2019 года Июнь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.49 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.34 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Адаптер питания
- Наушники 3.5 мм
- Краткое руководство
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (33 Вт)
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Прозрачный чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Infinix Note 10 Pro более удачной покупкой.

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