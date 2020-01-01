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Samsung Galaxy A40 против Meizu Note 9

Самсунг Галакси А40
Samsung Galaxy A40
VS
Мейзу Ноте 9
Meizu Note 9

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 10 апреля 2019 года Samsung Galaxy A40 с экраном 5.9" и чипом Exynos 7 Octa 7904, против 6.2-дюймового Meizu Note 9, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 675 и вышел на 1 месяц раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A40
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
  • На 22% выше максимальная яркость экрана (555 против 454 нит)
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Более новая ОС: Android 10 против 9
  • Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • Весит на 29.7 граммов меньше
  • Лучше лежит в руке - корпус на 5.2 мм уже
Причины выбрать Meizu Note 9
  • Комплектуется на 900 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 3100 мАч
  • Показывает на 62% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 0.3" большая диагональ экрана
  • Более энергоэффективный CPU
  • На 82% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 - (481 и 265 баллов)

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Samsung Galaxy A40 и Meizu Note 9

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED IPS LCD
Размер 5.9 дюймов 6.2 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 2244 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 18.7:9
Плотность пикселей 437 точек на дюйм 402 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 85.5% 85.35%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Galaxy A40 +22%
555 нит
Note 9
454 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 144.4 мм 153.1 мм
Ширина 69.2 мм 74.4 мм
Толщина 7.9 мм 8.6 мм
Вес 140 граммов 169.7 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Металл
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Белый Синий, Черный, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A40
85.5%
Note 9
85.35%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси А40 и Мейзу Ноте 9 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 7 Octa 7904 Qualcomm Snapdragon 675
Архитектура 2 ядра по 1.77 ГГц (Cortex-A73), 6 ядра по 1.6 ГГц (Cortex-A53) 2 ядра по 2.0 ГГц (Kryo 460), 6 ядра по 1.7 ГГц (Kryo 460)
CPU ядер 8 8
Частота 1770 МГц 2000 МГц
Размер транзистора 14 нанометров 11 нанометров
Графика Mali-G71 Adreno 612
GPU-ядер 2 -
Частота GPU 770 МГц -
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD No
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ -

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy A40
265
Note 9 +82%
481
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy A40 +5%
976
Note 9
930
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy A40
125102
Note 9 +62%
202194

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 9.0
Оболочка UI One UI 2.0 Flyme 7.2
Размер системы из коробки 14.6 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 3100 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 1:45 ч. 1:50 ч.
Быстрая зарядка Да, Samsung Adaptive Fast Charge (50% за 40 минут) Да, mCharge (50% за 38 минут)
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy A40
10:05 ч.
Note 9
н/д
Время просмотра видео
Galaxy A40
10:58 ч.
Note 9
н/д
Время разговора (3G)
Galaxy A40
20:38 ч.
Note 9
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A40 vs Meizu Note 9
Основная камера
Матрица 16 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 4616 x 3464 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 123° -
Количество объективов 2 (16 МП + 5 MP) 2 (48 МП + 5 MP)
Основной объектив - 16 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.7
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Samsung S5KGM1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
Сверхширокоугольный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
-
Времяпролетный объектив - - 5 МП
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 25 мегапикселей 20 мегапикселей
Разрешение фото 5984 x 4140 5180 x 3880
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние 25 мм -
Размер пикселя 0.9 микрон -
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.8" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 12 12

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Голос
Galaxy A40
66.8 дБ
Note 9
н/д
Музыка
Galaxy A40
68.5 дБ
Note 9
н/д
Звонок
Galaxy A40
74.2 дБ
Note 9
н/д

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Апрель 2019 года Март 2019 года
Дата начала продаж Апрель 2019 года Март 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.49 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.34 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Адаптер питания
- Наушники 3.5 мм
- Краткое руководство
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты

Цены

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, программное обеспечение, коммуникации и звук - выбирайте Samsung Galaxy A40, а если производительность, батарея и корпус – то Meizu Note 9.

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