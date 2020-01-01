Главная > Сравнение смартфонов > Galaxy A40 vs Nokia 2.3 – что лучше выбрать?

Samsung Galaxy A40 против Nokia 2.3

Самсунг Галакси А40
Samsung Galaxy A40
VS
Нокиа 2.3
Nokia 2.3

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 10 апреля 2019 года Samsung Galaxy A40 с экраном 5.9" и чипом Exynos 7 Octa 7904, против 6.2-дюймового Nokia 2.3, который имеет процессор MediaTek Helio A22 и вышел на 8 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A40
  • Показывает на 74% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 61% выше плотность пикселей (437 vs 271 PPI)
  • Современный порт USB Type-C
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Быстрая зарядка мощностью 15 Ватт
  • Использует более быструю память LPDDR4X 2133 МГц
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Имеет в 2 раза больше оперативной памяти: 4 ГБ против 2 ГБ
  • На 22% выше максимальная яркость экрана (555 против 454 нит)
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Запись замедленной съемки в 120 FPS
  • Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
Причины выбрать Nokia 2.3
  • Комплектуется на 900 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 3100 мАч
  • На 0.3" большая диагональ экрана
  • Более энергоэффективный CPU
  • Смартфон на 8 месяцев новее

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Samsung Galaxy A40 и Nokia 2.3

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED IPS LCD
Размер 5.9 дюймов 6.2 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 720 x 1520 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19:9
Плотность пикселей 437 точек на дюйм 271 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 85.5% 80.7%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Galaxy A40 +22%
555 нит
Nokia 2.3
454 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 144.4 мм 157.7 мм
Ширина 69.2 мм 75.4 мм
Толщина 7.9 мм 8.7 мм
Вес 140 граммов 183 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Белый Бирюзовый, Песочный, Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Нет
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A40 +6%
85.5%
Nokia 2.3
80.7%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси А40 и Нокиа 2.3 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 7 Octa 7904 MediaTek Helio A22
Архитектура 2 ядра по 1.77 ГГц (Cortex-A73), 6 ядра по 1.6 ГГц (Cortex-A53) 4 ядра по 2.0 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8 4
Частота 1770 МГц 2000 МГц
Размер транзистора 14 нанометров 12 нанометров
Графика Mali-G71 PowerVR GE8300
GPU-ядер 2 1
Частота GPU 770 МГц 650 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 2 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR3
Частота памяти 2133 МГц 933 МГц
Количество каналов 2 1
Накопитель
Объем накопителя 64 ГБ 32 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 512 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy A40 +64%
265
Nokia 2.3
162
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy A40 +80%
976
Nokia 2.3
543
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy A40 +74%
125102
Nokia 2.3
71827

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI One UI 2.0 Android One
Размер системы из коробки 14.6 ГБ 12.4 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3100 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 1:45 ч. 2:30 ч.
Быстрая зарядка Да, Samsung Adaptive Fast Charge (50% за 40 минут) Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy A40
10:05 ч.
Nokia 2.3
н/д
Время просмотра видео
Galaxy A40
10:58 ч.
Nokia 2.3
н/д
Время разговора (3G)
Galaxy A40
20:38 ч.
Nokia 2.3
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A40 vs Nokia 2.3
Основная камера
Матрица 16 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4616 x 3464 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) Нет
Угол широкоугольного объектива 123° -
Количество объективов 2 (16 МП + 5 MP) 2 (13 МП + 2 MP)
Основной объектив - 16 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.1" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
-
Времяпролетный объектив - - 2 МП
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 25 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 5984 x 4140 2560 x 1960
Апертура f/2.0 f/2.4
Фокусное расстояние 25 мм -
Размер пикселя 0.9 микрон -
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.8" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat 12 4

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Голос
Galaxy A40
66.8 дБ
Nokia 2.3
н/д
Музыка
Galaxy A40
68.5 дБ
Nokia 2.3
н/д
Звонок
Galaxy A40
74.2 дБ
Nokia 2.3
н/д

Другое

Класс Средний класс Бюджетный
Дата выхода Апрель 2019 года Декабрь 2019 года
Дата начала продаж Апрель 2019 года Декабрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.49 Вт/кг 0.41 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.34 Вт/кг 1.4 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
Комплект - Смартфон
- Адаптер питания
- Наушники 3.5 мм
- Краткое руководство
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Кабель microUSB
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя

Цены

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy A40 более удачной покупкой.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях