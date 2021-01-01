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Samsung Galaxy A40 против Nokia X20

Самсунг Галакси А40
VS
Нокиа X20
Samsung Galaxy A40
Nokia X20

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 10 апреля 2019 года Samsung Galaxy A40 с экраном 5.9" и чипом Exynos 7 Octa 7904, против 6.67-дюймового Nokia X20, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 480 и вышел на 25 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A40
  • Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • На 11% выше плотность пикселей (437 vs 395 PPI)
  • Тонкие рамки – на 5.7% выше полезная площадь экрана
  • Лучше лежит в руке - корпус на 10.5 мм уже
  • Весит на 80 граммов меньше
Причины выбрать Nokia X20
  • Показывает в 2.3 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 0.77" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 1370 мАч более емким аккумулятором – 4470 против 3100 мАч
  • Смартфон на 2 года и 1 месяц новее
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 480
  • На 12% выше максимальная яркость экрана (623 против 556 нит)
  • Более новая ОС: Android 11 против 10
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.1 против eMMC 5.1
  • На 94% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 517 и 267 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy A40
vs
Nokia X20

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED IPS LCD
Размер 5.9 дюймов 6.67 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 20:9
Плотность пикселей 437 точек на дюйм 395 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет -
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 85.5% 79.8%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 142.6% 98.7%
ШИМ (PWM) 245 Гц -
Время отклика 9 мс 30.5 мс
Контрастность ∞ Бесконечная 923:1
Максимальная яркость
Galaxy A40
556 нит
Nokia X20 +12%
623 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 144.4 мм 168.9 мм
Ширина 69.2 мм 79.7 мм
Толщина 7.9 мм 9.1 мм
Вес 140 граммов 220 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Белый Полночное солнце, Скандинавский синий
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A40 +7%
85.5%
Nokia X20
79.8%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси А40 и Нокиа X20 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 7 Octa 7904 Qualcomm Snapdragon 480
Макс. частота 1770 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.6 ГГц: Cortex-A53
- 2 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A73		 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 460 Silver
- 2 ядра по 2 ГГц: Kryo 460 Gold
Размер транзистора 14 нанометров 8 нанометров
Графика Mali-G71 MP2 Adreno 619
Частота GPU 770 МГц 825 МГц
FLOPS ~65 Гфлопс ~46 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy A40
267
Nokia X20 +94%
517
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy A40
973
Nokia X20 +72%
1675
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy A40
143241
Nokia X20 +129%
328019
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Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 11
Оболочка UI One UI 2.0 -
Размер системы из коробки 14.6 ГБ 18 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3100 мАч 4470 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Samsung Adaptive Fast Charge (50% за 40 минут) Да
Время полной зарядки 1:45 ч. -

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy A40
10:05 ч.
Nokia X20
н/д
Время просмотра видео
Galaxy A40
10:58 ч.
Nokia X20
н/д
Время разговора (3G)
Galaxy A40
20:38 ч.
Nokia X20
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A40 vs Nokia X20
Основная камера
Матрица 16 мегапикселей 64 мегапикселя
Разрешение фото 4616 x 3464 9000 x 7000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) -
Угол широкоугольного объектива 123° -
Количество объективов 2 (16 МП + 5 МП) 4 (64 МП + 5 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 16 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Фазовый автофокус
- 64 МП
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- 5 МП
- Фазовый автофокус
Макро объектив - - 2 МП
Времяпролетный объектив - - 2 МП
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 25 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 5984 x 4140 6528 x 4896
Апертура f/2.0 -
Фокусное расстояние 25 мм -
Размер пикселя 0.9 микрон -
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.8" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 12 15
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Да -
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy A40
82.6 дБ
Nokia X20 +1%
83.4 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Апрель 2019 года Апрель 2021 года
Дата начала продаж Апрель 2019 года Май 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.49 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.34 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Адаптер питания
- Наушники 3.5 мм
- Краткое руководство
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол из биоразлагаемых материалов
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Nokia X20 более удачной покупкой.

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