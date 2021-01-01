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Samsung Galaxy A40 против Oppo Realme 7

Самсунг Галакси А40
Samsung Galaxy A40
VS
Оппо Реалми 7
Oppo Realme 7

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 10 апреля 2019 года Samsung Galaxy A40 с экраном 5.9" и чипом Exynos 7 Octa 7904, против 6.5-дюймового Oppo Realme 7, который имеет процессор MediaTek Helio G95 и вышел на 17 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A40
  • Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Весит на 56.5 граммов меньше
  • Лучше лежит в руке - корпус на 6.2 мм уже
Причины выбрать Oppo Realme 7
  • Показывает в 2.4 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Комплектуется на 1900 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 3100 мАч
  • На 73% лучшая автономность (126 vs 73 часов)
  • На 0.6" большая диагональ экрана
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Имеет в 2 раза больше оперативной памяти: 8 ГБ против 4 ГБ
  • Возможность записи 4K-видео
  • Смартфон на 1 год и 5 месяцев новее

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy A40
vs
Realme 7

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED IPS LCD
Размер 5.9 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 20:9
Плотность пикселей 437 точек на дюйм 405 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 90 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 85.5% 83.4%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 142.6% 99.3%
ШИМ (PWM) 245 Гц -
Время отклика 9 мс 28 мс
Контрастность ∞ Бесконечная 955:1
Максимальная яркость
Galaxy A40 +4%
540 нит
Realme 7
518 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 144.4 мм 162.3 мм
Ширина 69.2 мм 75.4 мм
Толщина 7.9 мм 9.4 мм
Вес 140 граммов 196.5 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Белый Синий, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A40 +3%
85.5%
Realme 7
83.4%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси А40 и Оппо Реалми 7 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 7 Octa 7904 MediaTek Helio G95
Макс. частота 1770 МГц 2050 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.6 ГГц: Cortex-A53
- 2 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A73		 - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.05 ГГц: Cortex-A76
Размер транзистора 14 нанометров 12 нанометров
Графика Mali-G71 MP2 Mali-G76 3EEMC4
Частота GPU 770 МГц 900 МГц
FLOPS ~65 Гфлопс ~195.8 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy A40
265
Realme 7 +100%
529
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy A40
945
Realme 7 +75%
1651
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy A40
121373
Realme 7 +136%
286733

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 10
Оболочка UI One UI 2.0 Realme UI 1.0
Размер системы из коробки 14.6 ГБ 14 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3100 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Samsung Adaptive Fast Charge (50% за 40 минут) Да (58% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:45 ч. 1:05 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy A40
10:05 ч.
Realme 7 +83%
18:35 ч.
Время просмотра видео
Galaxy A40
10:58 ч.
Realme 7 +38%
14:56 ч.
Время разговора (3G)
Galaxy A40
20:38 ч.
Realme 7 +74%
35:38 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A40 vs Oppo Realme 7
Основная камера
Матрица 16 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 4616 x 3464 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 123° 119°
Количество объективов 2 (16 МП + 5 МП) 4 (48 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 16 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- 8 МП
- Апертура: f/2.3
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Монохромный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Макро объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 25 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 5984 x 4140 4920 x 3264
Апертура f/2.0 f/2.1
Фокусное расстояние 25 мм 26 мм
Размер пикселя 0.9 микрон 1 микрон
Тип сенсора CMOS Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/2.8" 1/3.1"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 120 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 12 12
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy A40 +1%
81.6 дБ
Realme 7
80.8 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Апрель 2019 года Сентябрь 2020 года
Дата начала продаж Апрель 2019 года Ноябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.49 Вт/кг 0.99 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.34 Вт/кг 0.93 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Адаптер питания
- Наушники 3.5 мм
- Краткое руководство
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (30 Вт)
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Защитная пленка
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Oppo Realme 7 более удачной покупкой.

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