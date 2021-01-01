Samsung Galaxy A40 против Oppo Realme C21Y
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 10 апреля 2019 года Samsung Galaxy A40 с экраном 5.9" и чипом Exynos 7 Octa 7904, против 6.5-дюймового Oppo Realme C21Y, который имеет процессор Unisoc T610 и вышел на 27 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy A40
- На 62% выше плотность пикселей (437 vs 270 PPI)
- Современный порт USB Type-C
- Поддержка стандарта Wi-Fi 5
- На 37% выше максимальная яркость экрана (553 против 403 нит)
- Быстрая зарядка мощностью 15 Ватт
- Cверхширокоугольный объектив камеры
- Запись замедленной съемки в 120 FPS
- Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
Причины выбрать Oppo Realme C21Y
- Комплектуется на 1900 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 3100 мАч
- На 0.6" большая диагональ экрана
- Показывает на 38% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Смартфон на 2 года и 3 месяца новее
- Более новая ОС: Android 11 против 10
- Функция реверсивной зарядки
- Более энергоэффективный CPU – Unisoc T610
- На 31% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 351 и 267 баллов
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
68
58
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
28
33
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
57
70
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
52
50
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
75
59
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
54
53
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|IPS LCD
|Размер
|5.9 дюймов
|6.5 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2340 пикселей
|720 x 1600 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|20:9
|Плотность пикселей
|437 точек на дюйм
|270 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 3
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|85.5%
|81.6%
|Цветовой охват sRGB
|142.6%
|-
|ШИМ (PWM)
|245 Гц
|-
|Время отклика
|9 мс
|-
|Контрастность
|∞ Бесконечная
|-
Источники: NotebookCheck [3]
Дизайн и корпус
|Высота
|144.4 мм
|164.5 мм
|Ширина
|69.2 мм
|76 мм
|Толщина
|7.9 мм
|9.1 мм
|Вес
|140 граммов
|200 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Белый
|Голубой, Черный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
|Да, сзади
Производительность
|Чипсет
|Samsung Exynos 7 Octa 7904
|Unisoc T610
|Макс. частота
|1770 МГц
|1800 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 6 ядер по 1.6 ГГц: Cortex-A53
- 2 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A73
|- 6 ядер по 1.82 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 1.82 ГГц: Cortex-A75
|Кэш L3
|-
|1 МБ
|Размер транзистора
|14 нанометров
|12 нанометров
|Графика
|Mali-G71 MP2
|ARM Mali G52 MP2
|Частота GPU
|770 МГц
|614 МГц
|FLOPS
|~65 Гфлопс
|~71.2 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|4 ГБ
|3, 4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|64 ГБ
|32, 64 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
|До 256 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
267
Realme C21Y +31%
351
Geekbench 5 (многоядерный)
968
Realme C21Y +36%
1316
|CPU
|46590
|65335
|GPU
|20362
|32342
|Memory
|28369
|38660
|UX
|45229
|57207
|Total score
|140996
|195245
|Stability
|98%
|-
|Graphics test
|2 FPS
|-
|Graphics score
|404
|-
Источники: 3DMark [3]
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
|Android 11
|Оболочка UI
|One UI 2.0
|Realme UI 2.0
|Размер системы из коробки
|14.6 ГБ
|-
Батарея
|Объем
|3100 мАч
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|15 Вт
|10 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Да
|Быстрая зарядка
|Да, Samsung Adaptive Fast Charge (50% за 40 минут)
|Нет
|Время полной зарядки
|1:45 ч.
|3:00 ч.
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
10:05 ч.
Время просмотра видео
10:58 ч.
Время разговора (3G)
20:38 ч.
Камеры
|Матрица
|16 мегапикселей
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|4616 x 3464
|4128 x 3096
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|Нет
|Угол широкоугольного объектива
|123°
|-
|Количество объективов
|2 (16 МП + 5 МП)
|3 (13 МП + 2 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 16 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Фазовый автофокус
|- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Сенсор: 1/3.06" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
|-
|Макро объектив
|-
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
|Времяпролетный объектив
|-
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|- Эффект "боке"
|Количество мегапикселей
|25 мегапикселей
|5 мегапикселей
|Разрешение фото
|5984 x 4140
|2560 x 1960
|Апертура
|f/2.0
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|25 мм
|27 мм
|Размер пикселя
|0.9 микрон
|1.12 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|1/2.8"
|1/5"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|5
|Функции Bluetooth
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|LE, HID, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Micro USB
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Beidou
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|12
|7
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Да
|Dolby Atmos
|Да
|Нет
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Средний класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Апрель 2019 года
|Июнь 2021 года
|Дата начала продаж
|Апрель 2019 года
|Июль 2021 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.49 Вт/кг
|-
|Уровень излучения SAR для тела
|1.34 Вт/кг
|-
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Адаптер питания
- Наушники 3.5 мм
- Краткое руководство
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM
| - Смартфон
- Кабель microUSB
- Зарядное устройство (10 Вт)
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, коммуникации и звук - выбирайте Samsung Galaxy A40, а если производительность, программное обеспечение и автономность – то Oppo Realme C21Y.
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