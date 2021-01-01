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Samsung Galaxy A40 против Oppo Realme C21Y

Самсунг Галакси А40
VS
Оппо Реалми C21Y
Samsung Galaxy A40
Oppo Realme C21Y

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 10 апреля 2019 года Samsung Galaxy A40 с экраном 5.9" и чипом Exynos 7 Octa 7904, против 6.5-дюймового Oppo Realme C21Y, который имеет процессор Unisoc T610 и вышел на 27 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A40
  • На 62% выше плотность пикселей (437 vs 270 PPI)
  • Современный порт USB Type-C
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • На 37% выше максимальная яркость экрана (553 против 403 нит)
  • Быстрая зарядка мощностью 15 Ватт
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Запись замедленной съемки в 120 FPS
  • Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
Причины выбрать Oppo Realme C21Y
  • Комплектуется на 1900 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 3100 мАч
  • На 0.6" большая диагональ экрана
  • Показывает на 38% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Смартфон на 2 года и 3 месяца новее
  • Более новая ОС: Android 11 против 10
  • Функция реверсивной зарядки
  • Более энергоэффективный CPU – Unisoc T610
  • На 31% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 351 и 267 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy A40
vs
Realme C21Y

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED IPS LCD
Размер 5.9 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 20:9
Плотность пикселей 437 точек на дюйм 270 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 85.5% 81.6%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 142.6% -
ШИМ (PWM) 245 Гц -
Время отклика 9 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Максимальная яркость
Galaxy A40 +37%
553 нит
Realme C21Y
403 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 144.4 мм 164.5 мм
Ширина 69.2 мм 76 мм
Толщина 7.9 мм 9.1 мм
Вес 140 граммов 200 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Белый Голубой, Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A40 +5%
85.5%
Realme C21Y
81.6%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси А40 и Оппо Реалми C21Y в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 7 Octa 7904 Unisoc T610
Макс. частота 1770 МГц 1800 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.6 ГГц: Cortex-A53
- 2 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A73		 - 6 ядер по 1.82 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 1.82 ГГц: Cortex-A75
Кэш L3 - 1 МБ
Размер транзистора 14 нанометров 12 нанометров
Графика Mali-G71 MP2 ARM Mali G52 MP2
Частота GPU 770 МГц 614 МГц
FLOPS ~65 Гфлопс ~71.2 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 3, 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64 ГБ 32, 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy A40
267
Realme C21Y +31%
351
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy A40
968
Realme C21Y +36%
1316
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy A40
140996
Realme C21Y +38%
195245
CPU 46590 65335
GPU 20362 32342
Memory 28369 38660
UX 45229 57207
Total score 140996 195245
3DMark Wild Life Performance
Stability 98% -
Graphics test 2 FPS -
Graphics score 404 -
Источники: 3DMark [3]
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Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 11
Оболочка UI One UI 2.0 Realme UI 2.0
Размер системы из коробки 14.6 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 3100 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Да
Быстрая зарядка Да, Samsung Adaptive Fast Charge (50% за 40 минут) Нет
Время полной зарядки 1:45 ч. 3:00 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy A40
10:05 ч.
Realme C21Y
н/д
Время просмотра видео
Galaxy A40
10:58 ч.
Realme C21Y
н/д
Время разговора (3G)
Galaxy A40
20:38 ч.
Realme C21Y
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A40 vs Oppo Realme C21Y
Основная камера
Матрица 16 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4616 x 3464 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) Нет
Угол широкоугольного объектива 123° -
Количество объективов 2 (16 МП + 5 МП) 3 (13 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 16 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Сенсор: 1/3.06" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
-
Макро объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 25 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 5984 x 4140 2560 x 1960
Апертура f/2.0 f/2.2
Фокусное расстояние 25 мм 27 мм
Размер пикселя 0.9 микрон 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.8" 1/5"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE, HID, A2DP
Тип USB USB Type-C Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 12 7
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy A40
82.6 дБ
Realme C21Y
н/д

Другое

Класс Средний класс Бюджетный
Дата выхода Апрель 2019 года Июнь 2021 года
Дата начала продаж Апрель 2019 года Июль 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.49 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.34 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Адаптер питания
- Наушники 3.5 мм
- Краткое руководство
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Кабель microUSB
- Зарядное устройство (10 Вт)
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, коммуникации и звук - выбирайте Samsung Galaxy A40, а если производительность, программное обеспечение и автономность – то Oppo Realme C21Y.

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