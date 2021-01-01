Samsung Galaxy A40 против Oppo Realme Narzo 30 5G
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 10 апреля 2019 года Samsung Galaxy A40 с экраном 5.9" и чипом Exynos 7 Octa 7904, против 6.5-дюймового Oppo Realme Narzo 30 5G, который имеет процессор MediaTek Dimensity 700 5G и вышел на 26 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy A40
- Cверхширокоугольный объектив камеры
- Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
- Поддержка технологии Dolby Atmos
- Весит на 45 граммов меньше
- Лучше лежит в руке - корпус на 5.6 мм уже
Причины выбрать Oppo Realme Narzo 30 5G
- Показывает в 2.6 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Комплектуется на 1900 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 3100 мАч
- На 0.6" большая диагональ экрана
- Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
- Более современная версия Bluetooth (v5.1)
- Смартфон на 2 года и 2 месяца новее
- Более энергоэффективный CPU – MediaTek Dimensity 700 5G
- На 9% выше максимальная яркость экрана (600 против 550 нит)
- Более новая ОС: Android 11 против 10
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
66
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
31
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
59
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
52
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
75
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
55
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|IPS LCD
|Размер
|5.9 дюймов
|6.5 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2340 пикселей
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|20:9
|Плотность пикселей
|437 точек на дюйм
|405 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|90 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Да, HDR10
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 3
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|85.5%
|83.9%
|Цветовой охват sRGB
|142.6%
|-
|ШИМ (PWM)
|245 Гц
|-
|Время отклика
|9 мс
|-
|Контрастность
|∞ Бесконечная
|-
Источники: NotebookCheck [1]
Дизайн и корпус
|Высота
|144.4 мм
|162.5 мм
|Ширина
|69.2 мм
|74.8 мм
|Толщина
|7.9 мм
|8.5 мм
|Вес
|140 граммов
|185 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|-
|Материал задней панели
|Пластик
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Белый
|Синий, Серебряный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|Samsung Exynos 7 Octa 7904
|MediaTek Dimensity 700 5G
|Макс. частота
|1770 МГц
|2200 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 6 ядер по 1.6 ГГц: Cortex-A53
- 2 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A73
|- 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76
|Размер транзистора
|14 нанометров
|7 нанометров
|Графика
|Mali-G71 MP2
|Mali-G57 MC2
|Частота GPU
|770 МГц
|955 МГц
|FLOPS
|~65 Гфлопс
|-
|Объем ОЗУ
|4 ГБ
|4, 6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|64 ГБ
|128 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|UFS 2.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
|До 1024 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
266
Realme Narzo 30 5G +117%
577
Geekbench 5 (многоядерный)
969
Realme Narzo 30 5G +84%
1782
AnTuTu Benchmark 7
109055
AnTuTu Benchmark 8
119141
Realme Narzo 30 5G +158%
307423
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
|Android 11
|Оболочка UI
|One UI 2.0
|Realme UI 2.0
|Размер системы из коробки
|14.6 ГБ
|-
Батарея
|Объем
|3100 мАч
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|15 Вт
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да, Samsung Adaptive Fast Charge (50% за 40 минут)
|Да (50% за 50 минут)
|Время полной зарядки
|1:45 ч.
|2:00 ч.
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
10:05 ч.
Время просмотра видео
10:58 ч.
Время разговора (3G)
20:38 ч.
Камеры
|Матрица
|16 мегапикселей
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|4616 x 3464
|8000 x 6000
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|120 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|123°
|119°
|Количество объективов
|2 (16 МП + 5 МП)
|3 (48 МП + 2 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 16 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Фазовый автофокус
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Samsung S5KGM1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
|-
|Макро объектив
|-
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", Omnivision OV02B10
|Времяпролетный объектив
|-
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|25 мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|5984 x 4140
|4920 x 3264
|Апертура
|f/2.0
|f/2.1
|Фокусное расстояние
|25 мм
|26 мм
|Размер пикселя
|0.9 микрон
|1 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|ISOCELL CMOS
|Размер сенсора
|1/2.8"
|1/3.1"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 120 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|5.1
|Функции Bluetooth
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|12
|18
|Поддержка 5G
|Нет
|Да
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Нет
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Апрель 2019 года
|Май 2021 года
|Дата начала продаж
|Апрель 2019 года
|Июнь 2021 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.49 Вт/кг
|-
|Уровень излучения SAR для тела
|1.34 Вт/кг
|-
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Адаптер питания
- Наушники 3.5 мм
- Краткое руководство
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (18 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Защитная пленка
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Oppo Realme Narzo 30 5G более удачной покупкой.
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