Мы подробно сравнили 2 смартфона: вышедший 10 апреля 2019 года Samsung Galaxy A40 с экраном 5.9" и чипом Exynos 7 Octa 7904, против 5.8-дюймового Samsung Galaxy A20e, который имеет процессор Exynos 7 Octa 7884. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.