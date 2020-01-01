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Samsung Galaxy A40 против Galaxy A20s

Самсунг Галакси А40
Samsung Galaxy A40
VS
Самсунг Галакси А20с
Samsung Galaxy A20s

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 10 апреля 2019 года Samsung Galaxy A40 с экраном 5.9" и чипом Exynos 7 Octa 7904, против 6.5-дюймового Samsung Galaxy A20s, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 450 и вышел на 6 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A40
  • На 69% выше плотность пикселей (437 vs 259 PPI)
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • На 37% выше максимальная яркость экрана (555 против 404 нит)
  • Показывает на 13% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Имеет на 33% больше оперативной памяти: 4 ГБ против 3 ГБ
  • Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Лучше лежит в руке - корпус на 8.3 мм уже
  • Фронтальная камера записывает видео в 1080p
Причины выбрать Samsung Galaxy A20s
  • На 0.6" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 900 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 3100 мАч
  • Смартфон на 6 месяцев новее

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Samsung Galaxy A40 и Samsung Galaxy A20s

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED IPS LCD
Размер 5.9 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 720 x 1560 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19:9
Плотность пикселей 437 точек на дюйм 259 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 85.5% 83.3%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Galaxy A40 +37%
555 нит
Galaxy A20s
404 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 144.4 мм 163.3 мм
Ширина 69.2 мм 77.5 мм
Толщина 7.9 мм 8 мм
Вес 140 граммов 183 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Белый Черный, Синий, Зеленый, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A40 +3%
85.5%
Galaxy A20s
83.3%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси А40 и Самсунг Галакси А20с в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 7 Octa 7904 Qualcomm Snapdragon 450
Архитектура 2 ядра по 1.77 ГГц (Cortex-A73), 6 ядра по 1.6 ГГц (Cortex-A53) 8 ядер Cortex-A53 (частота 1.8 ГГц)
CPU ядер 8 8
Частота 1770 МГц 1800 МГц
Размер транзистора 14 нанометров 14 нанометров
Графика Mali-G71 Adreno 506
GPU-ядер 2 -
Частота GPU 770 МГц 650 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 3 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 1333 МГц
Количество каналов 2 1
Накопитель
Объем накопителя 64 ГБ 32 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 512 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy A40 +78%
265
Galaxy A20s
149
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy A40 +9%
976
Galaxy A20s
898
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy A40 +13%
125102
Galaxy A20s
110732

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI One UI 2.0 One UI 2.0
Размер системы из коробки 14.6 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 3100 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 1:45 ч. 2:20 ч.
Быстрая зарядка Да, Samsung Adaptive Fast Charge (50% за 40 минут) Да (50% за 40 минут)
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy A40
10:05 ч.
Galaxy A20s
н/д
Время просмотра видео
Galaxy A40
10:58 ч.
Galaxy A20s
н/д
Время разговора (3G)
Galaxy A40
20:38 ч.
Galaxy A20s
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A40 vs Samsung Galaxy A20s
Основная камера
Матрица 16 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4616 x 3464 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 123° 123°
Количество объективов 2 (16 МП + 5 MP) 3 (13 МП + 8 MP + 5 MP)
Основной объектив - 16 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
Времяпролетный объектив - - 5 МП
- Апертура: f/2.2
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 25 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 5984 x 4140 3264 x 2448
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние 25 мм -
Размер пикселя 0.9 микрон -
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.8" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 720p при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 4.2
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 12 4

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Голос
Galaxy A40
66.8 дБ
Galaxy A20s
н/д
Музыка
Galaxy A40
68.5 дБ
Galaxy A20s
н/д
Звонок
Galaxy A40
74.2 дБ
Galaxy A20s
н/д

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Апрель 2019 года Сентябрь 2019 года
Дата начала продаж Апрель 2019 года Октябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.49 Вт/кг 0.35 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.34 Вт/кг 0.83 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Адаптер питания
- Наушники 3.5 мм
- Краткое руководство
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Кабель USB
- Адаптер питания
- Инструкция по эксплуатации
- Скрепка для извлечения SIM
- Наушники

Цены

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy A40 более удачной покупкой.

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