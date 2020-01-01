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Samsung Galaxy A40 против Galaxy A21s

Самсунг Галакси А40
Samsung Galaxy A40
VS
Самсунг Галакси А21с
Samsung Galaxy A21s

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 10 апреля 2019 года Samsung Galaxy A40 с экраном 5.9" и чипом Exynos 7 Octa 7904, против 6.5-дюймового Samsung Galaxy A21s, который имеет процессор Exynos 850 и вышел на 14 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A40
  • На 62% выше плотность пикселей (437 vs 270 PPI)
  • Показывает на 13% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 12% выше максимальная яркость экрана (555 против 495 нит)
  • Запись замедленной съемки в 120 FPS
  • Super AMOLED экран (против PLS TFT у конкурента)
  • Весит на 52 грамма меньше
  • На 39% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 - (265 и 191 баллов)
  • Лучше лежит в руке - корпус на 6.1 мм уже
Причины выбрать Samsung Galaxy A21s
  • Комплектуется на 1900 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 3100 мАч
  • На 63% лучшая автономность (119 vs 73 часов)
  • На 0.6" большая диагональ экрана
  • Более энергоэффективный CPU
  • Смартфон на 1 год и 2 месяца новее

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Samsung Galaxy A40 и Samsung Galaxy A21s

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED PLS TFT
Размер 5.9 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 20:9
Плотность пикселей 437 точек на дюйм 270 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 85.5% 82.8%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Galaxy A40 +12%
555 нит
Galaxy A21s
495 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 144.4 мм 163.6 мм
Ширина 69.2 мм 75.3 мм
Толщина 7.9 мм 8.9 мм
Вес 140 граммов 192 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Белый Черный, Синий, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A40 +3%
85.5%
Galaxy A21s
82.8%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси А40 и Самсунг Галакси А21с в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 7 Octa 7904 Samsung Exynos 850
Архитектура 2 ядра по 1.77 ГГц (Cortex-A73), 6 ядра по 1.6 ГГц (Cortex-A53) 4 ядра по 2.0 ГГц (Cortex A55), 4 ядра по 2.0 ГГц (Cortex A55)
CPU ядер 8 8
Частота 1770 МГц 2000 МГц
Размер транзистора 14 нанометров 8 нанометров
Графика Mali-G71 Mali-G52
GPU-ядер 2 -
Частота GPU 770 МГц -
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 3, 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64 ГБ 32, 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 512 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy A40 +39%
265
Galaxy A21s
191
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy A40
976
Galaxy A21s +14%
1115
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy A40 +13%
125102
Galaxy A21s
110228

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 10
Оболочка UI One UI 2.0 One UI 2,0
Размер системы из коробки 14.6 ГБ 12 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3100 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 1:45 ч. 2:10 ч.
Быстрая зарядка Да, Samsung Adaptive Fast Charge (50% за 40 минут) Да (50% за 60 минут)
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy A40
10:05 ч.
Galaxy A21s +79%
18:02 ч.
Время просмотра видео
Galaxy A40
10:58 ч.
Galaxy A21s +63%
17:29 ч.
Время разговора (3G)
Galaxy A40
20:38 ч.
Galaxy A21s +93%
39:38 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A40 vs Samsung Galaxy A21s
Основная камера
Матрица 16 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 4616 x 3464 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) Нет
Угол широкоугольного объектива 123° 123°
Количество объективов 2 (16 МП + 5 MP) 4 (48 МП + 8 MP + 2 MP + 2 MP)
Основной объектив - 16 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Макро объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 25 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 5984 x 4140 4128 x 3096
Апертура f/2.0 f/2.2
Фокусное расстояние 25 мм -
Размер пикселя 0.9 микрон 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.8" 1/3.1"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 12 13

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Голос
Galaxy A40
66.8 дБ
Galaxy A21s
н/д
Музыка
Galaxy A40
68.5 дБ
Galaxy A21s
н/д
Звонок
Galaxy A40
74.2 дБ
Galaxy A21s
н/д

Другое

Класс Средний класс Бюджетный
Дата выхода Апрель 2019 года Май 2020 года
Дата начала продаж Апрель 2019 года Июнь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.49 Вт/кг 0.23 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.34 Вт/кг 1.38 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Адаптер питания
- Наушники 3.5 мм
- Краткое руководство
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя

Цены

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее батарея и камера - выбирайте Samsung Galaxy A21s, а если дисплей и производительность – то Samsung Galaxy A40.

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