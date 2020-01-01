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Samsung Galaxy A41 против Google Pixel 4a

Самсунг Галакси А41
Samsung Galaxy A41
VS
Гугл Пиксель 4а
Google Pixel 4a

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 18 марта 2020 года Samsung Galaxy A41 с экраном 6.1" и чипом Mediatek Helio P65, против 5.81-дюймового Google Pixel 4a, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 730 и вышел на 4 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A41
  • На 34% лучшая автономность (102 vs 76 часов)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
  • Комплектуется на 360 мАч более емким аккумулятором – 3500 против 3140 мАч
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
Причины выбрать Google Pixel 4a
  • Показывает на 54% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 28% выше максимальная яркость экрана (787 против 617 нит)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Стабилизация изображения
  • Запись замедленной съемки в 240 FPS
  • Возможность записи 4K-видео
  • Стерео динамики
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 730
  • Имеет на 50% больше оперативной памяти: 6 ГБ против 4 ГБ
  • Более новая ОС: Android 11 против 10
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy A41
vs
Pixel 4a

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED OLED
Размер 6.1 дюймов 5.81 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 431 точек на дюйм 443 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 85.9% 83.3%
Особенности - Always-On Display - Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 98.4% 95.3%
ШИМ (PWM) 245 Гц 255 Гц
Время отклика 4.4 мс 6.2 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Galaxy A41
617 нит
Pixel 4a +28%
787 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 149.9 мм 144 мм
Ширина 69.8 мм 69.4 мм
Толщина 7.9 мм 8.2 мм
Вес 152 грамма 143 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Красный, Черный, Белый Просто черный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A41 +3%
85.9%
Pixel 4a
83.3%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси А41 и Гугл Пиксель 4а в бенчмарках
Процессор
Чипсет Mediatek Helio P65 Qualcomm Snapdragon 730
Макс. частота 2000 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.7 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75		 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 470 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 470 Gold (Cortex-A76)
Размер транзистора 12 нанометров 8 нанометров
Графика Arm Mali-G52 2EEMC2 Adreno 618
GPU-ядер 2 -
Частота GPU 820 МГц 500 МГц
FLOPS ~56.4 Гфлопс ~386 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD No
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy A41
308
Pixel 4a +78%
548
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy A41
1202
Pixel 4a +35%
1622
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy A41
173090
Pixel 4a +54%
265721

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 Android 10 (С обновлением до Android 11)
Оболочка UI One UI 2.1 Stock Android
Размер системы из коробки 18.9 ГБ 15 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3500 мАч 3140 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Samsung Adaptive Fast Charge (50% за 30 минут) Да (50% за 25 минут)
Время полной зарядки 1:40 ч. 1:27 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy A41 +25%
14:32 ч.
Pixel 4a
11:48 ч.
Время просмотра видео
Galaxy A41 +32%
16:08 ч.
Pixel 4a
12:17 ч.
Время разговора (3G)
Galaxy A41 +7%
24:02 ч.
Pixel 4a
22:45 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A41 vs Google Pixel 4a
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 12.2 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 4000 x 3000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 120 кадров/c
Замедленная съемка Нет 240 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° -
Количество объективов 3 (48 МП + 8 МП + 5 МП) 1 (12.2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Samsung S5KGM2 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 12.2 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
-
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры - Примеры фото Google Pixel 4a от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 25 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото - 3264 x 2448
Апертура f/2.2 f/2.0
Фокусное расстояние 25 мм 24 мм
Размер пикселя 0.9 микрон 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.8" 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Galaxy A41
н/д
Pixel 4a
122
Качество видео
Galaxy A41
н/д
Pixel 4a
98
Итоговая оценка камеры
Galaxy A41
н/д
Pixel 4a
111

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.1
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 12 15
Поддержка 5G Нет -

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy A41
84.8 дБ
Pixel 4a +1%
86 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Март 2020 года Август 2020 года
Дата начала продаж Апрель 2020 года Октябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 1.37 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1.39 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Наушники		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (18 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, программное обеспечение и коммуникации - выбирайте Google Pixel 4a, а если автономность и корпус – то Samsung Galaxy A41.

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