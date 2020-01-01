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Samsung Galaxy A41 против Huawei Honor View 30

Самсунг Галакси А41
Samsung Galaxy A41
VS
Хуавей Хонор View 30
Huawei Honor View 30

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 18 марта 2020 года Samsung Galaxy A41 с экраном 6.1" и чипом Mediatek Helio P65, против 6.57-дюймового Huawei Honor View 30, который имеет процессор HiSilicon Kirin 990 и вышел на 4 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A41
  • На 26% выше максимальная яркость экрана (633 против 501 нит)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
  • Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • Весит на 61 грамм меньше
  • Лучше лежит в руке - корпус на 6 мм уже
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Huawei Honor View 30
  • Показывает в 2.7 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Камера имеет оптический зум 3x
  • Комплектуется на 700 мАч более емким аккумулятором – 4200 против 3500 мАч
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Стабилизация изображения
  • На 0.47" большая диагональ экрана
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Возможность записи 4K-видео
  • Более энергоэффективный CPU – Kirin 990
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
  • Наличие инфракрасного порта

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy A41
vs
Honor View 30

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED IPS LCD
Размер 6.1 дюймов 6.57 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 431 точек на дюйм 400 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 85.9% 84.9%
Особенности - Always-On Display -
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 98.4% -
ШИМ (PWM) 245 Гц -
Время отклика 4.4 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Максимальная яркость
Galaxy A41 +26%
633 нит
Honor View 30
501 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 149.9 мм 162.7 мм
Ширина 69.8 мм 75.8 мм
Толщина 7.9 мм 8.9 мм
Вес 152 грамма 213 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Красный, Черный, Белый Синий, Оранжевый, Белый, Голубой
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A41 +1%
85.9%
Honor View 30
84.9%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси А41 и Хуавей Хонор View 30 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Mediatek Helio P65 HiSilicon Kirin 990
Макс. частота 2000 МГц 2860 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 2 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 1.7 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75		 - 4 ядра по 1.86 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.09 ГГц: Cortex-A76
- 2 ядра по 2.86 ГГц: Cortex-A76
Размер транзистора 12 нанометров 7 нанометров
Графика Arm Mali-G52 2EEMC2 Mali G76 MP16
GPU-ядер 2 16
Частота GPU 820 МГц 600 МГц
FLOPS ~56.4 Гфлопс ~768 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD No
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy A41
311
Honor View 30 +158%
801
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy A41
1223
Honor View 30 +152%
3076
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy A41
174894
Honor View 30 +166%
464447

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 Android 10.0
Оболочка UI One UI 2.1 Magic UI 3
Размер системы из коробки 18.9 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 3500 мАч 4200 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 40 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да, Samsung Adaptive Fast Charge (50% за 30 минут) Да (70% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:40 ч. 0:50 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy A41
14:32 ч.
Honor View 30
н/д
Время просмотра видео
Galaxy A41
16:08 ч.
Honor View 30
н/д
Время разговора (3G)
Galaxy A41
24:02 ч.
Honor View 30
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A41 vs Huawei Honor View 30
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 40 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 7360 x 4912
Зум Цифровой Оптический, 3x
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка Нет 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° 109°
Количество объективов 3 (48 МП + 8 МП + 5 МП) 3 (40 МП + 8 МП + 8 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Samsung S5KGM2 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 40 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX600 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 80 мм
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Оптическая стабилизация
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 25 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото - 6528 x 4896
Апертура f/2.2 f/2.0
Фокусное расстояние 25 мм -
Размер пикселя 0.9 микрон -
Тип сенсора CMOS BSI CMOS
Размер сенсора 1/2.8" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.1
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Одновременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 12 21
Поддержка 5G Нет -

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy A41
86.3 дБ
Honor View 30
н/д

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Март 2020 года Ноябрь 2019 года
Дата начала продаж Апрель 2020 года Январь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.768 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1.01 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Наушники		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei Honor View 30 более удачной покупкой.

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