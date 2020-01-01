Samsung Galaxy A41 против Huawei Honor View 30
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 18 марта 2020 года Samsung Galaxy A41 с экраном 6.1" и чипом Mediatek Helio P65, против 6.57-дюймового Huawei Honor View 30, который имеет процессор HiSilicon Kirin 990 и вышел на 4 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy A41
- На 26% выше максимальная яркость экрана (633 против 501 нит)
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
- Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
- Поддержка технологии Dolby Atmos
- Весит на 61 грамм меньше
- Лучше лежит в руке - корпус на 6 мм уже
- Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Huawei Honor View 30
- Показывает в 2.7 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Камера имеет оптический зум 3x
- Комплектуется на 700 мАч более емким аккумулятором – 4200 против 3500 мАч
- Более современная версия Bluetooth (v5.1)
- Стабилизация изображения
- На 0.47" большая диагональ экрана
- Запись замедленной съемки в 960 FPS
- Возможность записи 4K-видео
- Более энергоэффективный CPU – Kirin 990
- Фронтальная камера записывает видео в 4K
- Наличие инфракрасного порта
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
37
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
70
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
57
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
61
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|IPS LCD
|Размер
|6.1 дюймов
|6.57 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|20:9
|Плотность пикселей
|431 точек на дюйм
|400 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|85.9%
|84.9%
|Особенности
|- Always-On Display
|-
|Цветовой охват sRGB
|98.4%
|-
|ШИМ (PWM)
|245 Гц
|-
|Время отклика
|4.4 мс
|-
|Контрастность
|∞ Бесконечная
|-
Источники: NotebookCheck [1]
Дизайн и корпус
|Высота
|149.9 мм
|162.7 мм
|Ширина
|69.8 мм
|75.8 мм
|Толщина
|7.9 мм
|8.9 мм
|Вес
|152 грамма
|213 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Стекло
|Материал рамки
|Пластик
|Металл
|Доступные цвета
|Красный, Черный, Белый
|Синий, Оранжевый, Белый, Голубой
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|Mediatek Helio P65
|HiSilicon Kirin 990
|Макс. частота
|2000 МГц
|2860 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|8 (2 + 2 + 4)
|Архитектура
|- 6 ядер по 1.7 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75
|- 4 ядра по 1.86 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.09 ГГц: Cortex-A76
- 2 ядра по 2.86 ГГц: Cortex-A76
|Размер транзистора
|12 нанометров
|7 нанометров
|Графика
|Arm Mali-G52 2EEMC2
|Mali G76 MP16
|GPU-ядер
|2
|16
|Частота GPU
|820 МГц
|600 МГц
|FLOPS
|~56.4 Гфлопс
|~768 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|4 ГБ
|6, 8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|64 ГБ
|128 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|UFS 2.1
|Карта памяти
|MicroSD
|No
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
|-
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
311
Honor View 30 +158%
801
Geekbench 5 (многоядерный)
1223
Honor View 30 +152%
3076
AnTuTu Benchmark 8
174894
Honor View 30 +166%
464447
Рейтинг смартфонов в AnTuTu Benchmark 8 (#271 и #59)
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10
|Android 10.0
|Оболочка UI
|One UI 2.1
|Magic UI 3
|Размер системы из коробки
|18.9 ГБ
|-
Батарея
|Объем
|3500 мАч
|4200 мАч
|Мощность зарядки
|15 Вт
|40 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Да (беспроводная)
|Быстрая зарядка
|Да, Samsung Adaptive Fast Charge (50% за 30 минут)
|Да (70% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|1:40 ч.
|0:50 ч.
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
14:32 ч.
Время просмотра видео
16:08 ч.
Время разговора (3G)
24:02 ч.
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|40 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|7360 x 4912
|Зум
|Цифровой
|Оптический, 3x
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|Нет
|960 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|109°
|Количество объективов
|3 (48 МП + 8 МП + 5 МП)
|3 (40 МП + 8 МП + 8 МП)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Samsung S5KGM2 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 40 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX600 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|-
|- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 80 мм
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
|- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Оптическая стабилизация
|Времяпролетный объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Количество мегапикселей
|25 мегапикселей
|32 мегапикселя
|Разрешение фото
|-
|6528 x 4896
|Апертура
|f/2.2
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|25 мм
|-
|Размер пикселя
|0.9 микрон
|-
|Тип сенсора
|CMOS
|BSI CMOS
|Размер сенсора
|1/2.8"
|-
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|2160p (4K) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|5.1
|Функции Bluetooth
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Да
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Одновременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|12
|21
|Поддержка 5G
|Нет
|-
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Нет
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Дата выхода
|Март 2020 года
|Ноябрь 2019 года
|Дата начала продаж
|Апрель 2020 года
|Январь 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|-
|0.768 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|-
|1.01 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Наушники
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei Honor View 30 более удачной покупкой.
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