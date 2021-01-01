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Samsung Galaxy A41 против Infinix Note 10

Самсунг Галакси А41
VS
Инфиникс Ноут 10
Samsung Galaxy A41
Infinix Note 10

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 18 марта 2020 года Samsung Galaxy A41 с экраном 6.1" и чипом Mediatek Helio P65, против 6.95-дюймового Infinix Note 10, который имеет процессор MediaTek Helio G85 и вышел на 14 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A41
  • На 32% выше максимальная яркость экрана (624 против 472 нит)
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • На 11% выше плотность пикселей (431 vs 387 PPI)
  • Лучше лежит в руке - корпус на 8.5 мм уже
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • Весит на 53 грамма меньше
Причины выбрать Infinix Note 10
  • На 0.85" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 1500 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 3500 мАч
  • Запись замедленной съемки в 240 FPS
  • Смартфон на 1 год и 2 месяца новее
  • Стерео динамики
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.2 против eMMC 5.1
  • На 19% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 366 и 308 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy A41
vs
Note 10

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED IPS LCD
Размер 6.1 дюймов 6.95 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2460 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20.5:9
Плотность пикселей 431 точек на дюйм 387 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 85.9% 84.2%
Особенности - Always-On Display -
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 98.4% -
ШИМ (PWM) 245 Гц -
Время отклика 4.4 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Максимальная яркость
Galaxy A41 +32%
624 нит
Note 10
472 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 149.9 мм 172.8 мм
Ширина 69.8 мм 78.3 мм
Толщина 7.9 мм 7.8 мм
Вес 152 грамма 205 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Красный, Черный, Белый Зеленый, Черный, Фиолетовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A41 +2%
85.9%
Note 10
84.2%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси А41 и Инфиникс Ноут 10 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Mediatek Helio P65 MediaTek Helio G85
Макс. частота 2000 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.7 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75		 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75
Размер транзистора 12 нанометров 12 нанометров
Графика Arm Mali-G52 2EEMC2 Mali-G52 MP2
Частота GPU 820 МГц 1000 МГц
FLOPS ~56.4 Гфлопс ~54 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 2.2
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy A41
308
Note 10 +19%
366
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy A41
1199
Note 10 +11%
1328
AnTuTu Benchmark 7
Galaxy A41
108857
Note 10
н/д
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy A41
150544
Note 10
н/д
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 (С обновлением до Android 11) Android 11
Оболочка UI One UI 2.1 XOS 7.6
Размер системы из коробки 18.9 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 3500 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Samsung Adaptive Fast Charge (50% за 30 минут) Да (50% за 70 минут)
Время полной зарядки 1:40 ч. 2:20 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy A41
14:32 ч.
Note 10
н/д
Время просмотра видео
Galaxy A41
16:08 ч.
Note 10
н/д
Время разговора (3G)
Galaxy A41
24:02 ч.
Note 10
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A41 vs Infinix Note 10
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 6000 x 4000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Quad LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет 240 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° -
Количество объективов 3 (48 МП + 8 МП + 5 МП) 3 (48 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Samsung S5KGM2 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
-
Монохромный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 25 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото - 3456 x 4608
Апертура f/2.2 -
Фокусное расстояние 25 мм -
Размер пикселя 0.9 микрон -
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.8" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 12 7
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy A41
85.5 дБ
Note 10
н/д

Другое

Класс Средний класс Бюджетный
Дата выхода Март 2020 года Май 2021 года
Дата начала продаж Апрель 2020 года Июнь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Наушники		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (18 Вт)
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Прозрачный чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность и автономность - выбирайте Infinix Note 10, а если дисплей, программное обеспечение и звук – то Samsung Galaxy A41.

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