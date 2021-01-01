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Samsung Galaxy A41 против Oppo Realme 6S

Самсунг Галакси А41
Samsung Galaxy A41
VS
Оппо Реалми 6S
Oppo Realme 6S

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 18 марта 2020 года Samsung Galaxy A41 с экраном 6.1" и чипом Mediatek Helio P65, против 6.5-дюймового Oppo Realme 6S, который имеет процессор MediaTek Helio G90T и вышел на 3 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A41
  • На 31% выше максимальная яркость экрана (634 против 483 нит)
  • Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Весит на 39 граммов меньше
  • Лучше лежит в руке - корпус на 5 мм уже
Причины выбрать Oppo Realme 6S
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Показывает на 60% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Комплектуется на 800 мАч более емким аккумулятором – 4300 против 3500 мАч
  • На 0.4" большая диагональ экрана
  • Возможность записи 4K-видео
  • Имеет на 50% больше оперативной памяти: 6 ГБ против 4 ГБ
  • Запись замедленной съемки в 120 FPS
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.1 против eMMC 5.1
  • На 78% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 554 и 312 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy A41
vs
Realme 6S

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED IPS LCD
Размер 6.1 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 431 точек на дюйм 405 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 90 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 85.9% 84.1%
Особенности - Always-On Display -
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 98.4% -
ШИМ (PWM) 245 Гц -
Время отклика 4.4 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Максимальная яркость
Galaxy A41 +31%
634 нит
Realme 6S
483 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 149.9 мм 162.1 мм
Ширина 69.8 мм 74.8 мм
Толщина 7.9 мм 8.9 мм
Вес 152 грамма 191 грамм
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Красный, Черный, Белый Черный, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A41 +2%
85.9%
Realme 6S
84.1%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси А41 и Оппо Реалми 6S в бенчмарках
Процессор
Чипсет Mediatek Helio P65 MediaTek Helio G90T
Макс. частота 2000 МГц 2050 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.7 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75		 - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.05 ГГц: Cortex-A76
Размер транзистора 12 нанометров 12 нанометров
Графика Arm Mali-G52 2EEMC2 Mali-G76MC4
Частота GPU 820 МГц 800 МГц
FLOPS ~56.4 Гфлопс ~184 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1800 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy A41
312
Realme 6S +78%
554
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy A41
1236
Realme 6S +43%
1766
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy A41
177328
Realme 6S +60%
283296

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 Android 10.0
Оболочка UI One UI 2.1 Realme UI 1.0
Размер системы из коробки 18.9 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 3500 мАч 4300 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Samsung Adaptive Fast Charge (50% за 30 минут) Да (100% за 55 минут)
Время полной зарядки 1:40 ч. 0:55 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy A41
14:32 ч.
Realme 6S
н/д
Время просмотра видео
Galaxy A41
16:08 ч.
Realme 6S
н/д
Время разговора (3G)
Galaxy A41
24:02 ч.
Realme 6S
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A41 vs Oppo Realme 6S
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 9000 x 7000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка Нет 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° 119°
Количество объективов 3 (48 МП + 8 МП + 5 МП) 4 (48 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Samsung S5KGM2 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", ISOCELL GW1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.3
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Макро объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 22 мм
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 22 мм
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 25 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото - 4920 x 3264
Апертура f/2.2 f/2.0
Фокусное расстояние 25 мм 26 мм
Размер пикселя 0.9 микрон 1 микрон
Тип сенсора CMOS ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/2.8" 1/3.1"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 12 12
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy A41
86.3 дБ
Realme 6S
н/д

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Март 2020 года Май 2020 года
Дата начала продаж Апрель 2020 года Июнь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Наушники		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Наклеенное на экран защитное стекло
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Oppo Realme 6S более удачной покупкой.

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