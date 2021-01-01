Главная > Сравнение смартфонов > Galaxy A41 vs Realme 8s 5G – что лучше выбрать?

Samsung Galaxy A41 против Oppo Realme 8s 5G

Самсунг Галакси А41
VS
Оппо Реалми 8S 5G
Samsung Galaxy A41
Oppo Realme 8s 5G

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 18 марта 2020 года Samsung Galaxy A41 с экраном 6.1" и чипом Mediatek Helio P65, против 6.5-дюймового Oppo Realme 8s 5G, который имеет процессор MediaTek Dimensity 810 и вышел на 18 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A41
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Весит на 39 граммов меньше
  • Лучше лежит в руке - корпус на 5 мм уже
Причины выбрать Oppo Realme 8s 5G
  • Комплектуется на 1500 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 3500 мАч
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • На 0.4" большая диагональ экрана
  • Более энергоэффективный CPU – MediaTek Dimensity 810
  • Запись замедленной съемки в 120 FPS
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.1 против eMMC 5.1
  • В 2 раза быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 642 и 315 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy A41
vs
Realme 8s 5G

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED IPS LCD
Размер 6.1 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 431 точек на дюйм 405 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 90 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 -
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 85.9% 83.9%
Особенности - Always-On Display -
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 98.4% -
ШИМ (PWM) 245 Гц -
Время отклика 4.4 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Максимальная яркость
Galaxy A41 +5%
635 нит
Realme 8s 5G
603 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 149.9 мм 162.5 мм
Ширина 69.8 мм 74.8 мм
Толщина 7.9 мм 8.5 мм
Вес 152 грамма 191 грамм
Водонепроницаемость Нет -
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Красный, Черный, Белый Синий, Фиолетовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A41 +2%
85.9%
Realme 8s 5G
83.9%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси А41 и Оппо Реалми 8S 5G в бенчмарках
Процессор
Чипсет Mediatek Helio P65 MediaTek Dimensity 810
Макс. частота 2000 МГц 2400 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (4 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 1.7 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75		 - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 4 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A76
Кэш L3 - 2 МБ
Размер транзистора 12 нанометров 6 нанометров
Графика Arm Mali-G52 2EEMC2 Mali-G57 MC2
Частота GPU 820 МГц 850 МГц
FLOPS ~56.4 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy A41
315
Realme 8s 5G +104%
642
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy A41
1220
Realme 8s 5G +111%
2580
AnTuTu Benchmark 7
Galaxy A41
110653
Realme 8s 5G
н/д
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy A41
152392
Realme 8s 5G
н/д
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 (С обновлением до Android 11) Android 11
Оболочка UI One UI 2.1 Realme UI 2.0
Размер системы из коробки 18.9 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 3500 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 33 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) -
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Samsung Adaptive Fast Charge (50% за 30 минут) Да
Время полной зарядки 1:40 ч. -

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy A41
14:32 ч.
Realme 8s 5G
н/д
Время просмотра видео
Galaxy A41
16:08 ч.
Realme 8s 5G
н/д
Время разговора (3G)
Galaxy A41
24:02 ч.
Realme 8s 5G
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A41 vs Oppo Realme 8s 5G
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 64 мегапикселя
Разрешение фото 8000 x 6000 9248 x 6936
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет -
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° -
Количество объективов 3 (48 МП + 8 МП + 5 МП) 3 (64 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Samsung S5KGM2 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
-
Макро объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 25 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото - 4920 x 3264
Апертура f/2.2 f/2.1
Фокусное расстояние 25 мм -
Размер пикселя 0.9 микрон 1 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.8" 1/3.0"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 60 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.1
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да -
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 12 13
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно -
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Да -
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy A41
85.5 дБ
Realme 8s 5G
н/д

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Март 2020 года Сентябрь 2021 года
Дата начала продаж Апрель 2020 года Сентябрь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Наушники		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Защитный чехол
- Пленка на экране
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Oppo Realme 8s 5G более удачной покупкой.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Samsung Galaxy A41 или Samsung Galaxy A50
2. Samsung Galaxy A41 или Xiaomi Redmi Note 8 Pro
3. Samsung Galaxy A41 или Samsung Galaxy A31
4. Samsung Galaxy A41 или Samsung Galaxy A40
5. Samsung Galaxy A41 или Xiaomi Redmi Note 8
6. Oppo Realme 8s 5G или Xiaomi Poco X3 NFC
7. Oppo Realme 8s 5G или Oppo Realme 7
8. Oppo Realme 8s 5G или Oppo Realme 8 Pro
9. Oppo Realme 8s 5G или Oppo Realme 8i

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры