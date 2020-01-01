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Samsung Galaxy A42 против Google Pixel 4a

Самсунг Галакси А42 5G
Samsung Galaxy A42
VS
Гугл Пиксель 4а
Google Pixel 4a

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 2 сентября 2020 года Samsung Galaxy A42 с экраном 6.6" и чипом Qualcomm Snapdragon 750 5G, против 5.81-дюймового Google Pixel 4a, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 730 и вышел на 1 месяц раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A42
  • Комплектуется на 1860 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 3140 мАч
  • На 0.79" большая диагональ экрана
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
  • Показывает на 21% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Запись замедленной съемки в 480 FPS
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • На 20% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 655 и 548 баллов
Причины выбрать Google Pixel 4a
  • На 67% выше плотность пикселей (443 vs 266 PPI)
  • На 72% выше максимальная яркость экрана (787 против 458 нит)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Стабилизация изображения
  • Стерео динамики
  • Более новая ОС: Android 11 против 10
  • Весит на 50 граммов меньше
  • Лучше лежит в руке - корпус на 6.5 мм уже
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy A42
vs
Pixel 4a

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED OLED
Размер 6.6 дюймов 5.81 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 266 точек на дюйм 443 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 84.3% 83.3%
Особенности - Always-On Display - Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 97.7% 95.3%
ШИМ (PWM) 242 Гц 255 Гц
Время отклика 9.5 мс 6.2 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Galaxy A42
458 нит
Pixel 4a +72%
787 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 164.4 мм 144 мм
Ширина 75.9 мм 69.4 мм
Толщина 8.6 мм 8.2 мм
Вес 193 грамма 143 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Белый, Черный, Серый Просто черный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A42 +1%
84.3%
Pixel 4a
83.3%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси А42 5G и Гугл Пиксель 4а в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 750 5G Qualcomm Snapdragon 730
Макс. частота 2200 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 570 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 570 Gold (Cortex-A77)		 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 470 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 470 Gold (Cortex-A76)
Размер транзистора 8 нанометров 8 нанометров
Графика Adreno 619 Adreno 618
Частота GPU 950 МГц 500 МГц
FLOPS - ~386 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6, 8 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD No
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy A42 +20%
655
Pixel 4a
548
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy A42 +14%
1855
Pixel 4a
1622
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy A42 +21%
322314
Pixel 4a
265721

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 Android 10 (С обновлением до Android 11)
Оболочка UI One UI Core Stock Android
Размер системы из коробки 20 ГБ 15 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 3140 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (30% за 30 минут) Да (50% за 25 минут)
Время полной зарядки 2:30 ч. 1:27 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy A42
н/д
Pixel 4a
11:48 ч.
Время просмотра видео
Galaxy A42
н/д
Pixel 4a
12:17 ч.
Время разговора (3G)
Galaxy A42
н/д
Pixel 4a
22:45 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A42 vs Google Pixel 4a
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 12.2 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 4000 x 3000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 120 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p) 240 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 123° -
Количество объективов 4 (48 МП + 8 МП + 5 МП + 5 МП) 1 (12.2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Samsung S5KGM2 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 12.2 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
-
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
-
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры - Примеры фото Google Pixel 4a от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 5184 x 3880 3264 x 2448
Апертура f/2.2 f/2.0
Фокусное расстояние - 24 мм
Размер пикселя - 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора - 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Galaxy A42
н/д
Pixel 4a
122
Качество видео
Galaxy A42
н/д
Pixel 4a
98
Итоговая оценка камеры
Galaxy A42
н/д
Pixel 4a
111

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.1
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 12 15
Поддержка 5G Да -

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy A42
82.2 дБ
Pixel 4a +5%
86 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2020 года Август 2020 года
Дата начала продаж Ноябрь 2020 года Октябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.15 Вт/кг 1.37 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.33 Вт/кг 1.39 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (18 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, автономность и камера - выбирайте Samsung Galaxy A42, а если дисплей, программное обеспечение и коммуникации – то Google Pixel 4a.

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