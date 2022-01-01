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Samsung Galaxy A42 против Google Pixel 6 Pro

Самсунг Галакси А42 5G
VS
Гугл Пиксель 6 Про
Samsung Galaxy A42
Google Pixel 6 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 2 сентября 2020 года Samsung Galaxy A42 с экраном 6.6" и чипом Qualcomm Snapdragon 750 5G, против 6.7-дюймового Google Pixel 6 Pro, который имеет процессор Google Tensor и вышел на 14 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A42
  • На 43% лучшая автономность (39:16 vs 27:31 часов)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
  • Запись замедленной съемки в 480 FPS
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
  • Весит на 17 граммов меньше
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Google Pixel 6 Pro
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Камера имеет оптический зум 4x
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Показывает в 2 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 92% выше плотность пикселей (512 vs 266 PPI)
  • На 52% выше максимальная яркость экрана (860 против 566 нит)
  • Поддержка беспроводной зарядки на 23 Вт
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Стабилизация изображения
  • Использует более быструю память LPDDR5 3200 МГц
  • Стерео динамики
  • Смартфон на 1 год и 2 месяца новее

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy A42
vs
Pixel 6 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED OLED
Размер 6.6 дюймов 6.7 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей 1440 x 3120 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 266 точек на дюйм 512 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 120 Гц
Поддержка HDR Нет Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Gorilla Glass Victus
Соотношение экрана к корпусу 84.3% 88.8%
Особенности - Always-On Display - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 97.7% 98.5%
ШИМ (PWM) 242 Гц 360 Гц
Время отклика 9.5 мс 1 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Galaxy A42
566 нит
Pixel 6 Pro +52%
860 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 164.4 мм 163.9 мм
Ширина 75.9 мм 75.9 мм
Толщина 8.6 мм 8.9 мм
Вес 193 грамма 210 граммов
Водонепроницаемость Нет IP68
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Белый, Черный, Серый Белый, Желтый, Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A42
84.3%
Pixel 6 Pro +5%
88.8%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси А42 5G и Гугл Пиксель 6 Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 750 5G Google Tensor
Макс. частота 2200 МГц 2800 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 2 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 570 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 570 Gold (Cortex-A77)		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex A55
- 2 ядра по 2.25 ГГц: Cortex A76
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-X1
Кэш L3 - 4 МБ
Размер транзистора 8 нанометров 5 нанометров
Графика Adreno 619 Mali-G78 MP20
Частота GPU 825 МГц 848 МГц
FLOPS - ~2171 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6, 8 ГБ 12 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Частота памяти 1866 МГц 3200 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 128, 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 3.1
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy A42
642
Pixel 6 Pro +61%
1035
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy A42
1900
Pixel 6 Pro +48%
2821
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy A42
377448
Pixel 6 Pro +104%
771218
CPU 120293 199110
GPU 86738 299002
Memory 74375 119211
UX 98730 161867
Total score 377448 771218
3DMark Wild Life Performance
Galaxy A42
н/д
Pixel 6 Pro
6218
Stability - 55%
Graphics test - 37 FPS
Graphics score - 6218
PCMark 3.0 score - 11364
Источники: 3DMark [3]
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Программное обеспечение

Операционная система Android 10 (С обновлением до Android 12) Android 12
Оболочка UI One UI 3.1 Stock Android
Размер системы из коробки 20 ГБ 14 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5003 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да (23 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да (27% за 30 минут) Да (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 2:01 ч. 1:59 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 13:46 ч. 08:56 ч.
Просмотр видео 18:16 ч. 12:29 ч.
Игры 06:19 ч. 05:04 ч.
Режим ожидания 123 ч. 93 ч.
Общая автономность
Galaxy A42 +43%
39:16 ч.
Pixel 6 Pro
27:31 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A42 vs Google Pixel 6 Pro
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 8700 x 5800
Зум Цифровой Оптический, 4x
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 123° 114°
Количество объективов 4 (48 МП + 8 МП + 5 МП + 5 МП) 3 (50 МП + 48 МП + 12 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Samsung S5KGM2 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.2 микрон
- Сенсор: 1/1.31", Samsung GN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 48 МП
- Апертура: f/3.5
- Фокусное расстояние: 104 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX386 (Exmor-RS CMOS)
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
-
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Google Pixel 6 Pro от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 11.1 мегапикселей
Разрешение фото 5184 x 3880 3840 x 2880
Апертура f/2.2 f/2.0
Фокусное расстояние - 24 мм
Размер пикселя 1 микрон 1.22 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.2
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный -
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 18 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy A42
82.9 дБ
Pixel 6 Pro +2%
84.6 дБ

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Сентябрь 2020 года Октябрь 2021 года
Дата начала продаж Ноябрь 2020 года Октябрь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.15 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.33 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Переходник с USB Type-C на Type-A
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Google Pixel 6 Pro более удачной покупкой.

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