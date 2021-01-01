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Samsung Galaxy A42 против Huawei Honor View 30 Pro

Самсунг Галакси А42 5G
VS
Хуавей Хонор View 30 Pro
Samsung Galaxy A42
Huawei Honor View 30 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 2 сентября 2020 года Samsung Galaxy A42 с экраном 6.6" и чипом Qualcomm Snapdragon 750 5G, против 6.57-дюймового Huawei Honor View 30 Pro, который имеет процессор HiSilicon Kirin 990 5G и вышел на 10 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A42
  • Комплектуется на 900 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4100 мАч
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
  • Более новая ОС: Android 11 против 10
  • Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • Смартфон на 10 месяцев новее
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Huawei Honor View 30 Pro
  • Камера имеет оптический зум 3x
  • На 50% выше плотность пикселей (400 vs 266 PPI)
  • Показывает на 54% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Поддержка беспроводной зарядки на 27 Вт
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Стабилизация изображения
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
  • Наличие инфракрасного порта

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy A42
vs
Honor View 30 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED IPS LCD
Размер 6.6 дюймов 6.57 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 266 точек на дюйм 400 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.3% 84.9%
Особенности - Always-On Display -
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 97.7% -
ШИМ (PWM) 242 Гц -
Время отклика 9.5 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Максимальная яркость
Galaxy A42 +3%
563 нит
Honor View 30 Pro
547 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 164.4 мм 162.7 мм
Ширина 75.9 мм 75.8 мм
Толщина 8.6 мм 8.8 мм
Вес 193 грамма 206 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Белый, Черный, Серый Синий, Оранжевый, Белый, Голубой
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A42
84.3%
Honor View 30 Pro +1%
84.9%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси А42 5G и Хуавей Хонор View 30 Pro в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 750 5G HiSilicon Kirin 990 5G
Макс. частота 2200 МГц 2860 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 2 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 570 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 570 Gold (Cortex-A77)		 - 4 ядра по 1.95 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.36 ГГц: Cortex-A76
- 2 ядра по 2.86 ГГц: Cortex-A76
Размер транзистора 8 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 619 Mali G76 MP16
Частота GPU 825 МГц 600 МГц
FLOPS - ~896 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6, 8 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy A42
1906
Honor View 30 Pro +57%
2999
AnTuTu Benchmark 7
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy A42
320201
Honor View 30 Pro +54%
494177
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 (С обновлением до Android 11) Android 10.0
Оболочка UI One UI 3.1 Magic UI 3
Размер системы из коробки 20 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 4100 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 40 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да (27 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да (27% за 30 минут) Да (70% за 30 минут)
Время полной зарядки 2:01 ч. 0:45 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy A42
19:12 ч.
Honor View 30 Pro
н/д
Время просмотра видео
Galaxy A42
24:11 ч.
Honor View 30 Pro
н/д
Время разговора (3G)
Galaxy A42
41:19 ч.
Honor View 30 Pro
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A42 vs Huawei Honor View 30 Pro
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 40 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 7360 x 4912
Зум Цифровой Оптический, 3x
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 123° 109°
Количество объективов 4 (48 МП + 8 МП + 5 МП + 5 МП) 3 (40 МП + 8 МП + 12 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Samsung S5KGM2 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 40 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX600 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 80 мм
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
-
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Huawei Honor View 30 Pro от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 5184 x 3880 6528 x 4896
Апертура f/2.2 f/2.0
Фокусное расстояние - 26 мм
Размер пикселя 1 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора - 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.1
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Одновременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 18 21
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy A42
82.9 дБ
Honor View 30 Pro
н/д

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Сентябрь 2020 года Ноябрь 2019 года
Дата начала продаж Ноябрь 2020 года Март 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.15 Вт/кг 1.162 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.33 Вт/кг 1.47 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei Honor View 30 Pro более удачной покупкой.

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