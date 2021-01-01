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Samsung Galaxy A42 против Huawei P Smart 2021

Самсунг Галакси А42 5G
VS
Хуавей П Смарт 2021
Samsung Galaxy A42
Huawei P Smart 2021

Мы подробно сравнили 2 смартфона: вышедший 2 сентября 2020 года Samsung Galaxy A42 с экраном 6.6" и чипом Qualcomm Snapdragon 750 5G, против 6.67-дюймового Huawei P Smart 2021, который имеет процессор HiSilicon Kirin 710A. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A42
  • Показывает на 92% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 21% лучшая автономность (144 vs 119 часов)
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • На 28% выше максимальная яркость экрана (563 против 439 нит)
  • Возможность записи 4K-видео
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 750 5G
  • Более новая ОС: Android 11 против 10
  • Super AMOLED экран (против TFT LCD у конкурента)
Причины выбрать Huawei P Smart 2021
  • На 48% выше плотность пикселей (395 vs 266 PPI)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy A42
vs
P Smart 2021

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED TFT LCD
Размер 6.6 дюймов 6.67 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 266 точек на дюйм 395 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.3% 84.3%
Особенности - Always-On Display -
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 97.7% 99.4%
ШИМ (PWM) 242 Гц -
Время отклика 9.5 мс 30.8 мс
Контрастность ∞ Бесконечная 1034:1
Максимальная яркость
Galaxy A42 +28%
563 нит
P Smart 2021
439 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 164.4 мм 165.7 мм
Ширина 75.9 мм 76.9 мм
Толщина 8.6 мм 9.3 мм
Вес 193 грамма 206 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Белый, Черный, Серый Ярко-зеленый, Полночный черный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A42
84.3%
P Smart 2021
84.3%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси А42 5G и Хуавей П Смарт 2021 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 750 5G HiSilicon Kirin 710A
Макс. частота 2200 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (4 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 570 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 570 Gold (Cortex-A77)		 - 4 ядра по 1.7 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A73
Размер транзистора 8 нанометров 14 нанометров
Графика Adreno 619 Mali-G51
Частота GPU 825 МГц 1000 МГц
FLOPS - ~83.2 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6, 8 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy A42 +115%
638
P Smart 2021
297
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy A42 +45%
1906
P Smart 2021
1316
AnTuTu Benchmark 7
Galaxy A42
н/д
P Smart 2021
133225
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy A42 +92%
320201
P Smart 2021
167029
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 (С обновлением до Android 11) Android 10
Оболочка UI One UI 3.1 EMUI 10.1
Размер системы из коробки 20 ГБ 19 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 22.5 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (27% за 30 минут) Да (42% за 30 минут)
Время полной зарядки 2:01 ч. 1:42 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy A42 +26%
19:12 ч.
P Smart 2021
15:12 ч.
Время просмотра видео
Galaxy A42 +59%
24:11 ч.
P Smart 2021
15:19 ч.
Время разговора (3G)
Galaxy A42
41:19 ч.
P Smart 2021
41:13 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A42 vs Huawei P Smart 2021
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p) -
Угол широкоугольного объектива 123° 120°
Количество объективов 4 (48 МП + 8 МП + 5 МП + 5 МП) 4 (48 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Samsung S5KGM2 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 5184 x 3880 3264 x 2448
Апертура f/2.2 f/2.0
Размер пикселя 1 микрон -
Тип сенсора CMOS BSI CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.1
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 18 12
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy A42
82.9 дБ
P Smart 2021 +10%
91 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2020 года Сентябрь 2020 года
Дата начала продаж Ноябрь 2020 года Ноябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.15 Вт/кг 0.85 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.33 Вт/кг 1.15 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Пленка на экран
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy A42 более удачной покупкой.

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