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Samsung Galaxy A42 против Huawei P40 Lite

Самсунг Галакси А42 5G
Samsung Galaxy A42
VS
Хуавей П40 Лайт
Huawei P40 Lite

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 2 сентября 2020 года Samsung Galaxy A42 с экраном 6.6" и чипом Qualcomm Snapdragon 750 5G, против 6.4-дюймового Huawei P40 Lite, который имеет процессор HiSilicon Kirin 810 и вышел на 6 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A42
  • Комплектуется на 800 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4200 мАч
  • На 19% лучшая автономность (144 vs 121 часов)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
  • Возможность записи 4K-видео
  • На 10% выше максимальная яркость экрана (573 против 523 нит)
  • Super AMOLED экран (против LTPS LCD у конкурента)
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • Смартфон на 6 месяцев новее
  • На 10% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 644 и 588 баллов
Причины выбрать Huawei P40 Lite
  • На 50% выше плотность пикселей (398 vs 266 PPI)

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy A42
vs
P40 Lite

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED LTPS LCD
Размер 6.6 дюймов 6.4 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей 1080 x 2310 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.2:9
Плотность пикселей 266 точек на дюйм 398 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.3% 83.5%
Особенности - Always-On Display -
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 97.7% 98.8%
ШИМ (PWM) 242 Гц Не обнаружено
Время отклика 9.5 мс 38.4 мс
Контрастность ∞ Бесконечная 976:1
Максимальная яркость
Galaxy A42 +10%
573 нит
P40 Lite
523 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 164.4 мм 159.2 мм
Ширина 75.9 мм 76.3 мм
Толщина 8.6 мм 8.7 мм
Вес 193 грамма 183 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Белый, Черный, Серый Полночный черный, Ярко зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A42 +1%
84.3%
P40 Lite
83.5%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси А42 5G и Хуавей П40 Лайт в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 750 5G HiSilicon Kirin 810
Макс. частота 2200 МГц 2270 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 570 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 570 Gold (Cortex-A77)		 - 6 ядер по 1.9 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76
Размер транзистора 8 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 619 Mali-G52 MP6
Частота GPU 950 МГц 820 МГц
FLOPS - ~551 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6, 8 ГБ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD Nano Memory
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy A42 +10%
644
P40 Lite
588
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy A42 +2%
1910
P40 Lite
1865
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy A42
325218
P40 Lite +2%
331421

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 Android 10.0
Оболочка UI One UI Core EMUI 10
Размер системы из коробки 20 ГБ 14.6 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 4200 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 40 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (27% за 30 минут) Да (70% за 30 минут)
Время полной зарядки 2:01 ч. 1:10 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy A42 +6%
19:12 ч.
P40 Lite
18:04 ч.
Время просмотра видео
Galaxy A42 +55%
24:11 ч.
P40 Lite
15:58 ч.
Время разговора (3G)
Galaxy A42 +24%
41:19 ч.
P40 Lite
33:21 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A42 vs Huawei P40 Lite
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p) 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 123° 120°
Количество объективов 4 (48 МП + 8 МП + 5 МП + 5 МП) 4 (48 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Samsung S5KGM2 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.6 микрон
- Сенсор: 1/2.0" (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- 8 МП
- Апертура: f/2.4
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 5184 x 3880 4920 x 3264
Апертура f/2.2 f/2.0
Размер пикселя - 1 микрон
Тип сенсора CMOS BSI CMOS
Размер сенсора - 1/3.1"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Одновременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 12 12
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy A42
83.2 дБ
P40 Lite
н/д

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2020 года Февраль 2020 года
Дата начала продаж Ноябрь 2020 года Март 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.15 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.33 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Наушники
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Защитная пленка
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее автономность и звук - выбирайте Samsung Galaxy A42, а если коммуникации – то Huawei P40 Lite.

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