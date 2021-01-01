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Samsung Galaxy A42 против OnePlus Nord N200 5G

Самсунг Галакси А42 5G
VS
Ванплас Норд N200 5G
Samsung Galaxy A42
OnePlus Nord N200 5G

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 2 сентября 2020 года Samsung Galaxy A42 с экраном 6.6" и чипом Qualcomm Snapdragon 750 5G, против 6.49-дюймового OnePlus Nord N200 5G, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 480 и вышел на 10 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A42
  • Возможность записи 4K-видео
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Super AMOLED экран (против LTPS LCD у конкурента)
  • На 25% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 631 и 503 баллов
Причины выбрать OnePlus Nord N200 5G
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • На 53% выше плотность пикселей (406 vs 266 PPI)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Стерео динамики
  • Смартфон на 10 месяцев новее

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy A42
vs
Nord N200 5G

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED LTPS LCD
Размер 6.6 дюймов 6.49 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 266 точек на дюйм 406 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 90 Гц
Поддержка HDR Нет -
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 84.3% 83.2%
Особенности - Always-On Display -
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 97.7% -
ШИМ (PWM) 242 Гц -
Время отклика 9.5 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Максимальная яркость
Galaxy A42
567 нит
Nord N200 5G
н/д
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 164.4 мм 163.1 мм
Ширина 75.9 мм 74.9 мм
Толщина 8.6 мм 8.3 мм
Вес 193 грамма 189 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Белый, Черный, Серый Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A42 +1%
84.3%
Nord N200 5G
83.2%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси А42 5G и Ванплас Норд N200 5G в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 750 5G Qualcomm Snapdragon 480
Макс. частота 2200 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 570 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 570 Gold (Cortex-A77)		 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 460 Silver
- 2 ядра по 2 ГГц: Kryo 460 Gold
Размер транзистора 8 нанометров 8 нанометров
Графика Adreno 619 Adreno 619
Частота GPU 825 МГц 825 МГц
FLOPS - ~46 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6, 8 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 64 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy A42 +25%
631
Nord N200 5G
503
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy A42 +19%
1894
Nord N200 5G
1594
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy A42
322591
Nord N200 5G
н/д
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Программное обеспечение

Операционная система Android 10 (С обновлением до Android 11) Android 11
Оболочка UI One UI 3.1 OxygenOS 11
Размер системы из коробки 20 ГБ 16 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (27% за 30 минут) Да (50% за 53 минут)
Время полной зарядки 2:01 ч. 2:15 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy A42
19:12 ч.
Nord N200 5G
н/д
Время просмотра видео
Galaxy A42
24:11 ч.
Nord N200 5G
н/д
Время разговора (3G)
Galaxy A42
41:19 ч.
Nord N200 5G
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A42 vs OnePlus Nord N200 5G
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p) -
Угол широкоугольного объектива 123° -
Количество объективов 4 (48 МП + 8 МП + 5 МП + 5 МП) 3 (13 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Samsung S5KGM2 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
-
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 5184 x 3880 4920 x 3264
Апертура f/2.2 f/2.1
Размер пикселя 1 микрон -
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.1
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE, HID, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Да
LTE Cat* 18 13
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy A42
82.9 дБ
Nord N200 5G
н/д

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2020 года Июнь 2021 года
Дата начала продаж Ноябрь 2020 года Июнь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.15 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.33 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей и звук - выбирайте OnePlus Nord N200 5G, а если производительность и камера – то Samsung Galaxy A42.

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