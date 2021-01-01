Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 2 декабря 2015 года Samsung Galaxy A5 (2016) с экраном 5.2" и чипом Exynos 7 Octa 7580, против 5.9-дюймового Samsung Galaxy A40, который имеет процессор Exynos 7 Octa 7904 и вышел на 41 месяц позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.