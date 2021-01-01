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Samsung Galaxy A5 (2016) против Galaxy A5

Самсунг Галакси А5 (2016)
VS
Самсунг Галакси А5
Samsung Galaxy A5 (2016)
Samsung Galaxy A5

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 2 декабря 2015 года Samsung Galaxy A5 (2016) с экраном 5.2" и чипом Exynos 7 Octa 7580, против 5-дюймового Samsung Galaxy A5, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 410 и вышел на 13 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A5 (2016)
  • На 23% лучшая автономность (91 vs 74 часов)
  • На 58% выше максимальная яркость экрана (621 против 392 нит)
  • На 44% выше плотность пикселей (424 vs 294 PPI)
  • Быстрая зарядка мощностью 18 Ватт
  • Более современная версия Bluetooth (v4.1)
  • Стабилизация изображения
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Комплектуется на 600 мАч более емким аккумулятором – 2900 против 2300 мАч
  • Смартфон на 1 год и 1 месяц новее
  • Фронтальная камера записывает видео в 1080p
Причины выбрать Samsung Galaxy A5
  • Весит на 32 грамма меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy A5 (2016)
vs
Galaxy A5

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED Super AMOLED
Размер 5.2 дюймов 5 дюймов
Разрешение 1080 x 1920 пикселей 720 x 1280 пикселей
Соотношение сторон 16:9 16:9
Плотность пикселей 424 точек на дюйм 294 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 4 Corning Gorilla Glass 4
Соотношение экрана к корпусу 72.74% 71%
Тестирование дисплея
ШИМ (PWM) Не обнаружено Не обнаружено
Время отклика 7 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Galaxy A5 (2016) +58%
621 нит
Galaxy A5
392 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 144.8 мм 139.3 мм
Ширина 71 мм 69.7 мм
Толщина 7.3 мм 6.7 мм
Вес 155 граммов 123 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Белый, Золотой, Розовый Синий, Черный, Белый, Золотой, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Нет
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A5 (2016) +2%
72.74%
Galaxy A5
71%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси А5 (2016) и Самсунг Галакси А5 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 7 Octa 7580 Qualcomm Snapdragon 410
Макс. частота 1600 МГц 1200 МГц
Частота GPU 600 МГц 400 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 2 ГБ 2 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти 933 МГц 533 МГц
Количество каналов 2 1
Накопитель
Объем накопителя 16 ГБ 16 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.0 eMMC 5.0
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 128 ГБ До 64 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 4.4 (одноядерный)
Geekbench 4.4 (многоядерный)
Galaxy A5 (2016) +109%
3094
Galaxy A5
1480
AnTuTu Benchmark 7
Galaxy A5 (2016) +59%
33502
Galaxy A5
21018
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 5.1.1 (С обновлением до Android 7.0) Android 4.4.4 (С обновлением до Android 7.0)
Оболочка UI TouchWiz TouchWiz
Размер системы из коробки 5.2 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 2900 мАч 2300 мАч
Мощность зарядки 18 Вт -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Samsung Adaptive Fast Charge (55% за 35 минут) Нет
Время полной зарядки 1:35 ч. 2:15 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy A5 (2016)
9:52 ч.
Galaxy A5 +19%
11:36 ч.
Время просмотра видео
Galaxy A5 (2016) +33%
12:21 ч.
Galaxy A5
9:18 ч.
Время разговора (3G)
Galaxy A5 (2016) +13%
20:40 ч.
Galaxy A5
18:02 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A5 (2016) vs Samsung Galaxy A5
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет Нет
Количество объективов 1 (13 МП) 1 (13 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 13 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.136 микрон
- Фазовый автофокус
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2576 x 1932 2560 x 1440
Апертура f/1.9 f/2.2
Фокусное расстояние 24 мм 23 мм
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 720p при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.1 4
Функции Bluetooth LE, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, AVRCP, A2DP
Тип USB Micro USB Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 6 4
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy A5 (2016)
66 дБ
Galaxy A5
66 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Декабрь 2015 года Октябрь 2014 года
Дата начала продаж Январь 2016 года Декабрь 2014 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.286 Вт/кг 0.23 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.475 Вт/кг 0.403 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Наушники		 - Смартфон
- USB-зарядка
- Наушники
- USB кабель
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy A5 (2016) более удачной покупкой.

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