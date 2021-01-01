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Samsung Galaxy A5 (2017) против Galaxy A20

Самсунг Галакси А5 (2017)
VS
Самсунг Галакси А20
Samsung Galaxy A5 (2017)
Samsung Galaxy A20

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 2 января 2017 года Samsung Galaxy A5 (2017) с экраном 5.2" и чипом Exynos 7 Octa 7880, против 6.4-дюймового Samsung Galaxy A20, который имеет процессор Exynos 7 Octa 7884 и вышел на 27 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A5 (2017)
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • На 58% выше плотность пикселей (424 vs 268 PPI)
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • На 40% выше максимальная яркость экрана (555 против 396 нит)
  • Стабилизация изображения
  • Использует более быструю память LPDDR4 1033 МГц
  • Фронтальная камера записывает видео в 1080p
Причины выбрать Samsung Galaxy A20
  • На 1.2" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 3000 мАч
  • Тонкие рамки – на 13.31% выше полезная площадь экрана
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Более новая ОС: Android 11 против 8
  • Показывает на 13% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Смартфон на 2 года и 3 месяца новее
  • Поддержка технологии Dolby Atmos

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy A5 (2017)
vs
Galaxy A20

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED Super AMOLED
Размер 5.2 дюймов 6.4 дюймов
Разрешение 1080 x 1920 пикселей 720 x 1560 пикселей
Соотношение сторон 16:9 19.5:9
Плотность пикселей 424 точек на дюйм 268 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 4 Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 71.69% 85%
Особенности - Always-On Display -
Тестирование дисплея
ШИМ (PWM) 250 Гц -
Время отклика 3.6 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Максимальная яркость
Galaxy A5 (2017) +40%
555 нит
Galaxy A20
396 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 146.1 мм 158.4 мм
Ширина 71.4 мм 74.7 мм
Толщина 7.9 мм 7.8 мм
Вес 157 граммов 169 граммов
Водонепроницаемость IP68 Нет
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Черный, Золотой Синий, Черный, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A5 (2017)
71.69%
Galaxy A20 +19%
85%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси А5 (2017) и Самсунг Галакси А20 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 7 Octa 7880 Samsung Exynos 7 Octa 7884
Макс. частота 1900 МГц 1600 МГц
CPU-ядер 8 (8) 8 (2 + 6)
Архитектура - 8 ядер по 1.9 ГГц: Cortex-A53 - 6 ядер по 1.35 ГГц: Cortex-A53
- 2 ядра по 1.56 ГГц: Cortex-A73
Размер транзистора 14 нанометров 14 нанометров
Графика Mali-T830 MP3 Mali-G71 MP2
Частота GPU 950 МГц 850 МГц
FLOPS ~71 Гфлопс ~64 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 3 ГБ 3 ГБ
Тип памяти LPDDR4 LPDDR3
Частота памяти 1033 МГц 933 МГц
Количество каналов 2 1
Накопитель
Объем накопителя 32 ГБ 32 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 128 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 7
Galaxy A5 (2017)
60874
Galaxy A20 +41%
85644
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy A5 (2017)
103239
Galaxy A20 +13%
116661
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 6.0.1 (С обновлением до Android 8.0) Android 9.0 (С обновлением до Android 11)
Оболочка UI Samsung Experience One UI 3.1
Размер системы из коробки 11.6 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 3000 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Samsung Adaptive Fast Charge (40% за 30 минут) Да, Samsung Adaptive Fast Charge (25% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:30 ч. 2:00 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy A5 (2017)
14:31 ч.
Galaxy A20
н/д
Время просмотра видео
Galaxy A5 (2017)
16:12 ч.
Galaxy A20
н/д
Время разговора (3G)
Galaxy A5 (2017)
21:39 ч.
Galaxy A20
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A5 (2017) vs Samsung Galaxy A20
Основная камера
Матрица 16 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4616 x 3464 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет Нет
Угол широкоугольного объектива - 123°
Количество объективов 1 (16 МП) 2 (13 МП + 5 МП)
Основной объектив - 16 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.1", Samsung S5K3P8 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 13 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456 3264 x 2448
Апертура f/1.9 f/2.0
Фокусное расстояние 36 мм -
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 720p при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 6 4
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy A5 (2017)
82.9 дБ
Galaxy A20
н/д

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Январь 2017 года Март 2019 года
Дата начала продаж Март 2017 года Март 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.522 Вт/кг 0.23 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.39 Вт/кг 1.38 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель зарядки и передачи данных
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Наушники
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy A20 более удачной покупкой.

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