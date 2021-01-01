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Samsung Galaxy A5 (2017) против Galaxy A5

Самсунг Галакси А5 (2017)
VS
Самсунг Галакси А5
Samsung Galaxy A5 (2017)
Samsung Galaxy A5

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 2 января 2017 года Samsung Galaxy A5 (2017) с экраном 5.2" и чипом Exynos 7 Octa 7880, против 5-дюймового Samsung Galaxy A5, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 410 и вышел на 26 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A5 (2017)
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Комплектуется на 700 мАч более емким аккумулятором – 3000 против 2300 мАч
  • На 28% лучшая автономность (95 vs 74 часов)
  • Современный порт USB Type-C
  • На 44% выше плотность пикселей (424 vs 294 PPI)
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • На 42% выше максимальная яркость экрана (555 против 392 нит)
  • Быстрая зарядка мощностью 18 Ватт
  • Более современная версия Bluetooth (v4.2)
  • Стабилизация изображения
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Использует более быструю память LPDDR4 1033 МГц
Причины выбрать Samsung Galaxy A5
  • Весит на 34 грамма меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy A5 (2017)
vs
Galaxy A5

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED Super AMOLED
Размер 5.2 дюймов 5 дюймов
Разрешение 1080 x 1920 пикселей 720 x 1280 пикселей
Соотношение сторон 16:9 16:9
Плотность пикселей 424 точек на дюйм 294 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 4 Corning Gorilla Glass 4
Соотношение экрана к корпусу 71.69% 71%
Особенности - Always-On Display -
Тестирование дисплея
ШИМ (PWM) 250 Гц Не обнаружено
Время отклика 3.6 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Galaxy A5 (2017) +42%
555 нит
Galaxy A5
392 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 146.1 мм 139.3 мм
Ширина 71.4 мм 69.7 мм
Толщина 7.9 мм 6.7 мм
Вес 157 граммов 123 грамма
Водонепроницаемость IP68 Нет
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Золотой Синий, Черный, Белый, Золотой, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Нет
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A5 (2017) +1%
71.69%
Galaxy A5
71%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси А5 (2017) и Самсунг Галакси А5 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 7 Octa 7880 Qualcomm Snapdragon 410
Макс. частота 1900 МГц 1200 МГц
CPU-ядер 8 (8) -
Архитектура - 8 ядер по 1.9 ГГц: Cortex-A53 -
Размер транзистора 14 нанометров -
Графика Mali-T830 MP3 -
Частота GPU 950 МГц 400 МГц
FLOPS ~71 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 3 ГБ 2 ГБ
Тип памяти LPDDR4 LPDDR3
Частота памяти 1033 МГц 533 МГц
Количество каналов 2 1
Накопитель
Объем накопителя 32 ГБ 16 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.0
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 128 ГБ До 64 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 4.4 (одноядерный)
Geekbench 4.4 (многоядерный)
Galaxy A5 (2017) +164%
3912
Galaxy A5
1480
AnTuTu Benchmark 7
Galaxy A5 (2017) +190%
60874
Galaxy A5
21018
AnTuTu Benchmark 8
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 6.0.1 (С обновлением до Android 8.0) Android 4.4.4 (С обновлением до Android 7.0)
Оболочка UI Samsung Experience TouchWiz
Размер системы из коробки 11.6 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 3000 мАч 2300 мАч
Мощность зарядки 18 Вт -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Samsung Adaptive Fast Charge (40% за 30 минут) Нет
Время полной зарядки 1:30 ч. 2:15 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy A5 (2017) +26%
14:31 ч.
Galaxy A5
11:36 ч.
Время просмотра видео
Galaxy A5 (2017) +76%
16:12 ч.
Galaxy A5
9:18 ч.
Время разговора (3G)
Galaxy A5 (2017) +19%
21:39 ч.
Galaxy A5
18:02 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A5 (2017) vs Samsung Galaxy A5
Основная камера
Матрица 16 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4616 x 3464 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет Нет
Количество объективов 1 (16 МП) 1 (13 МП)
Основной объектив - 16 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.1", Samsung S5K3P8 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 13 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.136 микрон
- Фазовый автофокус
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456 2560 x 1440
Апертура f/1.9 f/2.2
Фокусное расстояние 36 мм 23 мм
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 720p при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2 4
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 6 4
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy A5 (2017) +26%
82.9 дБ
Galaxy A5
66 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Январь 2017 года Октябрь 2014 года
Дата начала продаж Март 2017 года Декабрь 2014 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.522 Вт/кг 0.23 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.39 Вт/кг 0.403 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон		 - Смартфон
- USB-зарядка
- Наушники
- USB кабель
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy A5 (2017) более удачной покупкой.

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