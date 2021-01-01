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Samsung Galaxy A5 (2017) против A5 (2016)

Самсунг Галакси А5 (2017)
VS
Самсунг Галакси А5 (2016)
Samsung Galaxy A5 (2017)
Samsung Galaxy A5 (2016)

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 2 января 2017 года Samsung Galaxy A5 (2017) с экраном 5.2" и чипом Exynos 7 Octa 7880, против 5.2-дюймового Samsung Galaxy A5 (2016), который имеет процессор Exynos 7 Octa 7580 и вышел на 13 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A5 (2017)
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Современный порт USB Type-C
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Более современная версия Bluetooth (v4.2)
  • Использует более быструю память LPDDR4 1033 МГц
  • Имеет на 50% больше оперативной памяти: 3 ГБ против 2 ГБ
  • Более новая ОС: Android 8 против 7
  • Смартфон на 1 год и 1 месяц новее
  • Более быстрый тип накопителя - eMMC 5.1 против eMMC 5.0
Причины выбрать Samsung Galaxy A5 (2016)
  • На 12% выше максимальная яркость экрана (621 против 555 нит)

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy A5 (2017)
vs
Galaxy A5 (2016)

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED Super AMOLED
Размер 5.2 дюймов 5.2 дюймов
Разрешение 1080 x 1920 пикселей 1080 x 1920 пикселей
Соотношение сторон 16:9 16:9
Плотность пикселей 424 точек на дюйм 424 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 4 Corning Gorilla Glass 4
Соотношение экрана к корпусу 71.69% 72.74%
Особенности - Always-On Display -
Тестирование дисплея
ШИМ (PWM) 250 Гц Не обнаружено
Время отклика 3.6 мс 7 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Galaxy A5 (2017)
555 нит
Galaxy A5 (2016) +12%
621 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 146.1 мм 144.8 мм
Ширина 71.4 мм 71 мм
Толщина 7.9 мм 7.3 мм
Вес 157 граммов 155 граммов
Водонепроницаемость IP68 Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Золотой Черный, Белый, Золотой, Розовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси А5 (2017) и Самсунг Галакси А5 (2016) в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 7 Octa 7880 Samsung Exynos 7 Octa 7580
Макс. частота 1900 МГц 1600 МГц
CPU-ядер 8 (8) -
Архитектура - 8 ядер по 1.9 ГГц: Cortex-A53 -
Размер транзистора 14 нанометров -
Графика Mali-T830 MP3 -
Частота GPU 950 МГц 600 МГц
FLOPS ~71 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 3 ГБ 2 ГБ
Тип памяти LPDDR4 LPDDR3
Частота памяти 1033 МГц 933 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 32 ГБ 16 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.0
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 128 ГБ До 128 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 4.4 (одноядерный)
Geekbench 4.4 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 7
AnTuTu Benchmark 8
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Программное обеспечение

Операционная система Android 6.0.1 (С обновлением до Android 8.0) Android 5.1.1 (С обновлением до Android 7.0)
Оболочка UI Samsung Experience TouchWiz
Размер системы из коробки 11.6 ГБ 5.2 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3000 мАч 2900 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Samsung Adaptive Fast Charge (40% за 30 минут) Да, Samsung Adaptive Fast Charge (55% за 35 минут)
Время полной зарядки 1:30 ч. 1:35 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy A5 (2017) +50%
14:31 ч.
Galaxy A5 (2016)
9:52 ч.
Время просмотра видео
Galaxy A5 (2017) +32%
16:12 ч.
Galaxy A5 (2016)
12:21 ч.
Время разговора (3G)
Galaxy A5 (2017) +5%
21:39 ч.
Galaxy A5 (2016)
20:40 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A5 (2017) vs Samsung Galaxy A5 (2016)
Основная камера
Матрица 16 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4616 x 3464 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет Нет
Количество объективов 1 (16 МП) 1 (13 МП)
Основной объектив - 16 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.1", Samsung S5K3P8 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 13 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456 2576 x 1932
Апертура f/1.9 f/1.9
Фокусное расстояние 36 мм 24 мм
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2 4.1
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 6 6
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy A5 (2017) +26%
82.9 дБ
Galaxy A5 (2016)
66 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Январь 2017 года Декабрь 2015 года
Дата начала продаж Март 2017 года Январь 2016 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.522 Вт/кг 0.286 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.39 Вт/кг 0.475 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Наушники
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy A5 (2017) более удачной покупкой.

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