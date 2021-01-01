Главная > Сравнение смартфонов > Galaxy A5 vs Galaxy A10 – что лучше выбрать?

Samsung Galaxy A5 против Galaxy A10

Самсунг Галакси А5
VS
Самсунг Галакси А10
Samsung Galaxy A5
Samsung Galaxy A10

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 30 октября 2014 года Samsung Galaxy A5 с экраном 5" и чипом Qualcomm Snapdragon 410, против 6.2-дюймового Samsung Galaxy A10, который имеет процессор Exynos 7 Octa 7884 и вышел на 53 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A5
  • Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Весит на 45 граммов меньше
  • Лучше лежит в руке - корпус на 5.9 мм уже
Причины выбрать Samsung Galaxy A10
  • На 1.2" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 1100 мАч более емким аккумулятором – 3400 против 2300 мАч
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Тонкие рамки – на 10.6% выше полезная площадь экрана
  • Более новая ОС: Android 10 против 7
  • Использует более быструю память LPDDR4 1866 МГц
  • На 8% выше максимальная яркость экрана (422 против 392 нит)
  • Смартфон на 4 года и 5 месяцев новее

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy A5
vs
Galaxy A10

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED IPS LCD
Размер 5 дюймов 6.2 дюймов
Разрешение 720 x 1280 пикселей 720 x 1520 пикселей
Соотношение сторон 16:9 19:9
Плотность пикселей 294 точек на дюйм 271 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 4 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 71% 81.6%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 90%
ШИМ (PWM) Не обнаружено 77 Гц
Время отклика - 22 мс
Контрастность ∞ Бесконечная 2050:1
Максимальная яркость
Galaxy A5
392 нит
Galaxy A10 +8%
422 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 139.3 мм 155.6 мм
Ширина 69.7 мм 75.6 мм
Толщина 6.7 мм 7.9 мм
Вес 123 грамма 168 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Белый, Золотой, Серебристый Синий, Черный, Красный
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A5
71%
Galaxy A10 +15%
81.6%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси А5 и Самсунг Галакси А10 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 410 Samsung Exynos 7 Octa 7884
Макс. частота 1200 МГц 1600 МГц
CPU-ядер - 8 (2 + 6)
Архитектура - - 6 ядер по 1.35 ГГц: Cortex-A53
- 2 ядра по 1.56 ГГц: Cortex-A73
Размер транзистора - 14 нанометров
Графика - Mali-G71 MP2
Частота GPU 400 МГц 850 МГц
FLOPS - ~64 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 2 ГБ 2 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR4
Частота памяти 533 МГц 1866 МГц
Количество каналов 1 1
Накопитель
Объем накопителя 16 ГБ 32 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.0 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 64 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy A5
н/д
Galaxy A10
238
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy A5
н/д
Galaxy A10
848
AnTuTu Benchmark 7
Galaxy A5
21018
Galaxy A10 +300%
84093
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy A5
н/д
Galaxy A10
106933
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 4.4.4 (С обновлением до Android 7.0) Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI TouchWiz One UI 2.0
Размер системы из коробки - 9 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 2300 мАч 3400 мАч
Мощность зарядки - 5 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Нет
Время полной зарядки 2:15 ч. 2:50 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy A5
11:36 ч.
Galaxy A10
н/д
Время просмотра видео
Galaxy A5
9:18 ч.
Galaxy A10
н/д
Время разговора (3G)
Galaxy A5
18:02 ч.
Galaxy A10
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A5 vs Samsung Galaxy A10
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет Нет
Количество объективов 1 (13 МП) 1 (13 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.136 микрон
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Фазовый автофокус
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2560 x 1440 2560 x 1920
Апертура f/2.2 f/2.0
Фокусное расстояние 23 мм -
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 720p при 30 FPS 720p при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, AVRCP, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB Micro USB Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 4 4
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy A5
66 дБ
Galaxy A10 +30%
86.1 дБ

Другое

Класс Средний класс Бюджетный
Дата выхода Октябрь 2014 года Февраль 2019 года
Дата начала продаж Декабрь 2014 года Март 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.23 Вт/кг 0.321 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.403 Вт/кг 1.09 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
Комплект* - Смартфон
- USB-зарядка
- Наушники
- USB кабель
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон		 - Смартфон
- Адаптер питания и кабель Micro USB
- Гарантийный талон
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy A10 более удачной покупкой.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
1 (33.3%)
2 (66.7%)
Всего проголосовало: 3

Сравнения с конкурентами

1. Samsung Galaxy A51 vs Galaxy A5
2. Samsung Galaxy S8 vs Galaxy A5
3. Samsung Galaxy S7 vs Galaxy A5
4. Samsung Galaxy S10e vs Galaxy A10
5. Samsung Galaxy A51 vs Galaxy A10
6. Samsung Galaxy A20 vs Galaxy A10
7. Samsung Galaxy A40 vs Galaxy A10
8. Xiaomi Redmi 8A vs Samsung Galaxy A10

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях