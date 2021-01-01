Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 30 октября 2014 года Samsung Galaxy A5 с экраном 5" и чипом Qualcomm Snapdragon 410, против 6.4-дюймового Samsung Galaxy A20, который имеет процессор Exynos 7 Octa 7884 и вышел на 53 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.