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Samsung Galaxy A5 против Galaxy A20

Самсунг Галакси А5
VS
Самсунг Галакси А20
Samsung Galaxy A5
Samsung Galaxy A20

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 30 октября 2014 года Samsung Galaxy A5 с экраном 5" и чипом Qualcomm Snapdragon 410, против 6.4-дюймового Samsung Galaxy A20, который имеет процессор Exynos 7 Octa 7884 и вышел на 53 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A5
  • На 10% выше плотность пикселей (294 vs 268 PPI)
  • Весит на 46 граммов меньше
  • Лучше лежит в руке - корпус на 5 мм уже
Причины выбрать Samsung Galaxy A20
  • Комплектуется на 1700 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 2300 мАч
  • На 1.4" большая диагональ экрана
  • Современный порт USB Type-C
  • Тонкие рамки – на 14% выше полезная площадь экрана
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Быстрая зарядка мощностью 15 Ватт
  • Более новая ОС: Android 11 против 7
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Имеет на 50% больше оперативной памяти: 3 ГБ против 2 ГБ
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Смартфон на 4 года и 5 месяцев новее

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy A5
vs
Galaxy A20

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED Super AMOLED
Размер 5 дюймов 6.4 дюймов
Разрешение 720 x 1280 пикселей 720 x 1560 пикселей
Соотношение сторон 16:9 19.5:9
Плотность пикселей 294 точек на дюйм 268 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 4 Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 71% 85%
Тестирование дисплея
ШИМ (PWM) Не обнаружено -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Максимальная яркость
Galaxy A5
392 нит
Galaxy A20 +1%
396 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 139.3 мм 158.4 мм
Ширина 69.7 мм 74.7 мм
Толщина 6.7 мм 7.8 мм
Вес 123 грамма 169 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Белый, Золотой, Серебристый Синий, Черный, Красный
Сканер отпечатков пальцев Нет Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A5
71%
Galaxy A20 +20%
85%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси А5 и Самсунг Галакси А20 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 410 Samsung Exynos 7 Octa 7884
Макс. частота 1200 МГц 1600 МГц
CPU-ядер - 8 (2 + 6)
Архитектура - - 6 ядер по 1.35 ГГц: Cortex-A53
- 2 ядра по 1.56 ГГц: Cortex-A73
Размер транзистора - 14 нанометров
Графика - Mali-G71 MP2
Частота GPU 400 МГц 850 МГц
FLOPS - ~64 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 2 ГБ 3 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти 533 МГц 933 МГц
Количество каналов 1 1
Накопитель
Объем накопителя 16 ГБ 32 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.0 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 64 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy A5
н/д
Galaxy A20
238
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy A5
н/д
Galaxy A20
858
AnTuTu Benchmark 7
Galaxy A5
21018
Galaxy A20 +307%
85644
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy A5
н/д
Galaxy A20
116661
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 4.4.4 (С обновлением до Android 7.0) Android 9.0 (С обновлением до Android 11)
Оболочка UI TouchWiz One UI 3.1

Батарея

Характеристики
Объем 2300 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки - 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Да, Samsung Adaptive Fast Charge (25% за 30 минут)
Время полной зарядки 2:15 ч. 2:00 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy A5
11:36 ч.
Galaxy A20
н/д
Время просмотра видео
Galaxy A5
9:18 ч.
Galaxy A20
н/д
Время разговора (3G)
Galaxy A5
18:02 ч.
Galaxy A20
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A5 vs Samsung Galaxy A20
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет Нет
Угол широкоугольного объектива - 123°
Количество объективов 1 (13 МП) 2 (13 МП + 5 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.136 микрон
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 2560 x 1440 3264 x 2448
Апертура f/2.2 f/2.0
Фокусное расстояние 23 мм -
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 720p при 30 FPS 720p при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, AVRCP, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB Micro USB USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 4 4
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy A5
66 дБ
Galaxy A20
н/д

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Октябрь 2014 года Март 2019 года
Дата начала продаж Декабрь 2014 года Март 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.23 Вт/кг 0.23 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.403 Вт/кг 1.38 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас		 - Датчик Холла
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- USB-зарядка
- Наушники
- USB кабель
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель зарядки и передачи данных
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Наушники
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy A20 более удачной покупкой.

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