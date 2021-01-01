Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 30 октября 2014 года Samsung Galaxy A5 с экраном 5" и чипом Qualcomm Snapdragon 410, против 5.9-дюймового Samsung Galaxy A40, который имеет процессор Exynos 7 Octa 7904 и вышел на 54 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.