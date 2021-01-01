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Samsung Galaxy A50 против Huawei P20 Lite

Самсунг Галакси А50
VS
Хуавей П20 Лайт
Samsung Galaxy A50
Huawei P20 Lite

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 25 февраля 2019 года Samsung Galaxy A50 с экраном 6.4" и чипом Exynos 7 Octa 9610, против 5.84-дюймового Huawei P20 Lite, который имеет процессор HiSilicon Kirin 659 и вышел на 12 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A50
  • На 0.56" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 3000 мАч
  • На 27% лучшая автономность (98 vs 77 часов)
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Использует более быструю память LPDDR4X 2133 МГц
  • Более новая ОС: Android 11 против 9
  • Более энергоэффективный CPU – Exynos 7 Octa 9610
  • На 15% выше максимальная яркость экрана (548 против 475 нит)
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Запись замедленной съемки в 240 FPS
  • Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Смартфон на 1 год новее
Причины выбрать Huawei P20 Lite
  • Весит на 21 грамм меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy A50
vs
P20 Lite

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED IPS LCD
Размер 6.4 дюймов 5.84 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 2280 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 18.9:9
Плотность пикселей 403 точек на дюйм 432 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 85.2% 80.72%
Особенности - Always-On Display -
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 141.5% 98.8%
ШИМ (PWM) 119 Гц Не обнаружено
Время отклика 7 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная 1035:1
Максимальная яркость
Galaxy A50 +15%
548 нит
P20 Lite
475 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 158.5 мм 148.6 мм
Ширина 74.7 мм 71.2 мм
Толщина 7.7 мм 7.4 мм
Вес 166 граммов 145 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Белый Синий, Черный, Розовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A50 +6%
85.2%
P20 Lite
80.72%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси А50 и Хуавей П20 Лайт в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 7 Octa 9610 HiSilicon Kirin 659
Макс. частота 2300 МГц 2360 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.6 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.3 ГГц: Cortex-A73		 - 4 ядра по 1.7 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.36 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 10 нанометров 16 нанометров
Графика Mali-G72 MP3 Mali-T830 MP2
Частота GPU 850 МГц 900 МГц
FLOPS ~259 Гфлопс ~41 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR3
Частота памяти 2133 МГц 933 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 64 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy A50
334
P20 Lite
н/д
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy A50
1214
P20 Lite
н/д
AnTuTu Benchmark 7
Galaxy A50 +96%
146103
P20 Lite
74536
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy A50
161742
P20 Lite
н/д
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 11) Android 8.0 (С обновлением до Android 9.0)
Оболочка UI One UI 3.1 EMUI 9.0
Размер системы из коробки 22 ГБ 13 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 3000 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Samsung Adaptive Fast Charge (40% за 35 минут) Да (40% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:50 ч. 1:40 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy A50 +10%
12:16 ч.
P20 Lite
11:09 ч.
Время просмотра видео
Galaxy A50 +64%
15:49 ч.
P20 Lite
9:44 ч.
Время разговора (3G)
Galaxy A50 +47%
24:31 ч.
P20 Lite
16:55 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A50 vs Huawei P20 Lite
Основная камера
Матрица 25 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 5288 x 3968 4616 x 3464
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 123° -
Количество объективов 3 (25 МП + 8 МП + 5 МП) 2 (16 МП + 2 МП)
Основной объектив - 25 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.9 микрон
- Сенсор: 1/2.78", Sony IMX576 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/2.9" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
-
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
Примеры Примеры фото Samsung Galaxy A50 от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 25 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 6024 x 4024 4608 x 3456
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние 25 мм 28 мм
Размер пикселя 0.9 микрон 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.8" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Galaxy A50
85
P20 Lite
н/д
Качество видео
Galaxy A50
79
P20 Lite
н/д
Итоговая оценка камеры
Galaxy A50
83
P20 Lite
н/д

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 4.2
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 12 6
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy A50 +1%
85 дБ
P20 Lite
84.1 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Февраль 2019 года Март 2018 года
Дата начала продаж Март 2019 года Март 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.27 Вт/кг 0.75 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.39 Вт/кг 1.21 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy A50 более удачной покупкой.

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