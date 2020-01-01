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Samsung Galaxy A50 против Huawei P30 Lite New Edition

Самсунг Галакси А50
Samsung Galaxy A50
VS
Хуавей П30 Лайт New Edition
Huawei P30 Lite New Edition

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 25 февраля 2019 года Samsung Galaxy A50 с экраном 6.4" и чипом Exynos 7 Octa 9610, против 6.15-дюймового Huawei P30 Lite New Edition, который имеет процессор HiSilicon Kirin 710 и вышел на 11 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A50
  • Комплектуется на 660 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 3340 мАч
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Возможность записи 4K-видео
  • На 11% выше максимальная яркость экрана (557 против 500 нит)
  • Более новая ОС: Android 10 против 9
  • Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Более энергоэффективный CPU
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
Причины выбрать Huawei P30 Lite New Edition
  • Запись замедленной съемки в 480 FPS
  • Смартфон на 11 месяцев новее

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Samsung Galaxy A50 и Huawei P30 Lite New Edition

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED IPS LCD
Размер 6.4 дюймов 6.15 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 2312 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19.2:9
Плотность пикселей 403 точек на дюйм 415 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 85.2% 84.2%
Особенности - Always-On Display -

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Galaxy A50 +11%
557 нит
P30 Lite New Edition
500 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 158.5 мм 152.9 мм
Ширина 74.7 мм 72.7 мм
Толщина 7.7 мм 7.4 мм
Вес 166 граммов 159 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Белый Полночный черный, Насыщенный бирюзовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси А50 и Хуавей П30 Лайт New Edition в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 7 Octa 9610 HiSilicon Kirin 710
Архитектура 4 ядра по 2.3 ГГц (Cortex-A73), 4 ядра по 1.7 ГГц (Cortex-A53) 4 ядра по 2.2 ГГц (Cortex-A73), 4 ядра по 1.7 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8 8
Частота 2300 МГц 2200 МГц
Размер транзистора 10 нанометров 12 нанометров
Графика Mali-G72 MP3 Mali-G51 MP4
GPU-ядер 3 4
Частота GPU 850 МГц 650 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 512 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy A50 +9%
176025
P30 Lite New Edition
161077

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 9.0
Оболочка UI One UI 2.0 EMUI 9.1
Размер системы из коробки 22 ГБ 14 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 3340 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 1:50 ч. 1:45 ч.
Быстрая зарядка Да, Samsung Adaptive Fast Charge (40% за 35 минут) Да, SuperCharge (63% за 60 минут)
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Время просмотра видео
Время разговора (3G)

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A50 vs Huawei P30 Lite New Edition
Основная камера
Матрица 25 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 5288 x 3968 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 123° 120°
Количество объективов 3 (25 МП + 8 MP + 5 MP) 3 (48 МП + 8 MP + 2 MP)
Основной объектив - 25 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.9 микрон
- Сенсор: 1/2.78", Sony IMX576 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0" (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 17 мм
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Samsung Galaxy A50 от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 25 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 6024 x 4024 6528 x 4896
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние 25 мм 26 мм
Размер пикселя 0.9 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора CMOS BSI CMOS
Размер сенсора 1/2.8" 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
Качества видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 4.2
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat 12 13

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Голос
Музыка
Звонок

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Февраль 2019 года Январь 2020 года
Дата начала продаж Март 2019 года Январь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.27 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.39 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Наушники
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Гарантийный талон

Цены

Итоги

Смартфоны имеют много общего, но мы отдаем предпочтение Samsung Galaxy A50. У него лучшие программное обеспечение, батарея, коммуникации и звук.

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