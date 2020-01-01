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Samsung Galaxy A50 против Huawei Y9 Prime (2019)

Самсунг Галакси А50
Samsung Galaxy A50
VS
Хуавей У9 Прайм (2019)
Huawei Y9 Prime (2019)

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 25 февраля 2019 года Samsung Galaxy A50 с экраном 6.4" и чипом Exynos 7 Octa 9610, против 6.59-дюймового Huawei Y9 Prime (2019), который имеет процессор HiSilicon Kirin 710F и вышел на 2 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A50
  • Быстрая зарядка мощностью 15 Ватт
  • Возможность записи 4K-видео
  • Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.1 против eMMC 5.1
  • Более энергоэффективный CPU
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • Весит на 30.8 граммов меньше
Причины выбрать Huawei Y9 Prime (2019)
  • Запись замедленной съемки в 480 FPS

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Samsung Galaxy A50 и Huawei Y9 Prime (2019)

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED IPS LCD
Размер 6.4 дюймов 6.59 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19.5:9
Плотность пикселей 403 точек на дюйм 391 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 85.2% 84.3%
Особенности - Always-On Display -

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Galaxy A50
557 нит
Y9 Prime (2019)
н/д

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 158.5 мм 163.5 мм
Ширина 74.7 мм 77.3 мм
Толщина 7.7 мм 8.8 мм
Вес 166 граммов 196.8 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Белый Зеленый, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A50 +1%
85.2%
Y9 Prime (2019)
84.3%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси А50 и Хуавей У9 Прайм (2019) в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 7 Octa 9610 HiSilicon Kirin 710F
Архитектура 4 ядра по 2.3 ГГц (Cortex-A73), 4 ядра по 1.7 ГГц (Cortex-A53) 4 ядра по 2.2 ГГц (Cortex-A73), 4 ядра по 1.7 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8 8
Частота 2300 МГц 2200 МГц
Размер транзистора 10 нанометров 12 нанометров
Графика Mali-G72 MP3 Mali-G51 MP4
GPU-ядер 3 4
Частота GPU 850 МГц 650 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 512 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy A50
1223
Y9 Prime (2019) +11%
1359
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy A50
176025
Y9 Prime (2019) +9%
192264

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI One UI 2.0 Magic UI 2.1
Размер системы из коробки 22 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 15 Вт -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 1:50 ч. 2:00 ч.
Быстрая зарядка Да, Samsung Adaptive Fast Charge (40% за 35 минут) Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy A50
12:16 ч.
Y9 Prime (2019)
н/д
Время просмотра видео
Galaxy A50
15:49 ч.
Y9 Prime (2019)
н/д
Время разговора (3G)
Galaxy A50
24:31 ч.
Y9 Prime (2019)
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A50 vs Huawei Y9 Prime (2019)
Основная камера
Матрица 25 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 5288 x 3968 4616 x 3464
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 123° -
Количество объективов 3 (25 МП + 8 MP + 5 MP) 3 (16 МП + 8 MP + 2 MP)
Основной объектив - 25 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.9 микрон
- Сенсор: 1/2.78", Sony IMX576 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- 16 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
- 8 МП
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Samsung Galaxy A50 от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 25 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 6024 x 4024 4608 x 3456
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние 25 мм -
Размер пикселя 0.9 микрон -
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.8" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
Качества видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat 12 12

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Голос
Galaxy A50
69 дБ
Y9 Prime (2019)
н/д
Музыка
Galaxy A50
72.3 дБ
Y9 Prime (2019)
н/д
Звонок
Galaxy A50
83.7 дБ
Y9 Prime (2019)
н/д

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Февраль 2019 года Май 2019 года
Дата начала продаж Март 2019 года Июнь 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.27 Вт/кг 0.893 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.39 Вт/кг 2.07 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Зарядное устройсво
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство
- Скрепка для извлечения SIM

Цены

Итоги

Смартфоны имеют много общего, но мы отдаем предпочтение Samsung Galaxy A50. У него лучшие дисплей, производительность, батарея, коммуникации, корпус и звук.

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