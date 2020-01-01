Samsung Galaxy A50 против Huawei Y9 Prime (2019)
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 25 февраля 2019 года Samsung Galaxy A50 с экраном 6.4" и чипом Exynos 7 Octa 9610, против 6.59-дюймового Huawei Y9 Prime (2019), который имеет процессор HiSilicon Kirin 710F и вышел на 2 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy A50
- Быстрая зарядка мощностью 15 Ватт
- Возможность записи 4K-видео
- Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
- Более быстрый тип накопителя - UFS 2.1 против eMMC 5.1
- Более энергоэффективный CPU
- Поддержка технологии Dolby Atmos
- Весит на 30.8 граммов меньше
Причины выбрать Huawei Y9 Prime (2019)
- Запись замедленной съемки в 480 FPS
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
68
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
42
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
ХарактеристикиСравнительная таблица технических характеристик Samsung Galaxy A50 и Huawei Y9 Prime (2019)
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|IPS LCD
|Размер
|6.4 дюймов
|6.59 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2340 пикселей
|1080 x 2340 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|403 точек на дюйм
|391 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 3
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|85.2%
|84.3%
|Особенности
|- Always-On Display
|-
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|158.5 мм
|163.5 мм
|Ширина
|74.7 мм
|77.3 мм
|Толщина
|7.7 мм
|8.8 мм
|Вес
|166 граммов
|196.8 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Белый
|Зеленый, Синий
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, сзади
Метрики
Производительность
|Чипсет
|Samsung Exynos 7 Octa 9610
|HiSilicon Kirin 710F
|Архитектура
|4 ядра по 2.3 ГГц (Cortex-A73), 4 ядра по 1.7 ГГц (Cortex-A53)
|4 ядра по 2.2 ГГц (Cortex-A73), 4 ядра по 1.7 ГГц (Cortex-A53)
|CPU ядер
|8
|8
|Частота
|2300 МГц
|2200 МГц
|Размер транзистора
|10 нанометров
|12 нанометров
|Графика
|Mali-G72 MP3
|Mali-G51 MP4
|GPU-ядер
|3
|4
|Частота GPU
|850 МГц
|650 МГц
|Объем ОЗУ
|4, 6 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|64, 128 ГБ
|64, 128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
|До 512 ГБ
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
343
344
Geekbench 5 (многоядерный)
1223
Y9 Prime (2019) +11%
1359
AnTuTu Benchmark 8
176025
Y9 Prime (2019) +9%
192264
Таблица смартфонов в AnTuTu Benchmark 8 (#246 и #216)
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
|Оболочка UI
|One UI 2.0
|Magic UI 2.1
|Размер системы из коробки
|22 ГБ
|-
Батарея
|Объем
|4000 мАч
|4000 мАч
|Мощность зарядки
|15 Вт
|-
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Время полной зарядки
|1:50 ч.
|2:00 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, Samsung Adaptive Fast Charge (40% за 35 минут)
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
12:16 ч.
Время просмотра видео
15:49 ч.
Время разговора (3G)
24:31 ч.
Камеры
|Матрица
|25 мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|5288 x 3968
|4616 x 3464
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4К видео
|До 30 кадров/c
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (720p)
|480 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|123°
|-
|Количество объективов
|3 (25 МП + 8 MP + 5 MP)
|3 (16 МП + 8 MP + 2 MP)
|Основной объектив
|- 25 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.9 микрон
- Сенсор: 1/2.78", Sony IMX576 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 16 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
|- 8 МП
|Времяпролетный объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.2
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Примеры
|Примеры фото Samsung Galaxy A50 от DxOMark
|-
|Количество мегапикселей
|25 мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|6024 x 4024
|4608 x 3456
|Апертура
|f/2.0
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|25 мм
|-
|Размер пикселя
|0.9 микрон
|-
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|1/2.8"
|-
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качества фото
85
Качества видео
79
Итоговая оценка камеры
83
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Galileo
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|5
|Функции Bluetooth
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Да
|LTE Cat
|12
|12
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Да
|Dolby Atmos
|Да
|Нет
Тесты динамиков
Голос
69 дБ
Музыка
72.3 дБ
Звонок
83.7 дБ
Другое
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Февраль 2019 года
|Май 2019 года
|Дата начала продаж
|Март 2019 года
|Июнь 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.27 Вт/кг
|0.893 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.39 Вт/кг
|2.07 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
| - Смартфон
- Зарядное устройсво
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство
- Скрепка для извлечения SIM
Цены
Итоги
Смартфоны имеют много общего, но мы отдаем предпочтение Samsung Galaxy A50. У него лучшие дисплей, производительность, батарея, коммуникации, корпус и звук.
Опрос
2 (50%)
2 (50%)
Всего проголосовало: 4
Сравнения с конкурентами
- Samsung Galaxy A50 и Galaxy S10
- Samsung Galaxy A50 и Huawei P30 Lite
- Samsung Galaxy A50 и Xiaomi Mi A3
- Samsung Galaxy A50 и Xiaomi Mi 9 Lite
- Samsung Galaxy A50 и Xiaomi Mi 9
- Huawei Y9 Prime (2019) и P30 Lite
- Huawei Y9 Prime (2019) и Xiaomi Redmi Note 8
- Huawei Y9 Prime (2019) и P40 Lite
- Huawei Y9 Prime (2019) и Oppo A9 (2020)
- Huawei Y9 Prime (2019) и Huawei Y9s