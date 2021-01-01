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Samsung Galaxy A50 против LG G6

Самсунг Галакси А50
VS
Лджи Джи 6
Samsung Galaxy A50
LG G6

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 25 февраля 2019 года Samsung Galaxy A50 с экраном 6.4" и чипом Exynos 7 Octa 9610, против 5.7-дюймового LG G6, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 821 и вышел на 24 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A50
  • На 0.7" большая диагональ экрана
  • На 36% лучшая автономность (98 vs 72 часов)
  • Комплектуется на 700 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 3300 мАч
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Более новая ОС: Android 11 против 9
  • Показывает на 26% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Использует более быструю память LPDDR4X 2133 МГц
  • Более энергоэффективный CPU – Exynos 7 Octa 9610
  • Запись замедленной съемки в 240 FPS
  • Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Тонкие рамки – на 6.63% выше полезная площадь экрана
  • Смартфон на 2 года новее
Причины выбрать LG G6
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • На 40% выше плотность пикселей (565 vs 403 PPI)
  • Поддержка беспроводной зарядки WPC/PMA на
  • Стабилизация изображения
  • Возможность записи 4K-видео

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy A50
vs
LG G6

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED IPS LCD
Размер 6.4 дюймов 5.7 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1440 x 2880 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 18:9
Плотность пикселей 403 точек на дюйм 565 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 85.2% 78.57%
Особенности - Always-On Display - Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 141.5% 99%
ШИМ (PWM) 119 Гц 2410 Гц
Время отклика 7 мс 31.4 мс
Контрастность ∞ Бесконечная 2809:1
Максимальная яркость
Galaxy A50
548 нит
LG G6 +1%
554 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 158.5 мм 148.9 мм
Ширина 74.7 мм 71.9 мм
Толщина 7.7 мм 7.9 мм
Вес 166 граммов 163 грамма
Водонепроницаемость Нет IP68
Материал задней панели Пластик Металл
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Белый Синий, Черный, Белый, Золотой, Темно-лиловый, Платиновый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A50 +8%
85.2%
LG G6
78.57%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси А50 и Лджи Джи 6 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 7 Octa 9610 Qualcomm Snapdragon 821
Макс. частота 2300 МГц 2300 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 4 (2 + 2)
Архитектура - 4 ядра по 1.6 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.3 ГГц: Cortex-A73		 - 2 ядра по 1.6 ГГц: Kryo
- 2 ядра по 2.342 ГГц: Kryo
Размер транзистора 10 нанометров 14 нанометров
Графика Mali-G72 MP3 Adreno 530
Частота GPU 850 МГц 653 МГц
FLOPS ~259 Гфлопс ~519 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 2133 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 32, 64 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.0
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 2048 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy A50 +22%
334
LG G6
274
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy A50 +83%
1214
LG G6
663
AnTuTu Benchmark 7
Galaxy A50 +2%
146103
LG G6
143388
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy A50 +26%
161742
LG G6
128596
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 11) Android 7.0 (С обновлением до Android 9.0)
Оболочка UI One UI 3.1 LG UX 6
Размер системы из коробки 22 ГБ 10 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 3300 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да, WPC/PMA
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Samsung Adaptive Fast Charge (40% за 35 минут) Да, Quick Charge 3.0 (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:50 ч. 1:45 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy A50 +46%
12:16 ч.
LG G6
8:31 ч.
Время просмотра видео
Galaxy A50 +51%
15:49 ч.
LG G6
10:27 ч.
Время разговора (3G)
Galaxy A50 +9%
24:31 ч.
LG G6
22:30 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A50 vs LG G6
Основная камера
Матрица 25 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 5288 x 3968 4160 x 3120
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 123° 125°
Количество объективов 3 (25 МП + 8 МП + 5 МП) 2 (13 МП + 13 МП)
Основной объектив - 25 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.9 микрон
- Сенсор: 1/2.78", Sony IMX576 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 30 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3", Sony IMX258 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
- 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 12 мм
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Samsung Galaxy A50 от DxOMark Примеры фото LG G6 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 25 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 6024 x 4024 2592 x 1944
Апертура f/2.0 f/2.2
Фокусное расстояние 25 мм 18 мм
Размер пикселя 0.9 микрон -
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.8" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Galaxy A50
85
LG G6
н/д
Качество видео
Galaxy A50
79
LG G6
н/д
Итоговая оценка камеры
Galaxy A50
83
LG G6
н/д

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 4.2
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 12 12
Поддержка 5G Нет -

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy A50 +6%
85 дБ
LG G6
80.3 дБ

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Февраль 2019 года Февраль 2017 года
Дата начала продаж Март 2019 года Апрель 2017 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.27 Вт/кг 0.393 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.39 Вт/кг 1.12 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель зарядки
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Защитная пленка для экрана
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy A50 более удачной покупкой.

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