Samsung Galaxy A50 против Nokia 7.1
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 25 февраля 2019 года Samsung Galaxy A50 с экраном 6.4" и чипом Exynos 7 Octa 9610, против 5.84-дюймового Nokia 7.1, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 636 и вышел на 4 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy A50
- На 0.56" большая диагональ экрана
- Комплектуется на 940 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 3060 мАч
- На 23% лучшая автономность (98 vs 80 часов)
- Показывает на 22% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Более энергоэффективный CPU – Exynos 7 Octa 9610
- На 12% выше максимальная яркость экрана (548 против 490 нит)
- Cверхширокоугольный объектив камеры
- Более новая ОС: Android 11 против 10
- Запись замедленной съемки в 240 FPS
- Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
- Тонкие рамки – на 5.1% выше полезная площадь экрана
Причины выбрать Nokia 7.1
- Стабилизация изображения
- Возможность записи 4K-видео
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
68
63
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
40
33
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
71
58
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
57
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
75
72
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
60
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|IPS LCD
|Размер
|6.4 дюймов
|5.84 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2340 пикселей
|1080 x 2280 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|19:9
|Плотность пикселей
|403 точек на дюйм
|432 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Да, HDR10
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 3
|Corning Gorilla Glass 3
|Соотношение экрана к корпусу
|85.2%
|80.1%
|Особенности
|- Always-On Display
|-
|Цветовой охват sRGB
|141.5%
|100%
|ШИМ (PWM)
|119 Гц
|2315 Гц
|Время отклика
|7 мс
|31 мс
|Контрастность
|∞ Бесконечная
|1603:1
Дизайн и корпус
|Высота
|158.5 мм
|150 мм
|Ширина
|74.7 мм
|71.2 мм
|Толщина
|7.7 мм
|8 мм
|Вес
|166 граммов
|160 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Стекло
|Материал рамки
|Пластик
|Металл
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Белый
|Индиго, Стальной
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, сзади
Производительность
|Чипсет
|Samsung Exynos 7 Octa 9610
|Qualcomm Snapdragon 636
|Макс. частота
|2300 МГц
|1800 МГц
|CPU-ядер
|8 (4 + 4)
|8 (4 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.6 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.3 ГГц: Cortex-A73
|- 4 ядра по 1.6 ГГц: Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
|Размер транзистора
|10 нанометров
|14 нанометров
|Графика
|Mali-G72 MP3
|Adreno 509
|Частота GPU
|850 МГц
|720 МГц
|FLOPS
|~259 Гфлопс
|~184 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|4, 6 ГБ
|3, 4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|64, 128 ГБ
|32, 64 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
|До 400 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy A50 +22%
334
274
Geekbench 5 (многоядерный)
1214
1214
AnTuTu Benchmark 7
Galaxy A50 +26%
146103
115517
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy A50 +22%
161742
132747
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0 (С обновлением до Android 11)
|Android 8.1 (С обновлением до Android 10)
|Оболочка UI
|One UI 3.1
|Android One
|Размер системы из коробки
|22 ГБ
|10 ГБ
Батарея
|Объем
|4000 мАч
|3060 мАч
|Мощность зарядки
|15 Вт
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да, Samsung Adaptive Fast Charge (40% за 35 минут)
|Да, Quick Charge 3.0 (50% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|1:50 ч.
|1:40 ч.
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy A50 +15%
12:16 ч.
10:58 ч.
Время просмотра видео
Galaxy A50 +66%
15:49 ч.
9:31 ч.
Время разговора (3G)
Galaxy A50 +19%
24:31 ч.
20:48 ч.
Камеры
|Матрица
|25 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|5288 x 3968
|4000 x 3000
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (720p)
|120 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|123°
|-
|Количество объективов
|3 (25 МП + 8 МП + 5 МП)
|2 (12 МП + 5 МП)
|Основной объектив
|- 25 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.9 микрон
- Сенсор: 1/2.78", Sony IMX576 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1.28 микрон
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
|-
|Времяпролетный объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.2
|- 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Примеры
|Примеры фото Samsung Galaxy A50 от DxOMark
|-
|Количество мегапикселей
|25 мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|6024 x 4024
|3264 x 2448
|Апертура
|f/2.0
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|25 мм
|24 мм
|Размер пикселя
|0.9 микрон
|-
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|1/2.8"
|-
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
85
Качество видео
79
Итоговая оценка камеры
83
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|5
|Функции Bluetooth
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Beidou
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Да
|LTE Cat*
|12
|6
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Нет
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Февраль 2019 года
|Октябрь 2018 года
|Дата начала продаж
|Март 2019 года
|Октябрь 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.27 Вт/кг
|0.26 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.39 Вт/кг
|1.74 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
| - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy A50 более удачной покупкой.
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