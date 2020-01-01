Главная > Сравнение смартфонов > Galaxy A50 vs Nokia 7.2 – что лучше выбрать?

Samsung Galaxy A50 против Nokia 7.2

Самсунг Галакси А50
Samsung Galaxy A50
VS
Нокиа 7.2
Nokia 7.2

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 25 февраля 2019 года Samsung Galaxy A50 с экраном 6.4" и чипом Exynos 7 Octa 9610, против 6.3-дюймового Nokia 7.2, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 660 и вышел на 6 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A50
  • На 42% лучшая автономность (98 vs 69 часов)
  • Быстрая зарядка мощностью 15 Ватт
  • Комплектуется на 500 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 3500 мАч
  • Более энергоэффективный CPU
  • Запись замедленной съемки в 240 FPS
  • Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.1 против eMMC 5.1
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • Весит на 14 граммов меньше
Причины выбрать Nokia 7.2
  • Смартфон на 6 месяцев новее

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Samsung Galaxy A50 и Nokia 7.2

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED IPS LCD
Размер 6.4 дюймов 6.3 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19:9
Плотность пикселей 403 точек на дюйм 400 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 85.2% 82.4%
Особенности - Always-On Display - DCI-P3
- Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Galaxy A50
557 нит
Nokia 7.2 +6%
588 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 158.5 мм 159.8 мм
Ширина 74.7 мм 75.1 мм
Толщина 7.7 мм 8.2 мм
Вес 166 граммов 180 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Белый Графитовый, Серебряный, Бирюзовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A50 +3%
85.2%
Nokia 7.2
82.4%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси А50 и Нокиа 7.2 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 7 Octa 9610 Qualcomm Snapdragon 660
Архитектура 4 ядра по 2.3 ГГц (Cortex-A73), 4 ядра по 1.7 ГГц (Cortex-A53) 4 ядра по 2.2 ГГц (Kryo 260), 4 ядра по 1.84 ГГц (Kryo 260)
CPU ядер 8 8
Частота 2300 МГц 2200 МГц
Размер транзистора 10 нанометров 14 нанометров
Графика Mali-G72 MP3 Adreno 512
GPU-ядер 3 -
Частота GPU 850 МГц 850 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 512 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy A50 +2%
343
Nokia 7.2
335
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy A50
1223
Nokia 7.2 +19%
1456
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy A50 +1%
176025
Nokia 7.2
174777

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI One UI 2.0 Android One
Размер системы из коробки 22 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 3500 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 1:50 ч. 2:25 ч.
Быстрая зарядка Да, Samsung Adaptive Fast Charge (40% за 35 минут) Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy A50 +13%
12:16 ч.
Nokia 7.2
10:72 ч.
Время просмотра видео
Galaxy A50 +65%
15:49 ч.
Nokia 7.2
9:41 ч.
Время разговора (3G)
Galaxy A50
24:31 ч.
Nokia 7.2 +18%
28:64 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A50 vs Nokia 7.2
Основная камера
Матрица 25 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 5288 x 3968 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 123° 118°
Количество объективов 3 (25 МП + 8 MP + 5 MP) 3 (48 МП + 8 MP + 5 MP)
Основной объектив - 25 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.9 микрон
- Сенсор: 1/2.78", Sony IMX576 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- 5 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Samsung Galaxy A50 от DxOMark Примеры фото Nokia 7.2 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 25 мегапикселей 20 мегапикселей
Разрешение фото 6024 x 4024 5184 x 3880
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние 25 мм -
Размер пикселя 0.9 микрон 1.6 микрон
Тип сенсора CMOS ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/2.8" 1/3.4"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
Galaxy A50
85
Nokia 7.2 +6%
90
Качества видео
Galaxy A50 +5%
79
Nokia 7.2
75
Итоговая оценка камеры
Galaxy A50
83
Nokia 7.2 +2%
85

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat 12 6

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Голос
Galaxy A50 +3%
69 дБ
Nokia 7.2
67.3 дБ
Музыка
Galaxy A50
72.3 дБ
Nokia 7.2
72.4 дБ
Звонок
Galaxy A50
83.7 дБ
Nokia 7.2 +2%
85.7 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Февраль 2019 года Сентябрь 2019 года
Дата начала продаж Март 2019 года Сентябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.27 Вт/кг 0.989 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.39 Вт/кг 1.444 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
- Скрепка для извлечения SIM

Цены

Итоги

Смартфоны имеют много общего, но мы отдаем предпочтение Samsung Galaxy A50. У него лучшие программное обеспечение, батарея и звук.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
1 (14.3%)
6 (85.7%)
Всего проголосовало: 7

Сравнения с конкурентами

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях