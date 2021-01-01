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Samsung Galaxy A50 против Nokia X20

Самсунг Галакси А50
VS
Нокиа X20
Samsung Galaxy A50
Nokia X20

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 25 февраля 2019 года Samsung Galaxy A50 с экраном 6.4" и чипом Exynos 7 Octa 9610, против 6.67-дюймового Nokia X20, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 480 и вышел на 26 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A50
  • Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Тонкие рамки – на 5.4% выше полезная площадь экрана
  • Весит на 54 грамма меньше
  • Лучше лежит в руке - корпус на 5 мм уже
Причины выбрать Nokia X20
  • Показывает на 63% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Смартфон на 2 года и 2 месяца новее
  • Комплектуется на 470 мАч более емким аккумулятором – 4470 против 4000 мАч
  • Возможность записи 4K-видео
  • На 12% выше максимальная яркость экрана (609 против 544 нит)
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 480
  • На 50% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 507 и 338 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy A50
vs
Nokia X20

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED IPS LCD
Размер 6.4 дюймов 6.67 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 20:9
Плотность пикселей 403 точек на дюйм 395 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет -
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 85.2% 79.8%
Особенности - Always-On Display -
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 141.5% 98.7%
ШИМ (PWM) 119 Гц -
Время отклика 7 мс 30.5 мс
Контрастность ∞ Бесконечная 923:1
Максимальная яркость
Galaxy A50
544 нит
Nokia X20 +12%
609 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 158.5 мм 168.9 мм
Ширина 74.7 мм 79.7 мм
Толщина 7.7 мм 9.1 мм
Вес 166 граммов 220 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Белый Полночное солнце, Скандинавский синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A50 +7%
85.2%
Nokia X20
79.8%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси А50 и Нокиа X20 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 7 Octa 9610 Qualcomm Snapdragon 480
Макс. частота 2300 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (2 + 6)
Архитектура - 4 ядра по 1.6 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.3 ГГц: Cortex-A73		 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 460 Silver
- 2 ядра по 2 ГГц: Kryo 460 Gold
Размер транзистора 10 нанометров 8 нанометров
Графика Mali-G72 MP3 Adreno 619
Частота GPU 850 МГц 825 МГц
FLOPS ~259 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy A50
338
Nokia X20 +50%
507
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy A50
1217
Nokia X20 +34%
1635
AnTuTu Benchmark 7
Galaxy A50
146636
Nokia X20
н/д
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy A50
161857
Nokia X20 +63%
263075

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 11) Android 11
Оболочка UI One UI 3.1 -
Размер системы из коробки 22 ГБ 18 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 4470 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Samsung Adaptive Fast Charge (40% за 35 минут) Да
Время полной зарядки 1:50 ч. -

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy A50
12:16 ч.
Nokia X20
н/д
Время просмотра видео
Galaxy A50
15:49 ч.
Nokia X20
н/д
Время разговора (3G)
Galaxy A50
24:31 ч.
Nokia X20
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A50 vs Nokia X20
Основная камера
Матрица 25 мегапикселей 64 мегапикселя
Разрешение фото 5288 x 3968 9000 x 7000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) -
Угол широкоугольного объектива 123° -
Количество объективов 3 (25 МП + 8 МП + 5 МП) 4 (64 МП + 5 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 25 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.9 микрон
- Сенсор: 1/2.78", Sony IMX576 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- 64 МП
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
- 5 МП
- Фазовый автофокус
Макро объектив - - 2 МП
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- 2 МП
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Samsung Galaxy A50 от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 25 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 6024 x 4024 6528 x 4896
Апертура f/2.0 -
Фокусное расстояние 25 мм -
Размер пикселя 0.9 микрон -
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.8" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 12 15
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Да -
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy A50 +2%
85 дБ
Nokia X20
83.4 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Февраль 2019 года Апрель 2021 года
Дата начала продаж Март 2019 года Май 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.27 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.39 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол из биоразлагаемых материалов
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Nokia X20 более удачной покупкой.

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