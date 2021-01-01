Samsung Galaxy A50 против OnePlus Nord N100
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 25 февраля 2019 года Samsung Galaxy A50 с экраном 6.4" и чипом Exynos 7 Octa 9610, против 6.52-дюймового OnePlus Nord N100, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 460 и вышел на 20 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy A50
- На 50% выше плотность пикселей (403 vs 269 PPI)
- Запись замедленной съемки в 240 FPS
- Показывает на 16% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- На 20% выше максимальная яркость экрана (542 против 453 нит)
- Cверхширокоугольный объектив камеры
- Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
- На 33% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 334 и 251 баллов
- Весит на 22 грамма меньше
Причины выбрать OnePlus Nord N100
- Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4000 мАч
- Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
- Смартфон на 1 год и 8 месяцев новее
- Стерео динамики
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
69
65
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
42
37
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
77
86
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
58
51
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
75
75
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
61
61
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|IPS LCD
|Размер
|6.4 дюймов
|6.52 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2340 пикселей
|720 x 1600 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|20:9
|Плотность пикселей
|403 точек на дюйм
|269 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|90 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 3
|Corning Gorilla Glass 3
|Соотношение экрана к корпусу
|85.2%
|82.9%
|Особенности
|- Always-On Display
|-
|Цветовой охват sRGB
|141.5%
|94.6%
|ШИМ (PWM)
|119 Гц
|-
|Время отклика
|7 мс
|35 мс
|Контрастность
|∞ Бесконечная
|1354:1
Дизайн и корпус
|Высота
|158.5 мм
|164.9 мм
|Ширина
|74.7 мм
|75.1 мм
|Толщина
|7.7 мм
|8.5 мм
|Вес
|166 граммов
|188 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Белый
|Серый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, сзади
Производительность
|Чипсет
|Samsung Exynos 7 Octa 9610
|Qualcomm Snapdragon 460
|Макс. частота
|2300 МГц
|1800 МГц
|CPU-ядер
|8 (4 + 4)
|8 (4 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.6 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.3 ГГц: Cortex-A73
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 240 Silver
- 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 240 Gold
|Размер транзистора
|10 нанометров
|11 нанометров
|Графика
|Mali-G72 MP3
|Adreno 610
|Частота GPU
|850 МГц
|600 МГц
|FLOPS
|~259 Гфлопс
|~273 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|4, 6 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|64, 128 ГБ
|64 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|UFS 2.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
|До 256 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy A50 +33%
334
251
Geekbench 5 (многоядерный)
1219
Nord N100 +1%
1233
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy A50 +16%
170160
146209
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
|Android 10
|Оболочка UI
|One UI 2.5
|OxygenOS 10.5
|Размер системы из коробки
|22 ГБ
|16 ГБ
Батарея
|Объем
|4000 мАч
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|15 Вт
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да, Samsung Adaptive Fast Charge (40% за 35 минут)
|Да
|Время полной зарядки
|1:50 ч.
|-
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
12:16 ч.
Время просмотра видео
15:49 ч.
Время разговора (3G)
24:31 ч.
Камеры
|Матрица
|25 мегапикселей
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|5288 x 3968
|4128 x 3096
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (720p)
|Нет
|Угол широкоугольного объектива
|123°
|-
|Количество объективов
|3 (25 МП + 8 МП + 5 МП)
|3 (13 МП + 2 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 25 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.9 микрон
- Сенсор: 1/2.78", Sony IMX576 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
|-
|Макро объектив
|-
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Времяпролетный объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.2
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Примеры
|Примеры фото Samsung Galaxy A50 от DxOMark
|-
|Количество мегапикселей
|25 мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|6024 x 4024
|3264 x 2448
|Апертура
|f/2.0
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|25 мм
|-
|Размер пикселя
|0.9 микрон
|-
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|1/2.8"
|-
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
85
Качество видео
79
Итоговая оценка камеры
83
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|5
|Функции Bluetooth
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|LE, HID, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Да
|LTE Cat*
|12
|13
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|Моно
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Да
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Средний класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Февраль 2019 года
|Октябрь 2020 года
|Дата начала продаж
|Март 2019 года
|Ноябрь 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.27 Вт/кг
|0.89 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.39 Вт/кг
|1.04 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
| - Смартфон
- Кабель USB
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, производительность и камера - выбирайте Samsung Galaxy A50, а если автономность и звук – то OnePlus Nord N100.
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