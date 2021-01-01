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Samsung Galaxy A50 против OnePlus Nord N100

Самсунг Галакси А50
Samsung Galaxy A50
VS
Ванплас Норд N100
OnePlus Nord N100

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 25 февраля 2019 года Samsung Galaxy A50 с экраном 6.4" и чипом Exynos 7 Octa 9610, против 6.52-дюймового OnePlus Nord N100, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 460 и вышел на 20 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A50
  • На 50% выше плотность пикселей (403 vs 269 PPI)
  • Запись замедленной съемки в 240 FPS
  • Показывает на 16% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 20% выше максимальная яркость экрана (542 против 453 нит)
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • На 33% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 334 и 251 баллов
  • Весит на 22 грамма меньше
Причины выбрать OnePlus Nord N100
  • Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4000 мАч
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Смартфон на 1 год и 8 месяцев новее
  • Стерео динамики

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy A50
vs
Nord N100

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED IPS LCD
Размер 6.4 дюймов 6.52 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 20:9
Плотность пикселей 403 точек на дюйм 269 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 90 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 85.2% 82.9%
Особенности - Always-On Display -
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 141.5% 94.6%
ШИМ (PWM) 119 Гц -
Время отклика 7 мс 35 мс
Контрастность ∞ Бесконечная 1354:1
Максимальная яркость
Galaxy A50 +20%
542 нит
Nord N100
453 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 158.5 мм 164.9 мм
Ширина 74.7 мм 75.1 мм
Толщина 7.7 мм 8.5 мм
Вес 166 граммов 188 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Белый Серый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A50 +3%
85.2%
Nord N100
82.9%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси А50 и Ванплас Норд N100 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 7 Octa 9610 Qualcomm Snapdragon 460
Макс. частота 2300 МГц 1800 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.6 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.3 ГГц: Cortex-A73		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 240 Silver
- 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 240 Gold
Размер транзистора 10 нанометров 11 нанометров
Графика Mali-G72 MP3 Adreno 610
Частота GPU 850 МГц 600 МГц
FLOPS ~259 Гфлопс ~273 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 64 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy A50 +33%
334
Nord N100
251
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy A50
1219
Nord N100 +1%
1233
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy A50 +16%
170160
Nord N100
146209

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 10
Оболочка UI One UI 2.5 OxygenOS 10.5
Размер системы из коробки 22 ГБ 16 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Samsung Adaptive Fast Charge (40% за 35 минут) Да
Время полной зарядки 1:50 ч. -

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy A50
12:16 ч.
Nord N100
н/д
Время просмотра видео
Galaxy A50
15:49 ч.
Nord N100
н/д
Время разговора (3G)
Galaxy A50
24:31 ч.
Nord N100
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A50 vs OnePlus Nord N100
Основная камера
Матрица 25 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 5288 x 3968 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) Нет
Угол широкоугольного объектива 123° -
Количество объективов 3 (25 МП + 8 МП + 5 МП) 3 (13 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 25 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.9 микрон
- Сенсор: 1/2.78", Sony IMX576 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
-
Макро объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Samsung Galaxy A50 от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 25 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 6024 x 4024 3264 x 2448
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние 25 мм -
Размер пикселя 0.9 микрон -
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.8" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE, HID, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 12 13
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy A50
85 дБ
Nord N100 +6%
90 дБ

Другое

Класс Средний класс Бюджетный
Дата выхода Февраль 2019 года Октябрь 2020 года
Дата начала продаж Март 2019 года Ноябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.27 Вт/кг 0.89 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.39 Вт/кг 1.04 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Кабель USB
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, производительность и камера - выбирайте Samsung Galaxy A50, а если автономность и звук – то OnePlus Nord N100.

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