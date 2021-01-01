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Samsung Galaxy A50 против Oppo A54

Самсунг Галакси А50
VS
Оппо А54
Samsung Galaxy A50
Oppo A54

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 25 февраля 2019 года Samsung Galaxy A50 с экраном 6.4" и чипом Exynos 7 Octa 9610, против 6.51-дюймового Oppo A54, который имеет процессор Mediatek Helio P35 и вышел на 25 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A50
  • Показывает на 93% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 50% выше плотность пикселей (403 vs 269 PPI)
  • Запись замедленной съемки в 240 FPS
  • На 11% выше максимальная яркость экрана (561 против 504 нит)
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Более новая ОС: Android 11 против 10
  • Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
Причины выбрать Oppo A54
  • Защита корпуса от воды по стандарту IPX4
  • Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4000 мАч
  • Смартфон на 2 года и 1 месяц новее

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy A50
vs
Oppo A54

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED IPS LCD
Размер 6.4 дюймов 6.51 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 20:9
Плотность пикселей 403 точек на дюйм 269 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 85.2% 82.6%
Особенности - Always-On Display -
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 141.5% -
ШИМ (PWM) 119 Гц -
Время отклика 7 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Максимальная яркость
Galaxy A50 +11%
561 нит
Oppo A54
504 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 158.5 мм 163.6 мм
Ширина 74.7 мм 75.7 мм
Толщина 7.7 мм 8.4 мм
Вес 166 граммов 192 грамма
Водонепроницаемость Нет IPX4
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Белый Черный, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A50 +3%
85.2%
Oppo A54
82.6%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси А50 и Оппо А54 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 7 Octa 9610 Mediatek Helio P35
Макс. частота 2300 МГц 2300 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (8)
Архитектура - 4 ядра по 1.7 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.3 ГГц: Cortex-A73		 - 8 ядер по 2.3 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 10 нанометров 12 нанометров
Графика Mali-G72 MP3 IMG PowerVR GE8320
Частота GPU 850 МГц 680 МГц
FLOPS ~259 Гфлопс ~44.8 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 1600 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy A50 +95%
343
Oppo A54
176
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy A50 +21%
1223
Oppo A54
1009
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy A50 +93%
204532
Oppo A54
106111
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 11) Android 10
Оболочка UI One UI 3.1 ColorOS 7.2
Размер системы из коробки 22 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Samsung Adaptive Fast Charge (40% за 35 минут) Да (30% за 40 минут)
Время полной зарядки 1:50 ч. 2:25 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy A50
12:16 ч.
Oppo A54
н/д
Время просмотра видео
Galaxy A50
15:49 ч.
Oppo A54
н/д
Время разговора (3G)
Galaxy A50
24:31 ч.
Oppo A54
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A50 vs Oppo A54
Основная камера
Матрица 25 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 5288 x 3968 4160 x 3120
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) 90 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 123° -
Количество объективов 3 (25 МП + 8 МП + 5 МП) 3 (13 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 25 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.9 микрон
- Сенсор: 1/2.78", Sony IMX576 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/3.06", Samsung S5K3L6 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
-
Макро объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Samsung Galaxy A50 от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 25 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 6024 x 4024 4624 x 3468
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние 25 мм -
Размер пикселя 0.9 микрон -
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.8" 1/3.06"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Galaxy A50
85
Oppo A54
н/д
Качество видео
Galaxy A50
79
Oppo A54
н/д
Итоговая оценка камеры
Galaxy A50
83
Oppo A54
н/д

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE, HID, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 12 7
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy A50
85 дБ
Oppo A54
н/д

Другое

Класс Средний класс Бюджетный
Дата выхода Февраль 2019 года Март 2021 года
Дата начала продаж Март 2019 года Апрель 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.27 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.39 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания на 18 Вт
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Прозрачный чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, производительность, программное обеспечение, камера и звук - выбирайте Samsung Galaxy A50, а если автономность и корпус – то Oppo A54.

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