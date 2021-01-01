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Samsung Galaxy A50 против Oppo A73

Самсунг Галакси А50
Samsung Galaxy A50
VS
Оппо А73
Oppo A73

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 25 февраля 2019 года Samsung Galaxy A50 с экраном 6.4" и чипом Exynos 7 Octa 9610, против 6.44-дюймового Oppo A73, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 662 и вышел на 20 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A50
  • На 10% выше максимальная яркость экрана (542 против 493 нит)
  • Запись замедленной съемки в 240 FPS
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
Причины выбрать Oppo A73
  • Смартфон на 1 год и 8 месяцев новее

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy A50
vs
Oppo A73

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED AMOLED
Размер 6.4 дюймов 6.44 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 20:9
Плотность пикселей 403 точек на дюйм 409 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 85.2% 86%
Особенности - Always-On Display - Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 141.5% 98.6%
ШИМ (PWM) 119 Гц -
Время отклика 7 мс 25.1 мс
Контрастность ∞ Бесконечная 1387:1
Максимальная яркость
Galaxy A50 +10%
542 нит
Oppo A73
493 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 158.5 мм 159.8 мм
Ширина 74.7 мм 72.9 мм
Толщина 7.7 мм 7.5 мм
Вес 166 граммов 163 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Белый Синий, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A50
85.2%
Oppo A73 +1%
86%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси А50 и Оппо А73 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 7 Octa 9610 Qualcomm Snapdragon 662
Макс. частота 2300 МГц 2300 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.6 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.3 ГГц: Cortex-A73		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2 ГГц: Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
Размер транзистора 10 нанометров 11 нанометров
Графика Mali-G72 MP3 Adreno 610
Частота GPU 850 МГц 600 МГц
FLOPS ~259 Гфлопс ~272 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy A50 +6%
334
Oppo A73
315
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy A50
1219
Oppo A73 +14%
1386
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy A50
170160
Oppo A73 +3%
175209

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 10
Оболочка UI One UI 2.5 ColorOS 7.2
Размер системы из коробки 22 ГБ 15 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 4015 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Samsung Adaptive Fast Charge (40% за 35 минут) Да, VOOC 4.0 (50% за 20 минут)
Время полной зарядки 1:50 ч. 0:55 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy A50
12:16 ч.
Oppo A73
н/д
Время просмотра видео
Galaxy A50
15:49 ч.
Oppo A73
н/д
Время разговора (3G)
Galaxy A50
24:31 ч.
Oppo A73
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A50 vs Oppo A73
Основная камера
Матрица 25 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 5288 x 3968 4624 x 3468
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 123° 120°
Количество объективов 3 (25 МП + 8 МП + 5 МП) 4 (16 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 25 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.9 микрон
- Сенсор: 1/2.78", Sony IMX576 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.06", OmniVision OV16A10
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0", SK Hynix HI-846 (CMOS)
Монохромный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", Galaxy Core GC02M1B (CMOS)
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Samsung Galaxy A50 от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 25 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 6024 x 4024 4624 x 3468
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние 25 мм 26 мм
Размер пикселя 0.9 микрон -
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.8" 1/3.1"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Galaxy A50
85
Oppo A73
н/д
Качество видео
Galaxy A50
79
Oppo A73
н/д
Итоговая оценка камеры
Galaxy A50
83
Oppo A73
н/д

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 12 13
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy A50
85 дБ
Oppo A73 +7%
90.8 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Февраль 2019 года Октябрь 2020 года
Дата начала продаж Март 2019 года Октябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.27 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.39 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Зарядное устройство (30 Вт)
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее корпус - выбирайте Oppo A73, а если программное обеспечение и звук – то Samsung Galaxy A50.

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