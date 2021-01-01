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Samsung Galaxy A50 против Oppo F19 Pro

Самсунг Галакси А50
VS
Оппо F19 Про
Samsung Galaxy A50
Oppo F19 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 25 февраля 2019 года Samsung Galaxy A50 с экраном 6.4" и чипом Exynos 7 Octa 9610, против 6.43-дюймового Oppo F19 Pro, который имеет процессор Mediatek Helio P95 и вышел на 25 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A50
  • Более энергоэффективный CPU – Exynos 7 Octa 9610
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
Причины выбрать Oppo F19 Pro
  • На 44% выше максимальная яркость экрана (786 против 545 нит)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Смартфон на 2 года и 1 месяц новее
  • Комплектуется на 310 мАч более емким аккумулятором – 4310 против 4000 мАч
  • Возможность записи 4K-видео
  • Показывает на 19% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 20% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 408 и 339 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy A50
vs
F19 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED Super AMOLED
Размер 6.4 дюймов 6.43 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 20:9
Плотность пикселей 403 точек на дюйм 409 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 85.2% 85.2%
Особенности - Always-On Display - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 141.5% -
ШИМ (PWM) 119 Гц -
Время отклика 7 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Максимальная яркость
Galaxy A50
545 нит
F19 Pro +44%
786 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 158.5 мм 160.1 мм
Ширина 74.7 мм 73.2 мм
Толщина 7.7 мм 7.8 мм
Вес 166 граммов 172 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Белый Серебристый, Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A50
85.2%
F19 Pro
85.2%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси А50 и Оппо F19 Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 7 Octa 9610 Mediatek Helio P95
Макс. частота 2300 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (2 + 6)
Архитектура - 4 ядра по 1.6 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.3 ГГц: Cortex-A73		 - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex A75
Размер транзистора 10 нанометров 12 нанометров
Графика Mali-G72 MP3 PowerVR GM9446
Частота GPU 850 МГц 970 МГц
FLOPS ~259 Гфлопс ~124 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy A50
339
F19 Pro +20%
408
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy A50
1205
F19 Pro +22%
1466
AnTuTu Benchmark 7
Galaxy A50
147201
F19 Pro
н/д
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy A50
162321
F19 Pro +19%
193155

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 11) Android 11
Оболочка UI One UI 3.1 ColorOS 11.1
Размер системы из коробки 22 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 4310 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Samsung Adaptive Fast Charge (40% за 35 минут) Да, VOOC 4.0 (50% за 25 минут)
Время полной зарядки 1:50 ч. 1:05 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy A50
12:16 ч.
F19 Pro
н/д
Время просмотра видео
Galaxy A50
15:49 ч.
F19 Pro
н/д
Время разговора (3G)
Galaxy A50
24:31 ч.
F19 Pro
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A50 vs Oppo F19 Pro
Основная камера
Матрица 25 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 5288 x 3968 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) 240 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 123° 119°
Количество объективов 3 (25 МП + 8 МП + 5 МП) 4 (48 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 25 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.9 микрон
- Сенсор: 1/2.78", Sony IMX576 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Omnivision OV48B
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Макро объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Samsung Galaxy A50 от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 25 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 6024 x 4024 4608 x 3456
Апертура f/2.0 f/2.4
Фокусное расстояние 25 мм 26 мм
Размер пикселя 0.9 микрон 1 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.8" 1/3.06"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Galaxy A50
85
F19 Pro
н/д
Качество видео
Galaxy A50
79
F19 Pro
н/д
Итоговая оценка камеры
Galaxy A50
83
F19 Pro
н/д

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.1
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да -
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 12 12
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy A50
85 дБ
F19 Pro
н/д

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Февраль 2019 года Март 2021 года
Дата начала продаж Март 2019 года Март 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.27 Вт/кг 1.44 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.39 Вт/кг 1.41 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Oppo F19 Pro более удачной покупкой.

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