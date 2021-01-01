Samsung Galaxy A50 против Oppo Find X3 Lite
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 25 февраля 2019 года Samsung Galaxy A50 с экраном 6.4" и чипом Exynos 7 Octa 9610, против 6.43-дюймового Oppo Find X3 Lite, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 765G и вышел на 25 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy A50
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
Причины выбрать Oppo Find X3 Lite
- Показывает на 81% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOMark)
- Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
- Более современная версия Bluetooth (v5.1)
- Смартфон на 2 года и 1 месяц новее
- Комплектуется на 300 мАч более емким аккумулятором – 4300 против 4000 мАч
- Возможность записи 4K-видео
- Стерео динамики
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
69
81
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
42
59
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
71
78
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
70
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
75
82
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
72
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|AMOLED
|Размер
|6.4 дюймов
|6.43 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2340 пикселей
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|20:9
|Плотность пикселей
|403 точек на дюйм
|410 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|90 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|-
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 3
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|85.2%
|85.1%
|Особенности
|- Always-On Display
|- Always-On Display
|Цветовой охват sRGB
|141.5%
|100%
|ШИМ (PWM)
|119 Гц
|367 Гц
|Время отклика
|7 мс
|3 мс
|Контрастность
|∞ Бесконечная
|∞ Бесконечная
Дизайн и корпус
|Высота
|158.5 мм
|159.1 мм
|Ширина
|74.7 мм
|73.4 мм
|Толщина
|7.7 мм
|7.9 мм
|Вес
|166 граммов
|172 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Стекло
|Материал рамки
|Пластик
|Металл
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Белый
|Синий, Черный, Серый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|Samsung Exynos 7 Octa 9610
|Qualcomm Snapdragon 765G
|Макс. частота
|2300 МГц
|2400 МГц
|CPU-ядер
|8 (4 + 4)
|8 (1 + 1 + 6)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.7 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.3 ГГц: Cortex-A73
|- 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 475 Silver (Cortex-A55)
- 1 ядро по 2.2 ГГц: Kryo 475 Gold (Cortex-A76)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 475 Prime (Cortex-A76)
|Размер транзистора
|10 нанометров
|7 нанометров
|Графика
|Mali-G72 MP3
|Adreno 620
|Частота GPU
|850 МГц
|750 МГц
|FLOPS
|~259 Гфлопс
|~582 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|4, 6 ГБ
|8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|64, 128 ГБ
|128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|UFS 2.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Нет
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
|-
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
338
Find X3 Lite +79%
604
Geekbench 5 (многоядерный)
1221
Find X3 Lite +47%
1790
AnTuTu Benchmark 7
147447
AnTuTu Benchmark 8
181833
Find X3 Lite +81%
328593
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0 (С обновлением до Android 11)
|Android 11
|Оболочка UI
|One UI 3.1
|ColorOS 11.1
|Размер системы из коробки
|22 ГБ
|18.7 ГБ
Батарея
|Объем
|4000 мАч
|4300 мАч
|Мощность зарядки
|15 Вт
|65 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Да
|Быстрая зарядка
|Да, Samsung Adaptive Fast Charge (40% за 35 минут)
|Да (50% за 15 минут)
|Время полной зарядки
|1:50 ч.
|0:35 ч.
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
12:16 ч.
Время просмотра видео
15:49 ч.
Время разговора (3G)
24:31 ч.
Камеры
|Матрица
|25 мегапикселей
|64 мегапикселя
|Разрешение фото
|5288 x 3968
|9248 x 6920
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (720p)
|-
|Угол широкоугольного объектива
|123°
|119°
|Количество объективов
|3 (25 МП + 8 МП + 5 МП)
|4 (64 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 25 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.9 микрон
- Сенсор: 1/2.78", Sony IMX576 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 64 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
|Макро объектив
|-
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Времяпролетный объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.2
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Примеры
|Примеры фото Samsung Galaxy A50 от DxOMark
|Примеры фото Oppo Find X3 Lite от DxOMark
|Количество мегапикселей
|25 мегапикселей
|32 мегапикселя
|Разрешение фото
|6024 x 4024
|4920 x 3264
|Апертура
|f/2.0
|f/2.4
|Фокусное расстояние
|25 мм
|24 мм
|Размер пикселя
|0.9 микрон
|0.8 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|1/2.8"
|1/2.8"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
85
Find X3 Lite +27%
108
Качество видео
79
Find X3 Lite +20%
95
Итоговая оценка камеры
83
Find X3 Lite +27%
105
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|5.1
|Функции Bluetooth
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|12
|24
|Поддержка 5G
|Нет
|Да
Звук
|Динамики
|Моно
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Февраль 2019 года
|Март 2021 года
|Дата начала продаж
|Март 2019 года
|Март 2021 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.27 Вт/кг
|0.99 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.39 Вт/кг
|1.27 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания на 65 Вт
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Oppo Find X3 Lite более удачной покупкой.
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